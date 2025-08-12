Индивидуальная
Лучший выборНовосибирск как мировая столица русского авангарда
Исследуйте уникальную архитектуру Новосибирска, от конструктивизма до купеческих домов, и узнайте, как город стал культурным центром Сибири
Начало: В сквере ИМ.А.Д. Крячкова
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8000 ₽ за всё до 8 чел.
Архитектурные эпохи Новосибирска: путешествие в историю
Погрузитесь в историческое наследие Новосибирска через его архитектурные шедевры и секреты старинных улиц
Начало: В районе метро Площадь Ленина
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Главные храмы Новосибирска: путешествие по святым местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Новосибирска, посетив его величественные храмы и узнав их тайны и истории
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
8000 ₽ за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Новосибирску на авто
Оцените главные места Новосибирска: проспекты, храмы, набережную. Узнайте историю и современность города, его значение для страны
Начало: У Оперного театра
Завтра в 16:00
11 дек в 09:00
от 10 000 ₽ за всё до 5 чел.
Добро пожаловать в Новосибирск
Знакомство с историей и архитектурой города на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: На площади Ленина
12 дек в 11:00
13 дек в 11:00
7850 ₽ за всё до 5 чел.
Новосибирск. Знакомство
Познакомьтесь с Новосибирском, его историей и современностью. Прогулка по центральным улицам, значимые объекты и увлекательные истории ждут вас
Начало: У сквера им. Андрея Крячкова
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4000 ₽
5000 ₽ за человека
Новосибирск и вы - в объективе: уютная фотопрогулка
Пройти по самым ярким местам города Н, узнать о нём интересные факты и получить снимки на память
Начало: У памятника Ленина, метро Площадь Ленина
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
4655 ₽
4900 ₽ за всё до 4 чел.
- ЕЕкатерина12 августа 2025Спасибо огромное Анастасии и Галине за три часа просто на одном дыхании. У Анастасии прекрасное чувство юмора и огромный багаж знаний. Прекрасная организация: и встретили, и позаботились обо всех мелочах, и показали город. Благодаря им влюбились в Новосибирск.
- ТТатьяна2 августа 2025☀️ Экскурсию провела экскурсовод Софья) Очень приятная в общении девушка)
⛪ Софья учла все наши пожелания, рассказала как про храмы, так
- ЧЧистякова16 июля 2025Добрый день. Экскурсия по Новосибирску на авто очень понравилась. Был небольшой дождь, поэтому на авто было очень комфортно. Галина и Анастасия согласовали с нами маршрут, учли наши предпочтения по локациям. Всем рекомендуем! Галина отличный организатор. Анастасия прекрасный экскурсовод. Очень позитивные!
- ГГалина15 июля 2025Нам очень понравились экскурсовод Анастасия и водитель авто Галина. В Новосибирске были проездом,всего несколько часов и за время нашей экскурсии увидели город, конечно маленькую часть города,узнали много интересного. Новосибирск нам понравился.
- ТТатьяна10 июля 2025Все очень понравилось. Гид Анастасия очень живо и интересно все рассказывала, а Галина ловко управляла авто, в котором, кстати, было очень комфортно и удобно
- ЛЛариса7 июля 2025Нас четверо друзей, прибыли с Северо-+Запада с кратким визитом. Хотели через экскурсию почувствовать город, получить системную информацию, поскольку несколько дней
- ООксана27 июня 2025Спасибо Галине и Михаилу за организацию этой экскурсии, интересная поездка по красивым местам Новосибирска. Михаил очень захватывающе и интересно рассказывал о своем городе. Всем рекомендую!
- ГГригорий26 июня 2025Очень вежливые и профессиональные гиды. Экскурсия на уровне комфорт. Заранее согласовали с Галиной что посмотреть - было в точности исполнено.
- ВВалерия20 июня 2025Очень благодарны за экскурсию. Нас сразу забрали с вокзала и провезли по всем основным достопримечательностям и местам. Были остановки и
- ААнна14 июня 2025Понравилось абсолютно всё, мы в восторге. И очень интересная экскурсия. Для незнающего город это самый подходящий вариант. Гид Михаил и водитель Галина репект вам вы лучшие)
- ВВалерий2 июня 2025Экскурсия очень понравилась! Экскурсовод Михаил рассказал все очень четко, увлекательно и по делу (без излишних "лирических отступлений", чем зачастую грешат его коллеги). Маршрут составлен очень грамотно, за относительно короткое время смогли познакомиться с самыми красивыми и знаковыми уголками города!
- ООльга29 мая 2025Провели весь день с Анастасией и Галиной. Летели из Тюмени в Пекин через Новосибирск. Первый раз в Новосибирске. Нам было
- ЕЕлена19 мая 2025Отличная экскурсия, на комфортном автомобиле. Интересно, грамотно, прислушиваются к пожелаеиям пассажиров.
- ССветлана16 мая 2025Спасибо Галине и Михаилу за прекрасную экскурсию: интересно, познавательно, удобный автобус для большой компании, хорошо продуманный маршрут, для каждого гостя в автобусе бутылочка воды) Если будем в Новосибирске еще раз, обязательно обратимся к Галине за новой экскурсией
- ССветлана7 мая 2025Большое спасибо Михаилу и Галине за замечательную обзорную экскурсию по городу.
- ВВиктор2 мая 2025Все удобно и четко организовано. Комфортные перемещения, глубокое знание истории гидом. Всем советую!
- ЗЗакусин14 апреля 2025Обзорная экскурсия по Новосибирску. Отличная возможность за 3 часа познакомиться с городом. Гид Анастасия профессионально и с воодушевлением погружала нас в историю Новосибирска. Перемещение на автомобиле добавили комфорта нашему знакомству. Очень всё понравилось, буду рекомендовать знакомым.
- ККристина27 апреля 2024Всё круто. Интересная экскурсия. Экскурсовод всё интересно и понятно расказывает. Маршрут интересный, много необычных и интересных зданий по пути нам встречались. Храмы всё красивые.
Экскурсоводу Софии, огромное спасибо за такую интересную экскурсию.
- NNatalia29 августа 2023Экскурсия с Ольгой очень понравилась!
Посмотрели на город с другой стороны. Динамично и увлекательно)
- ССветлана28 августа 2023Замечательный экскурсовод. Отличная познавательная экскурсия.
