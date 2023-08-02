В край звенящих колокольчиков. Рождественский Валдай

Новогодний тур в Великом Новгороде

В край звенящих колокольчиков

5
1 отзыв
Отправляемся в новогодние приключения по Новгородской земле! Вас ожидают интерактивные экскурсии по старому городу, знакомство с древними святынями и резиденцией Новгородских владык, посещение музея колоколов и умиротворяющие пейзажи, а также веселые праздничные мероприятия в дружной компании.
В край звенящих колокольчиков. Рождественский Валдай
В край звенящих колокольчиков. Рождественский Валдай
В край звенящих колокольчиков. Рождественский Валдай
В край звенящих колокольчиков. Рождественский Валдай
В край звенящих колокольчиков. Рождественский Валдай
В край звенящих колокольчиков. Рождественский Валдай
В край звенящих колокольчиков. Рождественский Валдай
В край звенящих колокольчиков. Рождественский Валдай
В край звенящих колокольчиков. Рождественский Валдай
В край звенящих колокольчиков. Рождественский Валдай
В край звенящих колокольчиков. Рождественский Валдай
В край звенящих колокольчиков. Рождественский Валдай
В край звенящих колокольчиков. Рождественский Валдай
Ближайшие даты:
3
янв
6
янв

Что вас ожидает:

Валдайские колокола
Валдайские колокола
Узнаете все о колокольном промысле и позвоните в знаменитые колокольчики
Славная деревенская атмосфера
Славная деревенская атмосфера
Посетите «Витославлицы» и погрузитесь в атмосферу русской деревенской жизни и узнаете традиции новгородских крестьян
Места с великой историей
Места с великой историей
Вас ждут стены и башни древнего Кремля, Софийский собор и памятник-энциклопедия «Тысячелетие России»
Дух православия
Дух православия
Отправитесь к святыням Новгородской земли и познакомитесь с архитектурой, историей и традициями
Теплый прием
Теплый прием
Познакомитесь с гостеприимством Новгорода и угоститесь сладостями
Новогоднее настроение
Новогоднее настроение
Встретите грядущий год в атмосферном старом городе

Программа тура по дням

1 день

Валдай, музей колоколов, Иверский Богородицкий Святоозерский мужской монастырь

Прибытие в Новгород:

06:24 Московский поезд 042А или 042Ч.

10:17 «Ласточка» из Санкт-Петербурга 7001А или 7001.

Встреча с гидом на ж/д вокзале у центрального входа со стороны перрона.

Гарантированное размещение в гостинице с 14:00. Утреннее размещение по возможности. Вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

Завтрак в гостинице.

Отъезд в г. Валдай «Жемчужину Новгородского края» (132 км).

Экскурсионная программа «Сказки и предания Валдайской Задворенки» (Внимание! Возможна замена на посещение Музейного колокольного центра).

Посещение единственного в России музея колоколов. В музее собраны самые разные виды колоколов. Здесь, в музее можно не только узнать историю Валдая и удивительного валдайского колокольного промысла, но и собственноручно позвонить в знаменитые колокольчики.

Свободное время в гостевом комплексе «Теремок» в центре Валдая. Лавка с традиционными сувенирами и эксклюзивными валдайскими изделиями — колокольчиками, баранками, пряниками, местными сортами чая, кружками, тарелками, майками, магнитиками с валдайской символикой;

Жемчужина русского зодчества – Валдайский Иверский Богородицкий Святоозерский мужской монастырь 1653 г. Расположен на живописном Сельвицком острове Валдайского озера, святой источник. Посещение монастыря позволяет познакомиться не только с уникальным историко-художественным центром русской культуры, но и прикоснуться к животворящей силе православия.

Возвращение в Великий Новгород.

Валдай, музей колоколов, Иверский Богородицкий Святоозерский мужской монастырьВалдай, музей колоколов, Иверский Богородицкий Святоозерский мужской монастырьВалдай, музей колоколов, Иверский Богородицкий Святоозерский мужской монастырь
2 день

Ярославово Дворище, Свято-Юрьев монастырь, «Витославлицы» и Новгородский детинец

Завтрак в гостинице.

