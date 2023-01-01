Шедевры знаменитого «томского деревянного кружева».
Экскурсия ⛳ начинается при отправлении из Новосибирска. В ходе экскурсии 🧭 познакомимся с историческими, культурными и деловыми событиями Томска за чуть более чем 4 столетия. В программе: деревянное зодчество; место основания г. Томска; смотровая площадка; прогулка 👣 по главной и Новособорной площадям; старинные храмы и улицы; необычные памятники; обед. И, конечно, познакомимся с ВУЗами Томска. Увидим первый Университет Сибири! У Вас останутся впечатляющие фото, сувениры 🎁 и знания!
Что входит
экскурсионное обслуживание
доставка туда-обратно
знакомство и осмотр достопримечательностей
перерывы по необходимости: на покушать, на посмотреть, на сувениры и т. д.
учитываю пожелания участников экскурсии.
Что не входит
стоимость питания во время путешествия оплачивается самостоятельно
сувениры
возможно посещение доп. музеев
Начало и место завершения
🚩 Новосибирск, Красный Проспект 32
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.