Михайловская набережная – экскурсии в Новосибирске

Найдено 5 экскурсий в категории «Михайловская набережная» в Новосибирске, цены от 4000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Добро пожаловать в Новосибирск
Пешая
2.5 часа
136 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Добро пожаловать в Новосибирск
Знакомство с историей и архитектурой города на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: На площади Ленина
12 дек в 11:00
13 дек в 11:00
7850 ₽ за всё до 5 чел.
Знакомство с Новосибирском на авто
На машине
6 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомство с Новосибирском на авто
Насладитесь уникальной автоэкскурсией по Новосибирску, посетив ключевые районы и исторические места. Откройте для себя науку и культуру города
Начало: У метро «Речной вокзал»
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
16 000 ₽ за всё до 5 чел.
По следам белой трясогузки: экопрогулка с биологом
Пешая
1.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
По следам белой трясогузки: экопрогулка с биологом
Исследование птичьих троп - каждый раз уникальное, неизменно интересное
Начало: Перед спуском на набережную
2 мар в 09:00
9 мар в 09:00
5000 ₽ за всё до 3 чел.
Новосибирск. Знакомство
Пешая
2 часа
-
20%
89 отзывов
Индивидуальная
Новосибирск. Знакомство
Познакомьтесь с Новосибирском, его историей и современностью. Прогулка по центральным улицам, значимые объекты и увлекательные истории ждут вас
Начало: У сквера им. Андрея Крячкова
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4000 ₽5000 ₽ за человека
Новосибирск и вы - в объективе: уютная фотопрогулка
Пешая
1.5 часа
-
5%
17 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Новосибирск и вы - в объективе: уютная фотопрогулка
Пройти по самым ярким местам города Н, узнать о нём интересные факты и получить снимки на память
Начало: У памятника Ленина, метро Площадь Ленина
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
4655 ₽4900 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    23 июля 2025
    По следам белой трясогузки: экопрогулка с биологом
    Были на экскурсии "По следам белой трясогузки" вчетвером: я и 3 моих дочки 18, 13 и 10 лет. Понравилось всем.
    читать дальше

    Ольга - очень милый человек и интересный рассказчик, её трепетным отношением к природе буквально заражаешься. Тем, кто неравнодушен ко всему живому искренне рекомендую!

  • Е
    Екатерина
    9 июня 2025
    По следам белой трясогузки: экопрогулка с биологом
    сегодня с ребенком 8лет были на экскурсии с биологом экскурсоводом Ольгой. Офигенно провели время!
    Увидели
    ✔️гнезда разных птиц - синиц, воробьев, трясогузки,
    читать дальше

    коршуна;
    ✔️заглянули в дупло и видели птенца трясогузки
    ✔️фотографировали слеток серой вороны и дрозда рябинника (слетка - это кто уже вылетел, но сам еще еду себе не ищет, плохо летает и ждет родителей);
    ✔️рассматривали разных насекомых, гладили шмеля
    ✔️нашли скорлупу яйца дрозда и взяли в свою коллекцию;
    ✔️заметили норы мышей, кротов;
    ✔️определяли по звуку как поет чечевица, зяблик и пеночка;
    ✔️жевали сирень, лиственницу;
    ✔️нюхали шиповник, сирень, тимьян, какую то еще траву, лен;
    ✔️собирали орехи маньчжурского дерева;
    ✔️поймали бронзовку и переселили ее в наш двор на пионы;
    ✔️смотрели, как воробьи принимали пылевые ванны, а голуби солнечные.
    Все это сопровождалось подробными комментариями Ольги - зачем, почему, чье, кто. Благодаря ее таланту разглядеть и показать мы с ребенком окунулись в мир животных и растений. Однозначно рекомендую!

    сегодня с ребенком 8лет были на экскурсии с биологом экскурсоводом Ольгой. Офигенно провели время!
  • А
    Анна
    23 июля 2024
    По следам белой трясогузки: экопрогулка с биологом
    Посетили экскурсию вместе с супругом, хотя ему эта тема изначально казалась неинтересной, в итоге мы оба остались в восторге.
    Наша экскурсия
    читать дальше

    состоялась в середине лета, когда активность птиц невелика, но Ольга подобрала для нас день и время так, чтобы мы смогли увидеть очень много.
    В ходе прогулки по парку мы встретили трясогусок, дроздов, стрижей, чёрную ворону, покормили воробьёв, услышали песню зеленушки и посетили столовую чёргого коршуна.
    Экскурсовод поведала нам занимательные факты про птиц, демонстрировала их фото и гнёзда, которые заботливо принесла с собой.
    Хочется отметить, что Ольга - биолог по зову сердца, она не просто сухо пересказывает лекцию, а увлечена любовью к животным.
    Рекомендую экскурсию всем, кто не равнодушен к теме животного мира, уверена, что вы проведёте время с пользой.
    Желаю Ольге успехов, внимательных и заинтересованных туристов, а также увлекательных птичих троп.

