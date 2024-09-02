Даже если вы не фанат Виктора Цоя, стоит посетить это место в Новосибирске. Здесь стены ангаров покрыты впечатляющими муралами.
Вас ждёт встреча с рыбаком высотой с двухэтажный дом, вагон в прошлое или будущее и действующая колокольня мини-городка.
На память останутся не только впечатления, но и профессиональные фотографии, которые будут готовы в день прогулки
Вас ждёт встреча с рыбаком высотой с двухэтажный дом, вагон в прошлое или будущее и действующая колокольня мини-городка.
На память останутся не только впечатления, но и профессиональные фотографии, которые будут готовы в день прогулки
5 причин купить эту прогулку с фотографом
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Что можно увидеть
Описание фото-прогулки
Пункт нашего назначения — городок, созданный новосибирским предпринимателем в торговой зоне. Он впечатляет огромными муралами, посвящёнными Виктору Цою.
Я расскажу, как Новосибирск был связан с певцом, кому пришла идея создать место Цоя и кто стал «руками проекта». А затем:
- мы познакомимся с городовым Ново-Николаевска
- через телефонную будку времён СССР переместимся в гости к тому, кто требовал перемен
- постоим, поговорим возле скульптуры исполнителя — бронзовый Цой весьма реалистичен
- зайдём в тоннель — место, где вы не смотрите на мурал, а находитесь внутри него
- увидим готовые декорации для художественного фильма — городскую площадь с действующей колокольней и ж/д станцией
- отыщем место, где пословица «Рыбак рыбака видит издалека» воплощается в реальность
По пути в 5–6 локациях устроим фотосессию. Снимки в количестве 35–50 штук будут готовы в день прогулки — я отправлю вам ссылку на Яндекс Диск, откуда можно будет скачать фото в течение 14 недель.
Кому подойдёт фотопрогулка
- Прежде всего эта экскурсия для поклонников Цоя, но маршрут не предусматривает погружение в биографию певца и не является местом паломничества. Это всего лишь знакомство с творческим взглядом одного новосибирца на кумира миллионов
- Также экскурсия подходит для любителей стрит-арта и необычных мест, где хочется делать красивые фотографии
- Прогулка рассчитана на взрослых и детей от 10 лет
Организационные детали
- До места встречи можно добраться на общественном транспорте — стоимость проезда 35 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость фото-прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Новосибирске
Провела экскурсии для 1823 туристов
Здравствуйте, меня зовут Наталья! Я работаю в туристической сфере с 1998 года, с 2019 года — в качестве гида по Новосибирску и области, с 2023 года подтвердила свой статус профессиональногоЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Людмила
2 сен 2024
Очень хочу выразить, благодарность Наталье, за очень отличную, познавательную экскурсию. Не передать ощущения. Я вернулась в студенческие годы, в начало творчества Цоя, возле каждой экспозиции, нарисованной художником Василием, в мыслях
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