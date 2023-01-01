Софья К. – Гид из Новосибирска

Экскурсия ⛳ начинается при отправлении из Новосибирска.



В ходе экскурсии 🧭 познакомимся с историческими, культурными и деловыми событиями Томска за чуть более чем 4 столетия.



В программе: деревянное зодчество; место основания г.



Томска; смотровая площадка; прогулка 👣 по главной и Новособорной площадям; старинные храмы и улицы; необычные памятники; обед.



И, конечно, познакомимся с ВУЗами Томска.



Увидим первый Университет Сибири! У Вас останутся впечатляющие фото, сувениры 🎁 и знания!