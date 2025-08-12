Мои заказы

Собор Преображения Господня – экскурсии в Новосибирске

Найдено 7 экскурсий в категории «Собор Преображения Господня» в Новосибирске, цены от 4000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Новосибирск как мировая столица русского авангарда
Пешая
3 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выбор
Новосибирск как мировая столица русского авангарда
Исследуйте уникальную архитектуру Новосибирска, от конструктивизма до купеческих домов, и узнайте, как город стал культурным центром Сибири
Начало: В сквере ИМ.А.Д. Крячкова
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8000 ₽ за всё до 8 чел.
Архитектурные эпохи Новосибирска
Пешая
2 часа
28 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Архитектурные эпохи Новосибирска: путешествие в историю
Погрузитесь в историческое наследие Новосибирска через его архитектурные шедевры и секреты старинных улиц
Начало: В районе метро Площадь Ленина
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Главные храмы Новосибирска
Пешая
3 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Главные храмы Новосибирска: путешествие по святым местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Новосибирска, посетив его величественные храмы и узнав их тайны и истории
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
8000 ₽ за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Новосибирску на авто
На машине
3 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Новосибирску на авто
Оцените главные места Новосибирска: проспекты, храмы, набережную. Узнайте историю и современность города, его значение для страны
Начало: У Оперного театра
Завтра в 16:00
11 дек в 09:00
от 10 000 ₽ за всё до 5 чел.
Добро пожаловать в Новосибирск
Пешая
2.5 часа
136 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Добро пожаловать в Новосибирск
Знакомство с историей и архитектурой города на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: На площади Ленина
12 дек в 11:00
13 дек в 11:00
7850 ₽ за всё до 5 чел.
Новосибирск. Знакомство
Пешая
2 часа
-
20%
89 отзывов
Индивидуальная
Новосибирск. Знакомство
Познакомьтесь с Новосибирском, его историей и современностью. Прогулка по центральным улицам, значимые объекты и увлекательные истории ждут вас
Начало: У сквера им. Андрея Крячкова
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4000 ₽5000 ₽ за человека
Новосибирск и вы - в объективе: уютная фотопрогулка
Пешая
1.5 часа
-
5%
17 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Новосибирск и вы - в объективе: уютная фотопрогулка
Пройти по самым ярким местам города Н, узнать о нём интересные факты и получить снимки на память
Начало: У памятника Ленина, метро Площадь Ленина
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
4655 ₽4900 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    12 августа 2025
    Обзорная экскурсия по Новосибирску на авто
    Спасибо огромное Анастасии и Галине за три часа просто на одном дыхании. У Анастасии прекрасное чувство юмора и огромный багаж знаний. Прекрасная организация: и встретили, и позаботились обо всех мелочах, и показали город. Благодаря им влюбились в Новосибирск.
  • Т
    Татьяна
    2 августа 2025
    Главные храмы Новосибирска
    ☀️ Экскурсию провела экскурсовод Софья) Очень приятная в общении девушка)
    ⛪ Софья учла все наши пожелания, рассказала как про храмы, так
    читать дальше

    и про здания/достопримечательности, которые встречались нам на пути)
    ☺️ Экскурсия получилась очень насыщенная, познавательная и увлекательная, время пролетело незаметно)
    🤗 Нашему экскурсоводу Софье выражаем огромную благодарность) Остались довольны)

  • Ч
    Чистякова
    16 июля 2025
    Обзорная экскурсия по Новосибирску на авто
    Добрый день. Экскурсия по Новосибирску на авто очень понравилась. Был небольшой дождь, поэтому на авто было очень комфортно. Галина и Анастасия согласовали с нами маршрут, учли наши предпочтения по локациям. Всем рекомендуем! Галина отличный организатор. Анастасия прекрасный экскурсовод. Очень позитивные!
  • Г
    Галина
    15 июля 2025
    Обзорная экскурсия по Новосибирску на авто
    Нам очень понравились экскурсовод Анастасия и водитель авто Галина. В Новосибирске были проездом,всего несколько часов и за время нашей экскурсии увидели город, конечно маленькую часть города,узнали много интересного. Новосибирск нам понравился.
  • Т
    Татьяна
    10 июля 2025
    Обзорная экскурсия по Новосибирску на авто
    Все очень понравилось. Гид Анастасия очень живо и интересно все рассказывала, а Галина ловко управляла авто, в котором, кстати, было очень комфортно и удобно
  • Л
    Лариса
    7 июля 2025
    Обзорная экскурсия по Новосибирску на авто
    Нас четверо друзей, прибыли с Северо-+Запада с кратким визитом. Хотели через экскурсию почувствовать город, получить системную информацию, поскольку несколько дней
    читать дальше

    провели в Новосибирске в хаотичных поездках. Благодаря Галине и Анастасии цель достигнута. Несмотря на проливной дождь моментами. Комфортно, грамотно, с интересной подачей - команда супер. Однозначно порекомендуем
    воспользоваться их услугами. Если бы оставались на подольше - взяли бы у них еще что-нибудь.

