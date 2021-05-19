Полезная информация о Новокузнецке
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Местное время в Новокузнецке
02:5129
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Новокузнецк
|По-английски
|Novokuznetsk
|Население города
|539 616 чел.
|Аэропорт
|Спиченково NOZ
|Часовой пояс
|Asia/Novokuznetsk
|Средняя высота
|208 м. от уровня моря
Где находится Новокузнецк на карте
Новокузнецк
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