Интерактивная программа «Великий гость».

Во славном городе да Великом Новгороде рады гостям. И каждый гость – честь для хозяина. Забава Путятишна, да Агафьюшка знахарка или дочь купеческая Ульянка, готовы встретить и угостить, да приветить каждого дорогого гостя, да покуролесить чуток с гостями (угощения – пряник, мед, конфеты).

Приглашаем Вас на увлекательную и познавательную экскурсию «К истокам Руси!».

Мы посетим удивительное место – Ярославово Дворище, где вы услышите, о чем шумело новгородское вече, почему так много храмов на территории торга и где располагался княжеский двор известного русского князя Ярослава Мудрого.

Знакомство с историей древнего города продолжится в живописных южных окрестностях, где от постороннего взгляда скрыта мужская обитель, одна из древнейших на территории России – Свято-Юрьев монастырь. Монастырь располагается у истока реки Волхов, вытекающего из легендарного озера Ильмень.

А завершится маршрут прогулкой по новгородской деревне в музее деревянного зодчества «Витославлицы» (Внимание! Возможна замена на Хутынский Спасо-Преображенский монастырь). Вы прикоснетесь к традициям русской деревни и узнаете много интересного: как строили избы без единого гвоздя, познакомитесь с бытом новгородских крестьян. Сказочная красота интерьеров никого не оставит равнодушным!

Экскурсия по Кремлевскому комплексу «Стены и башни Древнего Детинца» 1044 г., который был заложен Ярославом Мудрым. Вы увидите:

  • стены и башни Древнего Кремля, здесь проходило Вече, выборы Посадника, велось летописание – Лихудов корпус;
  • Софийский собор (XI в.) – выдающийся памятник древнерусского зодчества;
  • Софийская звонница и уникальная коллекция древних колокол Великого Новгорода (XVI – XVII вв.);
  • памятник «Тысячелетие России» – энциклопедия государства российского, запечатленная в бронзе – это летопись о тысячелетней истории российского государства.

Свободное время для сувениров.

Трансфер на ж/д вокзал.

Отъезд:

21:10 Московский поезд 042А или 042Ч.

18:06 или 20:08 «Ласточка» из Санкт-Петербурга 7001А или 7001.

Ярославово Дворище, Свято-Юрьев монастырь, «Витославлицы» и Новгородский детинецЯрославово Дворище, Свято-Юрьев монастырь, «Витославлицы» и Новгородский детинецЯрославово Дворище, Свято-Юрьев монастырь, «Витославлицы» и Новгородский детинецЯрославово Дворище, Свято-Юрьев монастырь, «Витославлицы» и Новгородский детинецЯрославово Дворище, Свято-Юрьев монастырь, «Витославлицы» и Новгородский детинецЯрославово Дворище, Свято-Юрьев монастырь, «Витославлицы» и Новгородский детинец

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле на выбор в Великом Новгороде.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница
Категория
ДвухместноеОдноместноеДоп. место
«Welcome inn» 3*Стандарт
9459
109958691
Студия
11187
14579
«Интурист» 3*Стандарт
10803
131718051
Комфорт
11763
16115
«Садко» 3*Стандарт
10483
106118435
Комфорт
11443
16371
«Волхов» 4*Стандарт
12083
125959460
Улучшенный
12659
14835
«Береста Парк Отель» 4*Стандарт
13277
1714610739
Бизнес
13949
17996
«Бианки» 4*Стандарт
14712
18380
9562

На ребёнка до 14 лет при любом варианте размещения будет скидка 300 рублей.

Варианты проживания

Welcome inn 3

1 ночь

Комфортабельная гостиница «Welcome inn» расположена в Великом Новгороде, вблизи развязки общественного транспорта и главных улиц города.

Гости могут поселиться в просторных и светлых номерах, каждый из которых выполнен в приятной цветовой гамме и включает в себя удобную мебель с отделкой из дерева, современную технику и беспроводной доступ к сети Wi-Fi. В категориях имеются собственные ванные комнаты.

