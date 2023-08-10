Что вас ожидает:

Историческая экскурсия (по желанию с дегустацией).

Мы посетим исторический комплекс Русского винного дома Абрау-Дюрсо (можно с дегустацией игристых и тихих вин). Выучим несколько французских слов и узнаем их значение, увидим, как рождается игристое вино, посетим знаменитые «голицинские» тоннели, а также познакомимся с ключевыми историческими фигурами, неразрывно связанными с историей вина.

Галерея света Абрау.

Далее для нас свои объятия откроет медиа-пространство «Галерея света Абрау» — здесь нас ждет путешествие в мир искусства будущего, можно буквально почувствовать соединение звука, видео и света, посетив 7 необычных локаций. Ощущение необычных эмоций гарантировано!

Прогулка на водном ретро пароходе «Шампань» по озеру Абрау

Прокатимся на водном колоритном ретро-пароходе «Шампань» и отведаем знаменитого игристого! Почувствуем дух истории Абрау-Дюрсо, рассекая лазурную гладь озера и наслаждаясь открывающимися видами на набережную, арт-парк, парусный клуб, экотропу и слушая увлекательные рассказы и легенды, связанные с этим местом!

Арт-галерея

В Арт-галерее «Абрау-Дюрсо» проводят различные выставки известных художников России. Авторы выставляют свои работы примерно на два месяца, так кто же познакомит нас со своими работами? На этот вопрос ответит дата вашего бронирования.

Шоу Поющих фонтанов

В заключении нашего приключения приглашаем вас посетить Шоу Поющих фонтанов. В оригинальной манере вам покажут историю Абрау-Дюрсо с помощью света, огня и водных брызг самого большого звукового фонтана в России! Позитивные эмоции гарантированы!

Дополнительно оплачивается:

Историческая экскурсия — 1000₽ с человека (с дегустацией 1500₽).

Прогулка на ретропароходе «Шампань» — 1000₽ с человека.

Важная информация: