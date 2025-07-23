Индивидуальная
до 5 чел.
Добро пожаловать в Новосибирск
Знакомство с историей и архитектурой города на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: На площади Ленина
12 дек в 11:00
13 дек в 11:00
7850 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомство с Новосибирском на авто
Насладитесь уникальной автоэкскурсией по Новосибирску, посетив ключевые районы и исторические места. Откройте для себя науку и культуру города
Начало: У метро «Речной вокзал»
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
16 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
По следам белой трясогузки: экопрогулка с биологом
Исследование птичьих троп - каждый раз уникальное, неизменно интересное
Начало: Перед спуском на набережную
2 мар в 09:00
9 мар в 09:00
5000 ₽ за всё до 3 чел.
-
20%
Индивидуальная
Новосибирск. Знакомство
Познакомьтесь с Новосибирском, его историей и современностью. Прогулка по центральным улицам, значимые объекты и увлекательные истории ждут вас
Начало: У сквера им. Андрея Крячкова
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4000 ₽
5000 ₽ за человека
-
5%
Фотопрогулка
до 4 чел.
Новосибирск и вы - в объективе: уютная фотопрогулка
Пройти по самым ярким местам города Н, узнать о нём интересные факты и получить снимки на память
Начало: У памятника Ленина, метро Площадь Ленина
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
4655 ₽
4900 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга23 июля 2025Были на экскурсии "По следам белой трясогузки" вчетвером: я и 3 моих дочки 18, 13 и 10 лет. Понравилось всем.
- ЕЕкатерина9 июня 2025сегодня с ребенком 8лет были на экскурсии с биологом экскурсоводом Ольгой. Офигенно провели время!
Увидели
✔️гнезда разных птиц - синиц, воробьев, трясогузки,
- ААнна23 июля 2024Посетили экскурсию вместе с супругом, хотя ему эта тема изначально казалась неинтересной, в итоге мы оба остались в восторге.
Наша экскурсия
