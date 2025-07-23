читать дальше

состоялась в середине лета, когда активность птиц невелика, но Ольга подобрала для нас день и время так, чтобы мы смогли увидеть очень много.

В ходе прогулки по парку мы встретили трясогусок, дроздов, стрижей, чёрную ворону, покормили воробьёв, услышали песню зеленушки и посетили столовую чёргого коршуна.

Экскурсовод поведала нам занимательные факты про птиц, демонстрировала их фото и гнёзда, которые заботливо принесла с собой.

Хочется отметить, что Ольга - биолог по зову сердца, она не просто сухо пересказывает лекцию, а увлечена любовью к животным.

Рекомендую экскурсию всем, кто не равнодушен к теме животного мира, уверена, что вы проведёте время с пользой.

Желаю Ольге успехов, внимательных и заинтересованных туристов, а также увлекательных птичих троп.