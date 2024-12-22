Индивидуальная
до 4 чел.
По Новороссийску - на автомобиле
Увидеть лучшие места города на комфортной обзорной экскурсии
Начало: В пределах Новороссийска
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Первая прогулка по Новороссийску
Познакомиться с историей и современной жизнью города-героя на обзорной экскурсии
28 мар в 08:30
29 мар в 08:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Вечерние огни Новороссийска
Увидеть портовый город в свете иллюминации и почувствовать его особое очарование
Начало: На набережной им. адмирала Серебрякова
Расписание: в понедельник в 19:00
31 мар в 19:00
7 апр в 19:00
1340 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ФФедорова22 декабря 2024Интересная и познавательная экскурсия. Изумительный экскурсовод Екатерина. Спасибо большое! Рекомендую.
- ВВячеслав26 ноября 2024Отличная экскурсия и отличный экскурсовод Екатерина! Экскурсия прошла, как запланировано. Нам понравилось абсолютно всё, и рассказ, и автомобиль, и Новороссийск. Рекомендую!
- ККонстантин25 ноября 2024Катюша - умница! Любит свой город и свою историю!
- ЕЕвгения2 ноября 2024Хорошая ознакомительная прогулка по городу. Много интересных фактов, историй. Формат больше подойдет для взрослой аудитории.
- ЛЛюдмила29 октября 2024Сегодня были на данной экскурсии с детьми. Прогулка проходила в спокойном темпе, Людмила подстраивалась под нашу компанию (за что отдельное
- РРуслан30 сентября 2024Экскурсия очень понравилась. рекомендуем к посещению. знакомство с городом удалось, отличный маршрут, отличный гид, отличная погода. узнали и увидели много интересного, пообщались после того как маршрут закончился. спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Новороссийску в категории «Стела «Морская слава России»»
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