Вот уже 200 лет в Маслянинском районе добывают золото высшей пробы. Но лишь недавно гриф секретности был снят. Чем не повод отправиться в Егорьевское — познакомиться с жизнью и работой старателей. Вы посетите реконструированную шахту и дом и узнате, как добывают драгоценный металл. А потом гостеприимные дядя Саша и тётя Таня угостят желающих блинчиками и настойками.
Описание экскурсии
- 7:00 — выезд из Новосибирска.
- 10:00 — в Молодёжном парке вы осмотрите арт-объекты и полюбуетесь Новосибирском со смотровой площадки «Алые паруса».
- 11:10 — побываете в тематическом парке, посвящённом эпохе СССР.
- 11:50 — прогуляетесь по Суенгинской тропе до видовой точки и каскадного водопада. А ещё надышитесь ароматом нагретой травы, леса и цветов. Так пахли каникулы в деревне у бабушки!
- 14:00–16:00 — в музее «Усадьба Старателя» в селе Егорьевское заглянете в реконструированную шахту и жилой дом, познакомитесь с условиями работы и бытом старателей. А ещё увидите милую скульптуру «Кот, мышь и золотые слитки».
- 16:00 — желающие насладятся домашними блинчиками и настойками от дяди Саши и тёти Тани в деревне Новососедово.
- 18:30–21:00 — возвращение в Новосибирск.
Организационные детали
- Трансфер на минивэне Hyundai Tucson и билеты в музей входят в стоимость.
- Оплачиваются дополнительно: обед, блинчики и настойки (по желанию).
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Речной вокзал»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нелли — ваш гид в Новосибирске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 22 туристов
Работаю вместе с супругом-водителем: вместе возим всех любознательных в различные красивые места. Предлагаем приключения как по Новосибирской области, так и по Алтаю. Если у вас есть места, о которых вы мечтаете, то можем проработать персональную поездку. В общем, звоните, на все вопросы ответим, поболтаем, всё обсудим, нужно новое — придумаем!
