На Михайловской набережной Новосибирска вас ждёт увлекательная прогулка, где вы познакомитесь с удивительными зелёными жителями города.
Узнайте, как деревья и кустарники помогают бороться с жарой и стрессом, и почему их роль
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Уникальная прогулка по набережной
- 🌳 Знакомство с зелёными супергероями
- 🌞 Защита от жары и пыли
- 🖼️ Авторская раскраска в подарок
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Что можно увидеть
- Колесо обозрения
- Музей Новосибирска
Описание экскурсии
Мы прогуляемся от колеса обозрения до музея Новосибирска, спускаясь на нижний и средний променады набережной.
Вы узнаете, как растения спасают нас от жары, пыли и даже стресса — без масок героя и волшебных суперкостюмов.
Познакомитесь с командой супергероев — деревьями и кустарниками, у каждого из которых своя миссия.
Раскроете секрет главного незаметного защитника — того, кого все видят, но почти никто не ценит. А ещё вы получите авторскую раскраску с его портретом — и точно запомните его в лицо.
Организационные детали
- Интерактивная экскурсия подойдёт взрослым и детям от 5 лет
- Мы будем несколько раз подниматься и спускаться по лестницам — людям с ограничениями в движении это неудобно
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Речной вокзал»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Новосибирске
Я — ваш гид в удивительный мир природы Новосибирска. Биолог, художник и профессиональный экскурсовод — я создаю уникальные экскурсии, которые меняют взгляд на городскую природу. Мои прогулки — это не просто рассказы, а настоящее погружение в жизнь растений и животных, которые окружают нас каждый день. Приходите — и вы увидите, как Новосибирск оживает, дышит и удивляет на каждом шагу!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
16 авг 2025
Юлия очень интересно рассказывает, подстраивается под возраст и темперамент слушателей (у нас была группа мальчишек 10 лет). Ребята ушли с рисунками и подарками, а главное с новыми знаниями и впечатлениями!
Ждем новых экскурсий от Юлии!
Леся
7 авг 2025
Отличная экскурсия, подойдёт как деткам, так и взрослым. Узнала неожиданные и новые факты об окружающем мире и городской природе. Интересно, познавательно и необычно. Рекомендую как юным слушателям (присутствует формат игры), так и взрослым (обратить внимание на то, о чем мы обычно не задумываемся)