Вкусно и сытно перекусить все желающие могут в кафе, ресторанах или барах, которые удалены в шаговой доступности от самой гостиницы.

Расстояние до ближайшего аэропорта «Пулково» составляет - 153 км, а до железнодорожного вокзала - 2,6 км. В 15 минутах ходьбы от сооружения находятся главные достопримечательности города, культурные центры и торгово-развлекательные комплексы.

Welcome inn 3Welcome inn 3Welcome inn 3Welcome inn 3Welcome inn 3Welcome inn 3Welcome inn 3Welcome inn 3Welcome inn 3

Интурист 3

1 ночь

Гостиница "Интурист" расположена в Великом Новгороде. К услугам гостей здесь открыт свободный доступ к бесплатной сети Wi-Fi. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой. При необходимости можно воспользоваться стиральной машинкой и гладильными принадлежностями.

К размещению гостей представлено 118 номеров, оформленных в современном стиле. Они обустроены всем, что так необходимо для уютного и комфортного проживания. В ванной комнате обязательно есть фен и средства личной гигиены.

По утру Вы сможете заказать себе вкусный завтрак по разумной цене. Продукты можно купить в ближайших магазинах и супермаркетах. Также вкусно поесть можно в ближайшем ресторане.

Специально для деловых людей на территории обустроен конференц-зал, рассчитанный на 60 человек. Он полностью оборудован специальной техникой и мебелью.

Рядом с гостиницей находится церковь Симеона Богоприимца, театр драмы имени Ф. М. Достоевского, а также Духов монастырь. Расстояние до аэропорта составляет примерно 187 километров.

Интурист 3Интурист 3Интурист 3Интурист 3Интурист 3Интурист 3Интурист 3Интурист 3

Садко 3

1 ночь

Гостиница "Садко" расположена в исторической части Великого Новгорода.

Гостиница размещается в 5-этажном здании. Во всех номерах отеля есть кабельное телевидение и отдельная ванная комната.

Широкий спектр блюд русской и европейской кухни подаются в ресторане "Садко". Гости могут насладиться домашними пирожными в кафе, а также предлагается ассортимент напитков в лобби-баре.

Гости могут посетить парикмахерскую гостиницы "Садко" во время пребывания в гостинице. Также в гостинице есть магазин, где продаются сувениры ручной работы из Новгорода.

Гостиница расположена примерно в 1 км от Софийского собора и в 2 км от озера Ильмень. До Москвы и Санкт-Петербурга вы можете добраться непосредственно по близлежащим автомагистралям М10.

Садко 3Садко 3Садко 3Садко 3Садко 3Садко 3Садко 3Садко 3

Волхов 4

1 ночь

Гостиница «Волхов» расположена в центре Великого Новгорода, в нескольких минутах ходьбы от древнего Кремля и Софийской набережной.

К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. Номера располагают собственной ванной комнатой, телевизором и мини-холодильником. Из окон открывается вид на парк или во внутренний двор.

В ресторане гостиницы «Волхов» подают изысканные блюда европейской и русской кухни. В лобби-баре можно заказать различные вина и другие напитки.

На территории работает финская сауна.

Волхов 4Волхов 4Волхов 4Волхов 4Волхов 4Волхов 4Волхов 4Волхов 4

Юрьевское Подворье 4

1 ночь

Бутик-отель «Юрьевское подворье» находится рядом с живописным лесом в Великом Новгороде.

К услугам гостей 2 ресторанных зала, сауна и русская паровая баня.

Проживание предоставляется в просторных номерах и люксах с бесплатным WiFi. При всех номерах бутик-отеля «Юрьевское подворье» есть собственная ванная комната. В числе удобств каждого номера — телевизор, мини-бар и рабочий стол. Из некоторых номеров и люксов открывается вид на лес.

В ресторане, оформленном в загородном стиле, подаются блюда традиционной русской кухни, в том числе восхитительный борщ и пироги. Юным гостям предложат детское меню.