    Нас четверо друзей, прибыли с Северо-+Запада с кратким визитом. Хотели через экскурсию почувствовать город, получить системную
  • О
    Оксана
    27 июня 2025
    Обзорная экскурсия по Новосибирску на авто
    Спасибо Галине и Михаилу за организацию этой экскурсии, интересная поездка по красивым местам Новосибирска. Михаил очень захватывающе и интересно рассказывал о своем городе. Всем рекомендую!
  • Г
    Григорий
    26 июня 2025
    Обзорная экскурсия по Новосибирску на авто
    Очень вежливые и профессиональные гиды. Экскурсия на уровне комфорт. Заранее согласовали с Галиной что посмотреть - было в точности исполнено.
    читать дальше

    Поэтому совет другим путешественникам - спрашивайте что желаете увидеть. Может получится интересная авторская экскурсия.
    В Новосибирске вся новейшая история Сибири и страны - от белочехов до коммунистов отражена в архитектуре, обычаях, нравах.
    Григорий

  • В
    Валерия
    20 июня 2025
    Обзорная экскурсия по Новосибирску на авто
    Очень благодарны за экскурсию. Нас сразу забрали с вокзала и провезли по всем основным достопримечательностям и местам. Были остановки и
    читать дальше

    возможность сфотографироваться, задать все интересующие вопросы. Это было отличной идеей воспользоваться услугами Галины в первый день приезда, во все остальные дни мы уже неплохо ориентировались по городу и знали точно, какие места хотим посетить. Нам посоветовали сразу места, где можно вкусно покушать и приятно провести время. Так же было очень удобно, что экскурсия рассчитана только на нашу компанию. Так же по нашей просьбе нас высадили в той части города, где нам было удобно. Очень благодарны организатору)

  • А
    Анна
    14 июня 2025
    Обзорная экскурсия по Новосибирску на авто
    Понравилось абсолютно всё, мы в восторге. И очень интересная экскурсия. Для незнающего город это самый подходящий вариант. Гид Михаил и водитель Галина репект вам вы лучшие)
  • В
    Валерий
    2 июня 2025
    Обзорная экскурсия по Новосибирску на авто
    Экскурсия очень понравилась! Экскурсовод Михаил рассказал все очень четко, увлекательно и по делу (без излишних "лирических отступлений", чем зачастую грешат его коллеги). Маршрут составлен очень грамотно, за относительно короткое время смогли познакомиться с самыми красивыми и знаковыми уголками города!
  • О
    Ольга
    29 мая 2025
    Обзорная экскурсия по Новосибирску на авто
    Провели весь день с Анастасией и Галиной. Летели из Тюмени в Пекин через Новосибирск. Первый раз в Новосибирске. Нам было
    читать дальше

    очень интересно, познавательно, комфортно и уютно. Информация доносилась до нас в легкой и понятной форме, мы задавали вопросы и получали на них полные ответы. Посетили много красивых мест, делали красивые фото. Был очень удобный и чистый автомобиль. Девочки посоветовали нам прекрасное кафе. Большая благодарность организаторам этой экскурсии.

  • Е
    Елена
    19 мая 2025
    Обзорная экскурсия по Новосибирску на авто
    Отличная экскурсия, на комфортном автомобиле. Интересно, грамотно, прислушиваются к пожелаеиям пассажиров.
  • С
    Светлана
    16 мая 2025
    Обзорная экскурсия по Новосибирску на авто
    Спасибо Галине и Михаилу за прекрасную экскурсию: интересно, познавательно, удобный автобус для большой компании, хорошо продуманный маршрут, для каждого гостя в автобусе бутылочка воды) Если будем в Новосибирске еще раз, обязательно обратимся к Галине за новой экскурсией
  • С
    Светлана
    7 мая 2025
    Обзорная экскурсия по Новосибирску на авто
    Большое спасибо Михаилу и Галине за замечательную обзорную экскурсию по городу.
  • В
    Виктор
    2 мая 2025
    Обзорная экскурсия по Новосибирску на авто
    Все удобно и четко организовано. Комфортные перемещения, глубокое знание истории гидом. Всем советую!
  • З
    Закусин
    14 апреля 2025
    Обзорная экскурсия по Новосибирску на авто
    Обзорная экскурсия по Новосибирску. Отличная возможность за 3 часа познакомиться с городом. Гид Анастасия профессионально и с воодушевлением погружала нас в историю Новосибирска. Перемещение на автомобиле добавили комфорта нашему знакомству. Очень всё понравилось, буду рекомендовать знакомым.
  • К
    Кристина
    27 апреля 2024
    Главные храмы Новосибирска
    Всё круто. Интересная экскурсия. Экскурсовод всё интересно и понятно расказывает. Маршрут интересный, много необычных и интересных зданий по пути нам встречались. Храмы всё красивые.
    Экскурсоводу Софии, огромное спасибо за такую интересную экскурсию.
  • N
    Natalia
    29 августа 2023
    Главные храмы Новосибирска
    Экскурсия с Ольгой очень понравилась!
    Посмотрели на город с другой стороны. Динамично и увлекательно)
  • С
    Светлана
    28 августа 2023
    Главные храмы Новосибирска
    Замечательный экскурсовод. Отличная познавательная экскурсия.

Сколько стоит экскурсия по Новосибирску в декабре 2025
Сейчас в Новосибирске в категории "Собор Преображения Господня" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 4000 до 10 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 301 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
