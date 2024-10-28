Экскурсия по Славенскому району Великого Новгорода предлагает уникальную возможность познакомиться с историей города через его архитектурные памятники.
Посетители увидят храм Спаса Преображения на Ильине с росписями Феофана Грека, Знаменский собор и церковь Успения на Торгу. Узнают о зарождении Новгородской республики и жизни горожан в разные эпохи.
Эта прогулка станет настоящим открытием для тех, кто хочет глубже понять культурное наследие Новгорода
Посетители увидят храм Спаса Преображения на Ильине с росписями Феофана Грека, Знаменский собор и церковь Успения на Торгу. Узнают о зарождении Новгородской республики и жизни горожан в разные эпохи.
Эта прогулка станет настоящим открытием для тех, кто хочет глубже понять культурное наследие Новгорода
6 причин купить эту экскурсию
- 🏛 Уникальные храмы 12-16 веков
- 📜 История Новгородской республики
- 🌟 Знаменитые личности и их творчество
- 🗺 Тихие уютные улицы Славенского района
- 🎨 Росписи Феофана Грека
- 🏰 Архитектурные символы города
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
- Храм Спаса Преображения на Ильине
- Знаменский собор
- Церковь Успения на Торгу
- Дом губернатора Якова Сиверса
- Церковь Святого Климента
- Церковь Дмитрия Солунского
- Церковь Феодора Стратилата
- Церковь Святого Никиты
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Нарядный храм Спаса Преображения на Ильине с росписями Феофана Грека
- Знаменский собор, где хранилась одна из главных святынь Новгорода
- Церковь Успения на Торгу, которая помнит рождение Новгородской республики
- Дом губернатора Якова Сиверса и гостиницу, где останавливался Пушкин
- Церковь Святого Климента с подлинной кладкой 16 века
- Старинные церкви Дмитрия Солунского и Феодора Стратилата
- Церковь Святого Никиты, возле которой когда-то начинался двор Ивана Грозного
Вы узнаете:
- Как зародилась Новгородская республика
- Как жили горожане во времена её расцвета и падения
- Чем новгородский храм отличается от поволжского
- Какие знаменитости творили в Великом Новгороде
- Какие этапы в истории города символизируют его храмы
- Какой необычный объект ЮНЕСКО находится в Новгороде
Организационные детали
Храмы мы осматриваем снаружи. По желанию вы можете посетить их после экскурсии.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У храма Спаса Преображения
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Великом Новгороде
Провела экскурсии для 121 туриста
Здравствуйте! Меня зовут Юлия, я уже более 15 лет провожу экскурсии по Великому Новгороду и Новгородской области. Я за индивидуальный подход, поэтому всегда учитываю пожелания гостей. Если вы хотите, чтобы информация была более доступна для деток, то и здесь проблем не будет. Искренне люблю свой прекрасный древний город и с радостью поделюсь этой любовью с вами.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Людмила
28 окт 2024
В В. Новгороде впервые, поэтому идя на встречу с экскурсоводом заблудились и пришли не в ту точку. Однако Юлия пошла на встречу и сама к нам приехала, поэтому вся экскурсия
Владимир
21 окт 2024
Шикарный Новгород в золотую осень. Великолепная Юля - экскурсовод. Что еще нужно путешественникам из Питера?!
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