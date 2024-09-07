За 1 час мы затронем все 130 лет развития Новосибирска, и каждое место на нашем пути — отражение конкретного десятилетия. Вы прогуляетесь вдоль живописной набережной и увидите место, откуда началось развитие города.
Я расскажу, почему местный метромост попал в Книгу рекордов Гиннеса и как крошечное поселение стало столицей Сибири.
Я расскажу, почему местный метромост попал в Книгу рекордов Гиннеса и как крошечное поселение стало столицей Сибири.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Парк «Городское начало». С этого места началось становление и дальнейшие развитие маленького поселения к статусам столицы Сибири и города-миллионника.
Коммунальный мост — первый автомобильный мост и один из символов Новосибирска. Вы услышите историю, свидетелем которой был мост, и узнаете о других грандиозных объектах города.
Новосибирский метромост, который попал в Книгу рекордов Гиннеса. Я расскажу, как это случилось.
Гостиница «Обь» (отель River Park) — олицетворение эпохи застоя. Несмотря на то, что здание было достроено раньше перестройки, оно стало символом тех лет. Здесь я подведу итог — благодаря чему возник Новосибирск и как он живёт сегодня.
в четверг и субботу в 10:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У здания «Музей Новосибирска»
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и субботу в 10:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Егор — ваш гид в Новосибирске
Провёл экскурсии для 63 туристов
Привет! Меня зовут Егор. С недавнего времени занимаюсь организацией и проведением экскурсий по Новосибирску. Если вы сторонник проводить экскурсии в живом диалоге за умной беседой, да ещё и узнавать приЗадать вопрос
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