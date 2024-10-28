Юлия — ваш гид в Великом Новгороде

Провела экскурсии для 121 туриста

Здравствуйте! Меня зовут Юлия, я уже более 15 лет провожу экскурсии по Великому Новгороду и Новгородской области. Я за индивидуальный подход, поэтому всегда учитываю пожелания гостей. Если вы хотите, чтобы информация была более доступна для деток, то и здесь проблем не будет. Искренне люблю свой прекрасный древний город и с радостью поделюсь этой любовью с вами.