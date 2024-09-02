📸 Уникальные фотографии на фоне муралов 🎨 Знакомство с творчеством Виктора Цоя 🕰 Путешествие в прошлое через телефонную будку 🔔 Действующая колокольня и ж/д станция 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для взрослых и детей от 10 лет

Даже если вы не фанат Виктора Цоя, стоит посетить это место в Новосибирске. Здесь стены ангаров покрыты впечатляющими муралами. Вас ждёт встреча с рыбаком высотой с двухэтажный дом, вагон в прошлое или будущее и действующая колокольня мини-городка. На память останутся не только впечатления, но и профессиональные фотографии, которые будут готовы в день прогулки

Описание фото-прогулки

Пункт нашего назначения — городок, созданный новосибирским предпринимателем в торговой зоне. Он впечатляет огромными муралами, посвящёнными Виктору Цою.

Я расскажу, как Новосибирск был связан с певцом, кому пришла идея создать место Цоя и кто стал «руками проекта». А затем:

мы познакомимся с городовым Ново-Николаевска

через телефонную будку времён СССР переместимся в гости к тому, кто требовал перемен

постоим, поговорим возле скульптуры исполнителя — бронзовый Цой весьма реалистичен

зайдём в тоннель — место, где вы не смотрите на мурал, а находитесь внутри него

увидим готовые декорации для художественного фильма — городскую площадь с действующей колокольней и ж/д станцией

отыщем место, где пословица «Рыбак рыбака видит издалека» воплощается в реальность

По пути в 5–6 локациях устроим фотосессию. Снимки в количестве 35–50 штук будут готовы в день прогулки — я отправлю вам ссылку на Яндекс Диск, откуда можно будет скачать фото в течение 14 недель.

Кому подойдёт фотопрогулка

Прежде всего эта экскурсия для поклонников Цоя, но маршрут не предусматривает погружение в биографию певца и не является местом паломничества. Это всего лишь знакомство с творческим взглядом одного новосибирца на кумира миллионов

Также экскурсия подходит для любителей стрит-арта и необычных мест, где хочется делать красивые фотографии

Прогулка рассчитана на взрослых и детей от 10 лет

Организационные детали