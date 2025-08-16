На Михайловской набережной Новосибирска вас ждёт увлекательная прогулка, где вы познакомитесь с удивительными зелёными жителями города.Узнайте, как деревья и кустарники помогают бороться с жарой и стрессом, и почему их роль

в городской экосистеме так важна. Экскурсия подходит для взрослых и детей от 5 лет, но учтите, что придётся несколько раз подниматься и спускаться по лестницам. Не упустите шанс получить авторскую раскраску с изображением главного защитника природы

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Мы прогуляемся от колеса обозрения до музея Новосибирска, спускаясь на нижний и средний променады набережной.

Вы узнаете, как растения спасают нас от жары, пыли и даже стресса — без масок героя и волшебных суперкостюмов.

Познакомитесь с командой супергероев — деревьями и кустарниками, у каждого из которых своя миссия.

Раскроете секрет главного незаметного защитника — того, кого все видят, но почти никто не ценит. А ещё вы получите авторскую раскраску с его портретом — и точно запомните его в лицо.

