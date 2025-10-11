Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Новороссийска
Посетить главные достопримечательности Русской Ривьеры и получить на память профессиональные фото
«Побываем в Арт-парке на набережной и осмотрим все его достопримечательности: дерево желаний, светящиеся качели и аллеею роз»
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
9000 ₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по Новороссийску
Погрузитесь в атмосферу Новороссийска, пока профессиональный фотограф запечатлеет ваши моменты на фоне исторических достопримечательностей
Начало: Возле храма Петра и Февронии
«Посетим новенький парк с множеством фотолокаций и окунёмся в его историю начиная с царских времён»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
7650 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие из Новороссийска: в гости к солнцу Кабардинки и Геленджика
Погрузитесь в атмосферу летнего приключения, путешествуя из Новороссийска в живописные Кабардинку и Геленджик
Начало: Новороссийск
«Из-за благоприятного климата здесь можно найти множество лечебниц и санаториев, а также чудесных парков»
Завтра в 10:30
11 дек в 10:30
8500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Солнечное Семигорье: от лаванды до альпак
Недалеко от Новороссийска скрывается оазис красоты и умиротворения. Погружение в мир Прованса, знакомство с альпаками и дегустация местного вина ждут вас
Начало: В Новороссийске
«Создатели парка постарались оформить территорию так, чтобы вы почувствовали себя как дома»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
12 000 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛидия11 октября 2025Если Вы хотите познакомиться с Новороссийском, Кабардинкой и Геленджиком, узнать о истории и людях там проживавших и проживающих, то не пожалеете, если закажете поездку с Александром.
- ВВиктор10 июня 2025Интересно, познавательно, неожиданно! Александр отличный гид и интересный собеседник. Рекомендую.
- ННадежда6 апреля 2025Ооочень рекомендую посетить! Посмотреть достопримечательности данных мест, пройтись по шикарной набережной Геленджика. Очень рекомендую воспользоваться услугами организатора Александра - человек,
- ННаталья12 мая 2022Выражаю огромную благодарность Александру за проведенную экскурсию. Это было интересно и очень познавательно, мы с ребёнком в полном восторге. Рекомендую Александра всем кто планирует экскурсию.
- ДДарья20 сентября 2021Спасибо большое за экскурсию! Понравилось всей семье. Александр учел все наши пожелания!! Однозначно рекомендую)
