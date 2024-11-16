Приглашаю на лёгкую комфортную прогулку, посвящённую современной скульптуре Новосибирска! Кто только ни встретится на нашем пути: Кащей Бессмертный и Змей Горыныч, Покупатель и Продавец, Деловая женщина и другие интересные персонажи. Я расшифрую их символику и поделюсь историей их появления в городе.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Вы раскроете:
- Как найти Змея Горыныча и Кощея Бессмертного в укромном уголке Чёртова городища
- Что символизирует бронзовая Деловая женщина на одной из новосибирских улиц
- Как развивается диалог между Покупателем и Продавцом у ворот Центрального рынка
- Как в Новосибирске появились памятники Светофору и Швейной машинке
А также сфотографируетесь на троне скульптора Капралова, бросите монетку в медный фартук продавщицы и многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия предполагает проезд на трамвае. Билеты оплачиваются дополнительно — 35 ₽ за чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро «Октябрьская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Новосибирске
Провели экскурсии для 392 туристов
Здравствуйте, меня зовут Ирина. По образованию я инженер-строитель, и вот уже много лет вместе со своей командой мы знакомим гостей нашего города с его достопримечательностями, памятниками истории и архитектуры, с его прошлым и настоящим. Сибирской столице есть что показать любознательному туристу.Задать вопрос
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