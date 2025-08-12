читать дальше

возможность сфотографироваться, задать все интересующие вопросы. Это было отличной идеей воспользоваться услугами Галины в первый день приезда, во все остальные дни мы уже неплохо ориентировались по городу и знали точно, какие места хотим посетить. Нам посоветовали сразу места, где можно вкусно покушать и приятно провести время. Так же было очень удобно, что экскурсия рассчитана только на нашу компанию. Так же по нашей просьбе нас высадили в той части города, где нам было удобно. Очень благодарны организатору)