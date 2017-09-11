Многие россияне предпочитают встречать Новый год на родине, но при этом не в своем городе, а в каком-либо другом регионе, который отличается своей волшебной новогодней атмосферой. И всё-таки, как выбрать нужное и подходящее место, которое подарит настоящее удовольствие от отдыха на родине? По подсчетам последних лет россияне больше предпочитают отдыхать на Черноморском побережье России, это Сочи, Анапа и, конечно же, Крым. Но какие ещё существуют интересные и красивые места для отдыха вовремя Нового года в России?

Алтайский край

На Горном Алтае существует огромное количество курортов, на которых можно с радостью покататься на горных лыжах и сноубордах. Самый известный из этих курортов - Белокуриха. Здесь вы можете заняться не только активными видами спорта, но и оздоровить свое тело и дух. В Белокурихе существует несколько типов развлечений, которые придутся всем по вкусу. Это и различные водные центры, и канатная дорога, и прогулочные экскурсии по всему городку. Кроме того, курорт предлагает отличный способ отпраздновать Новый Год в ресторане, где организуют специальные программы и новогоднее шоу, на которых выступают различные артисты и устраиваются танцы и пляски до утра.

Санкт-Петербург

Вот еще одно популярное место, куда стекаются все туристы. На время Нового года этот замечательный город как будто окунается в сказку, улицы, витрины и всё вокруг украшено яркими огнями.

Центром празднования становится Дворцовая площадь, где устанавливается огромная пушистая елка, украшенная всевозможными елочными игрушками. Рядом устанавливается каток и экран, на котором можно наблюдать новогоднее представление. Кроме того, Петербург известен своим огромным количеством различных достопримечательностей, которые можно посещать на протяжении всех новогодних праздников. И будьте уверены, что вы не успеете посетить и всех достопримечательностей, потому что их Петербурге настолько много, что и не хватит на месяц посещения каждый день.

Москва

Столица России тоже привлекает большое количество туристов. Ведь здесь разворачивается грандиозный салют и празднование Нового года здесь всегда особенное, благодаря своему большому размаху.

Обычно на Красной площади устанавливается большая новогодняя елка, которая ярко наряжается, здесь же устанавливают каток.

Представьте себе такое зрелище: большая яркая елка, новогодний каток и, конечно же, бой курантов на кремлевских часах. Вот ради чего сюда приезжают многие туристы, чтобы увидеть это зрелище своими глазами.

Байкал

Байкал является самым глубоким озером мира и расположен он в России, в Иркутской области. Зимой это озеро замерзает и на нём можно кататься на собачьих упряжках и просто гулять по красивому, чуть ли не прозрачному льду.

Кроме того, этот отдых для самых стойких, ведь погода в Сибири признана по-настоящему суровой. Среди самых популярных мест у туристов на Байкале являются следующие: Байкальский тракт, озеро Ольхон, Малое море. Кроме осмотра достопримечательностей, на Байкале также можно заняться горнолыжным спортом, покататься на снегоходах и сноубордах.

Великий Устюг

Этот небольшой город является родиной Деда Мороза, здесь находится его настоящая резиденция. Именно поэтому сюда на Новый год стекается огромное количество туристов со всей России и не только.

Кроме того, Великий Устюг - это город с большой исторической ценностью, так как здесь собрано огромное количество достопримечательностей: музеи, храмы, различные архитектурные памятники, которые особенно будут интересны гостям города и покажут истинную культуру России в новом свете.

Казань

Казань является столицей Татарстана. Поездка туда на Новый год - это прекрасная возможность узнать это место получше, увидеть, как русская и татарская культура сливаются вместе. Самое главная ёлка города устанавливается в парке Тысячелетия, в этом же месте собирается огромное количество горожан и туристов, для того чтобы лицезреть прекрасное зрелище салюта, поучаствовать в хороводах, плясках и танцах и просто повеселиться.

Сочи

Ну и конечно же Сочи, где как не в Сочи можно встретить теплый новый год во всей России. Здесь в последнее время стало традицией праздновать НГ на Красной поляне, в особенности в Розе-хутор. Здесь проводятся ежегодные рождественнские концерты, к примеру концерт Григория Лепса, которые транслируются на федеральных каналах.

Здесь же вы можете прямо в новогоднюю ночь покататься на сноуборде и лыжах, ну или просто погулять в горах невероятной красоты. Сочи, в том числе Красная поляна, это современнейшие курорты европейского уровня, а на Розе-Хутор вы и вовсе почувствуете себя в другой стране в окружении доброжелательных людей.

Можно сделать выбор и в сторону моря, в горы можно приехать всего на один день, а остальное время отдыхать на море, оно конечно не очень будет приспособленно для купаний, так как температура воды в декабре-январе около +11 градусов, но вот позагарать иногда получатеся, температура воздуха порой достигает +20, ну а если небо безоблачно, то будет даже жарковато, ведь Сочи намного ближе к экватору, чем любые дрыгие горда России.

Российские города представляют собой смесь нескольких культур и традиций, поэтому каждый турист сможет выбрать себе что-то по вкусу, если заранее подумает о том, куда он поедет и чего он хочет от этого отдыха. Проведённый Новый год в России оставит приятные впечатления, которые будут согревать душу ещё на протяжении долгого времени.