Экскурсии по паркам Новороссийска

Найдено 4 экскурсии в категории «Парки» в Новороссийске, цены от 7650 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Новороссийска
На машине
4 часа
21 отзыв
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Новороссийска
Посетить главные достопримечательности Русской Ривьеры и получить на память профессиональные фото
«Побываем в Арт-парке на набережной и осмотрим все его достопримечательности: дерево желаний, светящиеся качели и аллеею роз»
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
9000 ₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка по Новороссийску
Пешая
2 часа
12 отзывов
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по Новороссийску
Погрузитесь в атмосферу Новороссийска, пока профессиональный фотограф запечатлеет ваши моменты на фоне исторических достопримечательностей
Начало: Возле храма Петра и Февронии
«Посетим новенький парк с множеством фотолокаций и окунёмся в его историю начиная с царских времён»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
7650 ₽ за всё до 3 чел.
Поездка в солнечную Кабардинку и Геленджик - из Новороссийска
На машине
6 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие из Новороссийска: в гости к солнцу Кабардинки и Геленджика
Погрузитесь в атмосферу летнего приключения, путешествуя из Новороссийска в живописные Кабардинку и Геленджик
Начало: Новороссийск
«Из-за благоприятного климата здесь можно найти множество лечебниц и санаториев, а также чудесных парков»
Завтра в 10:30
11 дек в 10:30
8500 ₽ за всё до 3 чел.
Солнечное Семигорье: от лаванды до альпак
На машине
4 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Солнечное Семигорье: от лаванды до альпак
Недалеко от Новороссийска скрывается оазис красоты и умиротворения. Погружение в мир Прованса, знакомство с альпаками и дегустация местного вина ждут вас
Начало: В Новороссийске
«Создатели парка постарались оформить территорию так, чтобы вы почувствовали себя как дома»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
12 000 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лидия
    11 октября 2025
    Поездка в солнечную Кабардинку и Геленджик - из Новороссийска
    Если Вы хотите познакомиться с Новороссийском, Кабардинкой и Геленджиком, узнать о истории и людях там проживавших и проживающих, то не пожалеете, если закажете поездку с Александром.
  • В
    Виктор
    10 июня 2025
    Поездка в солнечную Кабардинку и Геленджик - из Новороссийска
    Интересно, познавательно, неожиданно! Александр отличный гид и интересный собеседник. Рекомендую.
  • Н
    Надежда
    6 апреля 2025
    Поездка в солнечную Кабардинку и Геленджик - из Новороссийска
    Ооочень рекомендую посетить! Посмотреть достопримечательности данных мест, пройтись по шикарной набережной Геленджика. Очень рекомендую воспользоваться услугами организатора Александра - человек,
    читать дальше

    который может много интересного рассказать о тех местах, в которые он любезно доставит. Так же Александр даст вам совет где можно очень вкусно перекусить, выпить не плохой кофе, какое из красивых интересных мест вы еще могли бы посетить.

  • Н
    Наталья
    12 мая 2022
    Поездка в солнечную Кабардинку и Геленджик - из Новороссийска
    Выражаю огромную благодарность Александру за проведенную экскурсию. Это было интересно и очень познавательно, мы с ребёнком в полном восторге. Рекомендую Александра всем кто планирует экскурсию.
  • Д
    Дарья
    20 сентября 2021
    Поездка в солнечную Кабардинку и Геленджик - из Новороссийска
    Спасибо большое за экскурсию! Понравилось всей семье. Александр учел все наши пожелания!! Однозначно рекомендую)

