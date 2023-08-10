Исторический комплекс Русского винного дома Абрау-Дюрсо: экскурсия и дегустация
Абрау-Дюрсо давно ассоциируется с вином и развлечениями.
Я заберу вас из отеля и мы отправимся навстречу игристому настроению! Доберемся с комфортом в Абрау-Дюрсо и познакомимся со всемирно известными игристыми винами в месте их рождения.
Я заберу вас из отеля и мы отправимся навстречу игристому настроению! Доберемся с комфортом в Абрау-Дюрсо и познакомимся со всемирно известными игристыми винами в месте их рождения.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Исторический комплекс Русского винного дома
- Галерея света Абрау
- Арт-парк
- Ретро пароход «Шампань»
- Озеро Абрау
- Арт-галерея
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Историческая экскурсия (по желанию с дегустацией).
- Мы посетим исторический комплекс Русского винного дома Абрау-Дюрсо (можно с дегустацией игристых и тихих вин). Выучим несколько французских слов и узнаем их значение, увидим, как рождается игристое вино, посетим знаменитые «голицинские» тоннели, а также познакомимся с ключевыми историческими фигурами, неразрывно связанными с историей вина.
- Галерея света Абрау.
Далее для нас свои объятия откроет медиа-пространство «Галерея света Абрау» — здесь нас ждет путешествие в мир искусства будущего, можно буквально почувствовать соединение звука, видео и света, посетив 7 необычных локаций. Ощущение необычных эмоций гарантировано!
Прогулка на водном ретро пароходе «Шампань» по озеру Абрау
Прокатимся на водном колоритном ретро-пароходе «Шампань» и отведаем знаменитого игристого! Почувствуем дух истории Абрау-Дюрсо, рассекая лазурную гладь озера и наслаждаясь открывающимися видами на набережную, арт-парк, парусный клуб, экотропу и слушая увлекательные рассказы и легенды, связанные с этим местом!
Арт-галерея
В Арт-галерее «Абрау-Дюрсо» проводят различные выставки известных художников России. Авторы выставляют свои работы примерно на два месяца, так кто же познакомит нас со своими работами? На этот вопрос ответит дата вашего бронирования.
Шоу Поющих фонтанов
В заключении нашего приключения приглашаем вас посетить Шоу Поющих фонтанов. В оригинальной манере вам покажут историю Абрау-Дюрсо с помощью света, огня и водных брызг самого большого звукового фонтана в России! Позитивные эмоции гарантированы!
Дополнительно оплачивается:
- Историческая экскурсия — 1000₽ с человека (с дегустацией 1500₽).
- Прогулка на ретропароходе «Шампань» — 1000₽ с человека.
Важная информация:
- При бронировании экскурсии сообщите о необходимости установки детского кресла в автомобиль.
- Время экскурсии подбирается индивидуально.
- Если у вас большая компания — проведем экскурсию на 2-х автомобилях, то есть количество участников увеличивается до 6-ти человек.
- Мы заберем вас из любой точки города Новороссийска, возможен трансфер из соседних городов (обсуждается отдельно).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Трансфер
- Что не входит
- Историческая экскурсия — 1000₽ с человека (с дегустацией — 1500₽)
- Прогулка на ретро пароходе «Шампань» — 800₽ с человека
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Место встречи оговаривается с каждым гостемЗавершение: Набережная Арт-Парка Абрау-Дюрсо
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Важная информация
- Дополнительно оплачивается:
- Историческая экскурсия — 1000₽ с человека (с дегустацией 1500₽).
- Прогулка на ретропароходе «Шампань» — 800₽ с человека.
- Важная информация:
- При бронировании экскурсии сообщите о необходимости установки детского кресла в автомобиль.
- Время экскурсии подбирается индивидуально.
- Если у вас большая компания — проведем экскурсию на 2-х автомобилях, то есть количество участников увеличивается до 6-ти человек.
- Мы заберем вас из любой точки города Новороссийска, возможен трансфер из соседних городов (обсуждается отдельно)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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