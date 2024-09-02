Фотопрогулка в город Цоя: если есть шаг - должен быть след

Индивидуальная фото-прогулка по Новосибирску: откройте для себя уникальные муралы, посвящённые Виктору Цою. Узнайте больше о связи города с легендарным певцом
Даже если вы не фанат Виктора Цоя, стоит посетить это место в Новосибирске. Здесь стены ангаров покрыты впечатляющими муралами.

Вас ждёт встреча с рыбаком высотой с двухэтажный дом, вагон в прошлое или будущее и действующая колокольня мини-городка.

На память останутся не только впечатления, но и профессиональные фотографии, которые будут готовы в день прогулки
5
1 отзыв

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📸 Уникальные фотографии на фоне муралов
  • 🎨 Знакомство с творчеством Виктора Цоя
  • 🕰 Путешествие в прошлое через телефонную будку
  • 🔔 Действующая колокольня и ж/д станция
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для взрослых и детей от 10 лет
    • Фотопрогулка в город Цоя: если есть шаг - должен быть след
    Фотопрогулка в город Цоя: если есть шаг - должен быть след
    Фотопрогулка в город Цоя: если есть шаг - должен быть след
    Ближайшие даты:
    Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

    Что можно увидеть

  • Городок с муралами
  • Бронзовая скульптура Цоя
  • Тоннель с муралом
  • Городская площадь с колокольней
  • Ж/д станция

    • Описание фото-прогулки

    Пункт нашего назначения — городок, созданный новосибирским предпринимателем в торговой зоне. Он впечатляет огромными муралами, посвящёнными Виктору Цою.

    Я расскажу, как Новосибирск был связан с певцом, кому пришла идея создать место Цоя и кто стал «руками проекта». А затем:

    • мы познакомимся с городовым Ново-Николаевска
    • через телефонную будку времён СССР переместимся в гости к тому, кто требовал перемен
    • постоим, поговорим возле скульптуры исполнителя — бронзовый Цой весьма реалистичен
    • зайдём в тоннель — место, где вы не смотрите на мурал, а находитесь внутри него
    • увидим готовые декорации для художественного фильма — городскую площадь с действующей колокольней и ж/д станцией
    • отыщем место, где пословица «Рыбак рыбака видит издалека» воплощается в реальность

    По пути в 5–6 локациях устроим фотосессию. Снимки в количестве 35–50 штук будут готовы в день прогулки — я отправлю вам ссылку на Яндекс Диск, откуда можно будет скачать фото в течение 14 недель.

    Кому подойдёт фотопрогулка

    • Прежде всего эта экскурсия для поклонников Цоя, но маршрут не предусматривает погружение в биографию певца и не является местом паломничества. Это всего лишь знакомство с творческим взглядом одного новосибирца на кумира миллионов
    • Также экскурсия подходит для любителей стрит-арта и необычных мест, где хочется делать красивые фотографии
    • Прогулка рассчитана на взрослых и детей от 10 лет

    Организационные детали

    • До места встречи можно добраться на общественном транспорте — стоимость проезда 35 ₽

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Стоимость фото-прогулки

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный билет3 000 ₽
    Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 1.5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 1 отзыве
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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    Людмила
    2 сен 2024
    Очень хочу выразить, благодарность Наталье, за очень отличную, познавательную экскурсию. Не передать ощущения. Я вернулась в студенческие годы, в начало творчества Цоя, возле каждой экспозиции, нарисованной художником Василием, в мыслях
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    всплывали слова песен. До чего это трогательно. За эту фото экскурсию, я окунулась в 80-е и 90-е, но не передать словами, когда я рассматривала фотографии с прогулки, Наталья профессионал своего дела. Я сразу же поделилась впечатлениями с родными и друзьями, и обязательно советую всем посетить эту фото прогулку. На следующий год, приеду в отпуск, очень жду новых картин и инсталляций. Процветания Вам!

    Очень хочу выразить, благодарность Наталье, за очень отличную, познавательную экскурсию. Не передать ощущения. Я вернулась вОчень хочу выразить, благодарность Наталье, за очень отличную, познавательную экскурсию. Не передать ощущения. Я вернулась вОчень хочу выразить, благодарность Наталье, за очень отличную, познавательную экскурсию. Не передать ощущения. Я вернулась вОчень хочу выразить, благодарность Наталье, за очень отличную, познавательную экскурсию. Не передать ощущения. Я вернулась вОчень хочу выразить, благодарность Наталье, за очень отличную, познавательную экскурсию. Не передать ощущения. Я вернулась вОчень хочу выразить, благодарность Наталье, за очень отличную, познавательную экскурсию. Не передать ощущения. Я вернулась в

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