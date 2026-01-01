Индивидуальная
до 3 чел.
Из Новороссийска - в Абрау-Дюрсо
Приглашаем на уникальное путешествие из Новороссийска в мир вина и природы Абрау-Дюрсо. Откройте для себя красоту озера и секреты виноделия
Начало: Новороссийск
«Озеро Абрау — место невероятной красоты, где голубые воды окружены всеми оттенками зеленого»
Завтра в 10:30
22 янв в 10:30
5900 ₽ за всё до 3 чел.
Водная прогулка
Экотропа и сап-серфинг на озере Абрау
Начало: Новороссийск, Советов, 40
«После похода мы подготовили водную прогулку на сапбордах по ровной глади красивейшего озера»
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Влюбиться в Анапу за один день: Анапская долина, Утриш, озеро Сукко
Путешествие по Анапской долине: виноградники, храм Сурб-Геворг и реликтовые можжевельники Утриша. Насладитесь красотой Анапы и её окрестностей
Начало: Новороссийск, набережная Серебрякова
«Вы увидите реликтовые можжевельники Утриша, кипарисовую рощу у озера Сукко и панорамы Анапы со смотровых площадок»
12 000 ₽ за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Новороссийску в категории «Озера»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Новороссийске
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Новороссийске
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Новороссийску в январе 2026
Сейчас в Новороссийске в категории "Озера" можно забронировать 3 экскурсии от 5900 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Новороссийске на 2026 год по теме «Озера», 45 ⭐ отзывов, цены от 5900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март