Гости отеля «Юрьевское подворье» смогут посетить ремесленные мастер-классы керамики, ткачества и пэчворка.

Отель расположен недалеко от музея деревянного народного зодчества и Юрьевского монастыря.

Размещение с животными запрещено.

Юрьевское Подворье 4Юрьевское Подворье 4Юрьевское Подворье 4Юрьевское Подворье 4Юрьевское Подворье 4

Береста Парк Отель 4

1 ночь

Гостиница Береста Парк Отель расположена в городе Великий Новгород в 2 км от центра.

Здесь созданы все условия для комфортного проживания — есть холодильник, телевизор, фен, утюг, сейф, отопление, терраса, мини-бар.

В гостинице есть ресторан, бар, сауна, конференц-зал. И вы наверняка захотите отдохнуть у бассейна — он тут тоже есть. Причём крытый. У каждого гостя будет доступ в интернет, вы сможете выложить фотографии, отправить файл или позвонить родным по видео.

Если вы на машине, можете оставить её на парковке. Если вы добираетесь своим ходом, воспользуйтесь услугой трансфера.

К вашим услугам: химчистка, прачечная, обслуживание номеров, камера хранения, ускоренная регистрация заезда/отъезда.

Береста Парк Отель 4Береста Парк Отель 4Береста Парк Отель 4Береста Парк Отель 4Береста Парк Отель 4

Бианки 4

1 ночь

Отель Бианки находится в Великом Новгороде. К услугам гостей парковка и бесплатный Wi-Fi.

В отеле возможно размещение от одного до четырех человек. В номерах есть вся необходимая мебель, постельное белье, полотенца. В ванной комнате есть туалетные принадлежности и косметические средства. За отдельную плату можно воспользоваться услугами химчистки и прачечной. Номер убирается ежедневно.

На территории есть кофейня и бар. Можно заказать завтрак в номер.

В шаговой доступности остановки общественного транспорта, сетевые магазины, некоторые местные достопримечательности. Кафе и рестораны в 100 м. Река в 200-х метрах. Расстояние до ЖД вокзала 4 км.

Бианки 4Бианки 4Бианки 4Бианки 4Бианки 4Бианки 4

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отеле выбранной категории
  • Питание: 2 завтрака
  • Экскурсионное обслуживание по программе тура
  • Транспортное сопровождение по программе тура
  • Групповая встреча и проводы на ж/д вокзале
  • Услуги гида
Что не входит
  • Ж/д билеты до Великого Новгорода и обратно
  • Обеды и ужины (ужины оплачивать при покупке тура, обеды можно на месте)
Место начала и завершения?
Великий Новгород
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Какой транспорт в туре?

Автомобиль на 3-4 места (Тойота Камри 2014 г/в, ФольцВаген Тигуан 2019 г/в), микроавтобус на 8 мест (марка Мерседес от 2015 г/в), микроавтобус на 19 мест (Мерседес от 2015, 2017 г/в, Фольцваген от 2013, 2015 г/в), автобусы от 35 до 45 мест (Вита, Мерседес, Дракон и т. д – год выпуска от 2009 года и более новые модели).

Рассадка производится самостоятельно, кондиционер есть во всех моделях транспорта.

Возможны ли изменения в программе?

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Есть ли скидки на тур?

Скидка на ребенка до 14 лет при любом варианте размещения – 300 руб.

Какая стоимость обедов и ужинов?
ГостиницаОбеды (2 обеда)Ужины (2 ужина в отеле)
«Welcome inn» 3*1 0001 000
«Интурист» 3*1 0001 000
«Садко» 3*1 0001 000
«Волхов» 4*1 0001 000
«Юрьевское подворье» 4*1 0001 000
«Береста Парк Отель» 4*1 000-
«Бианки» 4*1 000-
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Л
2 авг 2023
Тур организован замечательно. Принимающая сторона - выше всяких похвал. Нашему гиду Наташе - просто низкий поклон! Всё в превосходной степени - других слов нет!

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