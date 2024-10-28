Неизведанный Великий Новгород

Прогуляйтесь по Славенскому району, откройте тайны древних храмов и узнайте о знаменитых жителях Новгорода. Погрузитесь в историю города
Экскурсия по Славенскому району Великого Новгорода предлагает уникальную возможность познакомиться с историей города через его архитектурные памятники.

Посетители увидят храм Спаса Преображения на Ильине с росписями Феофана Грека, Знаменский собор и церковь Успения на Торгу. Узнают о зарождении Новгородской республики и жизни горожан в разные эпохи.

Эта прогулка станет настоящим открытием для тех, кто хочет глубже понять культурное наследие Новгорода
5
2 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏛 Уникальные храмы 12-16 веков
  • 📜 История Новгородской республики
  • 🌟 Знаменитые личности и их творчество
  • 🗺 Тихие уютные улицы Славенского района
  • 🎨 Росписи Феофана Грека
  • 🏰 Архитектурные символы города
Неизведанный Великий Новгород
Неизведанный Великий Новгород
Неизведанный Великий Новгород
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Что можно увидеть

  • Храм Спаса Преображения на Ильине
  • Знаменский собор
  • Церковь Успения на Торгу
  • Дом губернатора Якова Сиверса
  • Церковь Святого Климента
  • Церковь Дмитрия Солунского
  • Церковь Феодора Стратилата
  • Церковь Святого Никиты

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Нарядный храм Спаса Преображения на Ильине с росписями Феофана Грека
  • Знаменский собор, где хранилась одна из главных святынь Новгорода
  • Церковь Успения на Торгу, которая помнит рождение Новгородской республики
  • Дом губернатора Якова Сиверса и гостиницу, где останавливался Пушкин
  • Церковь Святого Климента с подлинной кладкой 16 века
  • Старинные церкви Дмитрия Солунского и Феодора Стратилата
  • Церковь Святого Никиты, возле которой когда-то начинался двор Ивана Грозного

Вы узнаете:

  • Как зародилась Новгородская республика
  • Как жили горожане во времена её расцвета и падения
  • Чем новгородский храм отличается от поволжского
  • Какие знаменитости творили в Великом Новгороде
  • Какие этапы в истории города символизируют его храмы
  • Какой необычный объект ЮНЕСКО находится в Новгороде

Организационные детали

Храмы мы осматриваем снаружи. По желанию вы можете посетить их после экскурсии.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У храма Спаса Преображения
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Л
28 окт 2024
В В. Новгороде впервые, поэтому идя на встречу с экскурсоводом заблудились и пришли не в ту точку. Однако Юлия пошла на встречу и сама к нам приехала, поэтому вся экскурсия
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прошла замечательно. Экскурсия интересная по улицам старого города, подростки 13 и 15 лет все запомнили и еще на следующий день мне напоминали. Всем советую, думаю так более правильнл сначала знакомстве с городом, а затем кремль.

В В. Новгороде впервые, поэтому идя на встречу с экскурсоводом заблудились и пришли не в ту
Владимир
21 окт 2024
Шикарный Новгород в золотую осень. Великолепная Юля - экскурсовод. Что еще нужно путешественникам из Питера?!

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