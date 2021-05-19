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Полезная информация о Новокузнецке

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Местное время в Новокузнецке
02:5129
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаНовокузнецк
По-английскиNovokuznetsk
Население города539 616 чел.
АэропортСпиченково NOZ
Часовой поясAsia/Novokuznetsk
Средняя высота208 м. от уровня моря

Где находится Новокузнецк на карте

Новокузнецк фото города
Новокузнецк

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