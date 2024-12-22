Стела «Морская слава России» – экскурсии в Новороссийске

Найдено 3 экскурсии в категории «Стела «Морская слава России»» в Новороссийске, цены от 1340 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
По Новороссийску - на автомобиле
На машине
3 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
По Новороссийску - на автомобиле
Увидеть лучшие места города на комфортной обзорной экскурсии
Начало: В пределах Новороссийска
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8500 ₽ за всё до 4 чел.
Первая прогулка по Новороссийску
Пешая
2 часа
93 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Первая прогулка по Новороссийску
Познакомиться с историей и современной жизнью города-героя на обзорной экскурсии
28 мар в 08:30
29 мар в 08:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Вечерние огни Новороссийска
Пешая
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Вечерние огни Новороссийска
Увидеть портовый город в свете иллюминации и почувствовать его особое очарование
Начало: На набережной им. адмирала Серебрякова
Расписание: в понедельник в 19:00
31 мар в 19:00
7 апр в 19:00
1340 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ф
    Федорова
    22 декабря 2024
    По Новороссийску - на автомобиле
    Интересная и познавательная экскурсия. Изумительный экскурсовод Екатерина. Спасибо большое! Рекомендую.
  • В
    Вячеслав
    26 ноября 2024
    По Новороссийску - на автомобиле
    Отличная экскурсия и отличный экскурсовод Екатерина! Экскурсия прошла, как запланировано. Нам понравилось абсолютно всё, и рассказ, и автомобиль, и Новороссийск. Рекомендую!
  • К
    Константин
    25 ноября 2024
    По Новороссийску - на автомобиле
    Катюша - умница! Любит свой город и свою историю!
  • Е
    Евгения
    2 ноября 2024
    Первая прогулка по Новороссийску
    Хорошая ознакомительная прогулка по городу. Много интересных фактов, историй. Формат больше подойдет для взрослой аудитории.
  • Л
    Людмила
    29 октября 2024
    Первая прогулка по Новороссийску
    Сегодня были на данной экскурсии с детьми. Прогулка проходила в спокойном темпе, Людмила подстраивалась под нашу компанию (за что отдельное
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    спасибо), у нас то отстанет кто-то, то фотографии хочется сделать прямо здесь и сейчас, а младший любит вопросы задавать. Неожиданно попали на мероприятие, посвященное памяти погибших во время ВОВ воинов, завершившееся возложением венка и цветов к мемориалу. Получилось очень в тему, т. к. далее гид рассказала о боях за Новороссийск, о Малой Земле. По окончании экскурсии по совету Людмилы посетили Крейсер-музей «Михаил Кутузов». Мы все остались очень довольны таким познавательным днем, проведенным в Новороссийске. Данную экскурсию рекомендую к посещению с детьми, никто не устал, всем было интересно.

    Сегодня были на данной экскурсии с детьми. Прогулка проходила в спокойном темпе, Людмила подстраивалась под нашуСегодня были на данной экскурсии с детьми. Прогулка проходила в спокойном темпе, Людмила подстраивалась под нашуСегодня были на данной экскурсии с детьми. Прогулка проходила в спокойном темпе, Людмила подстраивалась под нашуСегодня были на данной экскурсии с детьми. Прогулка проходила в спокойном темпе, Людмила подстраивалась под нашуСегодня были на данной экскурсии с детьми. Прогулка проходила в спокойном темпе, Людмила подстраивалась под нашуСегодня были на данной экскурсии с детьми. Прогулка проходила в спокойном темпе, Людмила подстраивалась под нашу
  • Р
    Руслан
    30 сентября 2024
    Первая прогулка по Новороссийску
    Экскурсия очень понравилась. рекомендуем к посещению. знакомство с городом удалось, отличный маршрут, отличный гид, отличная погода. узнали и увидели много интересного, пообщались после того как маршрут закончился. спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Новороссийску в категории «Стела «Морская слава России»»

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Сейчас в Новороссийске в категории "Стела «Морская слава России»" можно забронировать 3 экскурсии от 1340 до 8500. Туристы уже оставили гидам 105 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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