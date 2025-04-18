Церковь Успения Пресвятой Богородицы – экскурсии в Великом Новгороде

Найдено 3 экскурсии в категории «Церковь Успения Пресвятой Богородицы» в Великом Новгороде, цены от 1200 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Великий Новгород: истоки российской государственности. Индивидуальная экскурсия
Пешая
2 часа
35 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Истоки российской государственности: экскурсия в Великом Новгороде
Путешествие в прошлое России: уникальные памятники и зарождение государственности в Великом Новгороде
Начало: На набережной Александра Невского
19 мая в 13:00
21 мая в 12:00
5500 ₽ за всё до 7 чел.
Великий Новгород: истоки российской государственности (в мини-группе)
Пешая
2 часа
2 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Великий Новгород: истоки российской государственности
Путешествие в сердце древней Руси, где история оживает в каждом камне. Откройте для себя ключевые моменты российской государственности
Начало: На набережной Александра Невского
7 июн в 09:00
8 июн в 09:00
1200 ₽ за человека
Великий Новгород: там, где оживает история
На машине
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Великий Новгород: там, где оживает история
Познакомиться с памятниками и ключевыми событиями во время просмотра видео и поездки по городу
Начало: На улице Черняховского
4 мая в 15:00
7 мая в 13:00
4000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    18 апреля 2025
    Великий Новгород: истоки российской государственности. Индивидуальная экскурсия
    Заказали экскурсию за 3 часа до начала. Оперативно экскурсовод ответил. Максим рассказал все по существу, максимально нужной нам информации, не перегружая. Очень познавательно! Провели время на одном дыхании! Остались под впечатлением от экскурсии🫶 Рекомендуем!
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  • О
    Ольга
    14 апреля 2025
    Великий Новгород: истоки российской государственности. Индивидуальная экскурсия
    Очень интересный гид,ас своего дела, шикарный! Очень интересная экскурсия! Безумно много нового узнали! Вы-фаворит экскурсоводов! Говорит, как чувствует, без бумажек, это дорогого стоит! Ремарка: много не ходим.
  • Е
    Елена
    21 марта 2025
    Великий Новгород: истоки российской государственности. Индивидуальная экскурсия
    Заказать экскурсию у Максима советую всем своим знакомым. Образованейший человек с хорошим чувством такта, энергичный, мудрый. Легкая подача глубоких знаний о городе, истории, людях, событиях. Не хотелось, чтоб экскурсия заканчивалась, несмотря на не очень хорошую погоду!
  • Т
    Татьяна
    8 декабря 2024
    Великий Новгород: истоки российской государственности (в мини-группе)
    Экскурсия не просто ПОНРАВИЛАСЬ, но я в ВОСТОРГЕ от экскурсии! Экскурсовод Максим Фёдорович абсолютно профессиональный экскурсовод. Он профессиональный не только
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    как экскурсовод, но и как историк. Он не просто краевед, но и историк с хорошим знанием предмета. Максим энтузиаст своего дела и его рассказ был очень интересным. Он реагировал на все вопросы и отвечал на них, даже если они уходили в сторону от темы экскурсии. Мы беседовали не только о Новгородской республике как "истоке российской государственности", но и о русском этносе, который формировался в средневековом Новгороде. Очень интересно! Я БЛАГОДАРНА Максиму! Экскурсия была рассчитана на 2 часа, но Максим не отмерял время и вёл экскурсию около 3-х часов. Я первый раз попала на индивидуальную экскурсию (обычно попадала на групповые экскурсии) и поняла преимущества индивидуальных экскурсий: в данном случае экскурсовод - это не лектор, а собеседник и это ЗДОРОВО!

  • Д
    Денис
    23 ноября 2024
    Великий Новгород: истоки российской государственности (в мини-группе)
    Гид отличный! Вежливый, пунктуальный, приятный человек. Пришел на экскурсию заранее, за 10 минут. Органично составлен маршрут. Посетили основные исторические места. Особенно запомнился рассказ про Ганзейский союз, новгородское вече, про памятник тысячелетия России и Софийский собор. Ответил на все вопросы. Впечатление приятное!)

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Церковь Успения Пресвятой Богородицы»

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  1. Великий Новгород: истоки российской государственности. Индивидуальная экскурсия
  2. Великий Новгород: истоки российской государственности (в мини-группе)
  3. Великий Новгород: там, где оживает история
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Новгородский кремль
  2. Ярославово дворище
  3. Софийский собор
  4. Самое главное
  5. Памятник Тысячелетию России
  6. Кремль
  7. Грановитая палата
  8. Витославлицы
  9. Горбатый мост через реку Волхов
  10. Рюриково Городище
Сколько стоит экскурсия по Великому Новгороду в мае 2025
Сейчас в Великом Новгороде в категории "Церковь Успения Пресвятой Богородицы" можно забронировать 3 экскурсии от 1200 до 5500. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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