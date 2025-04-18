Индивидуальная
до 7 чел.
Истоки российской государственности: экскурсия в Великом Новгороде
Путешествие в прошлое России: уникальные памятники и зарождение государственности в Великом Новгороде
Начало: На набережной Александра Невского
19 мая в 13:00
21 мая в 12:00
5500 ₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Великий Новгород: истоки российской государственности
Путешествие в сердце древней Руси, где история оживает в каждом камне. Откройте для себя ключевые моменты российской государственности
Начало: На набережной Александра Невского
7 июн в 09:00
8 июн в 09:00
1200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Великий Новгород: там, где оживает история
Познакомиться с памятниками и ключевыми событиями во время просмотра видео и поездки по городу
Начало: На улице Черняховского
4 мая в 15:00
7 мая в 13:00
4000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия18 апреля 2025Заказали экскурсию за 3 часа до начала. Оперативно экскурсовод ответил. Максим рассказал все по существу, максимально нужной нам информации, не перегружая. Очень познавательно! Провели время на одном дыхании! Остались под впечатлением от экскурсии🫶 Рекомендуем!
- ООльга14 апреля 2025Очень интересный гид,ас своего дела, шикарный! Очень интересная экскурсия! Безумно много нового узнали! Вы-фаворит экскурсоводов! Говорит, как чувствует, без бумажек, это дорогого стоит! Ремарка: много не ходим.
- ЕЕлена21 марта 2025Заказать экскурсию у Максима советую всем своим знакомым. Образованейший человек с хорошим чувством такта, энергичный, мудрый. Легкая подача глубоких знаний о городе, истории, людях, событиях. Не хотелось, чтоб экскурсия заканчивалась, несмотря на не очень хорошую погоду!
- ТТатьяна8 декабря 2024Экскурсия не просто ПОНРАВИЛАСЬ, но я в ВОСТОРГЕ от экскурсии! Экскурсовод Максим Фёдорович абсолютно профессиональный экскурсовод. Он профессиональный не только
- ДДенис23 ноября 2024Гид отличный! Вежливый, пунктуальный, приятный человек. Пришел на экскурсию заранее, за 10 минут. Органично составлен маршрут. Посетили основные исторические места. Особенно запомнился рассказ про Ганзейский союз, новгородское вече, про памятник тысячелетия России и Софийский собор. Ответил на все вопросы. Впечатление приятное!)
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Церковь Успения Пресвятой Богородицы»
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