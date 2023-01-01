Из Новосибирска в старинный и чудесный Томск!

Софья К.
Софья К. – Гид из Новосибирска
Экскурсия ⛳ начинается при отправлении из Новосибирска.

В ходе экскурсии 🧭 познакомимся с историческими, культурными и деловыми событиями Томска за чуть более чем 4 столетия.

В программе: деревянное зодчество; место основания г.

Томска; смотровая площадка; прогулка 👣 по главной и Новособорной площадям; старинные храмы и улицы; необычные памятники; обед.

И, конечно, познакомимся с ВУЗами Томска.

Увидим первый Университет Сибири! У Вас останутся впечатляющие фото, сувениры 🎁 и знания!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 15 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 22 000 ₽ за экскурсию

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Из Новосибирска в старинный и чудесный Томск!
Из Новосибирска в старинный и чудесный Томск!

Что вы увидите

  • Место основания Томска.
  • Смотровая площадка
  • Центральная площадь Томска
  • Важнейшие административные здания
  • Множество церквей
  • 1000-пудовый колокол Томска
  • Памятник Чехову
  • Памятник тапочкам
  • Памятник рублю
  • Новособорная площадь
  • Лагерный Сад.
  • ВУЗы Томска, первый университет Сибири
  • Шедевры знаменитого «томского деревянного кружева».
Экскурсия ⛳ начинается при отправлении из Новосибирска. В ходе экскурсии 🧭 познакомимся с историческими, культурными и деловыми событиями Томска за чуть более чем 4 столетия. В программе: деревянное зодчество; место основания г. Томска; смотровая площадка; прогулка 👣 по главной и Новособорной площадям; старинные храмы и улицы; необычные памятники; обед. И, конечно, познакомимся с ВУЗами Томска. Увидим первый Университет Сибири! У Вас останутся впечатляющие фото, сувениры 🎁 и знания!
Что входит
  • экскурсионное обслуживание
  • доставка туда-обратно
  • знакомство и осмотр достопримечательностей
  • перерывы по необходимости: на покушать, на посмотреть, на сувениры и т. д.
  • учитываю пожелания участников экскурсии.
Что не входит
  • стоимость питания во время путешествия оплачивается самостоятельно
  • сувениры
  • возможно посещение доп. музеев
Начало и место завершения
🚩 Новосибирск, Красный Проспект 32
Из Новосибирска в старинный и чудесный Томск!
Из Новосибирска в старинный и чудесный Томск!
Из Новосибирска в старинный и чудесный Томск!
Из Новосибирска в старинный и чудесный Томск!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Софья К.
Софья К.
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Софья К. проводит ещё 1 экскурсию

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