Новосибирск - серый город, яркая история

Индивидуальная экскурсия в Новосибирске
5
1 отзыв
Добро пожаловать в Новосибирск! Вы впервые в столице Сибири и хотите получить максимум информации о ней, находясь при этом в комфортных условиях? Предлагаю это сделать на уникальной обзорной экскурсии, во время которой я открою вам особенности жизни на двух берегах города.

Не покидая Новосибирск мы побываем во «Флоренции», увидим «Амстердам», перенесемся в Санкт-Петербург и в Москву.
Новосибирск - серый город, яркая история
Новосибирск - серый город, яркая история
Новосибирск - серый город, яркая история
Ближайшие даты:
6
фев
7
фев
10
фев
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Билетот 2 500 ₽
Детский билет2 000 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Что вас ожидает:

  • Набережная
  • 7 мостов Новосибирска
  • Панорамный вид на город
  • Монумент Славы
  • Новосибирск-Сити
  • Собор А. Невского
  • Здания А. Д. Крячкова
  • «Высотка «Бэтмен»
  • Купеческие дома начала ХХ в.
  • Театр Оперы и балета
  • Дом Ленина
  • ЖД вокзал
  • Красный проспект

Описание

Cтолица и сердце Сибири

Мегаполис на Оби — рскинулся на два берега и неумолимыми темпами продолжает расти и в физическом, и в культурном масштабе. За 130 лет на месте деревянных бараков и земляных отвалов выросли здания в стиле сталинского ампира, неоклассицизма и конструктивизма, там, где раньше были непролазные грунтовые дороги с деревянными помостами, теперь магистрали и площади. Многие места хранят свою недолгую, но важную для города историю.

Почему серый

В определенный период в советское время была тенденция делать серыми дома: была совершенно дикая теория о каких-то ветрах с кулундинских степей, которые приносят пыль, и поэтому дома надо делать серыми, потому что колер всё равно не поможет. И в результате этого ряд зданий были оштукатурены в серый цвет, так это и осталось.

Главные достопримечательности

Начнем мы наше путешествие с точки, где зародился Новосибирск. Прогуляемся по набережной, увидим все городские мосты. После, перебравшись на левый берег, мы посетим несколько кварталов с уникальной застройкой послевоенных лет, в том числе я покажу вам самый красивый Сталинский дом в городе и по желанию отведаем настоящие питерские пышки. Через центральную площадь левобережья мы вернемся на правый берег, по дороге проехав через самый ультрасовременный район Новосибирска. Дальнейшее путешествие будет проходить по главной улице города — Красному проспекту. Вдоль него на протяжении 7 километров нас ждет история Новосибирска от первой городской торговой площади, через купеческие дома начала ХХ в., памятники конструктивизма, сталинского ампира, мини-Академгородок, театр Оперы и балета, к современным районам Новосибирска. Также во время всей экскурсии я буду рассказывать о тесной взаимосвязи Транссибирской железной дороги и Новосибирска.

Любой день недели с 9-00 до 18-00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Комфортабельный автомобиль
Что не входит
  • Сувениры
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: площадь Ленина
Завершение: ЖД вокзал Новосибирск главный
Когда и сколько длится?
Когда: Любой день недели с 9-00 до 18-00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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M
5 янв 2024
Экскурсия насыщенная и очень интересная. Четыре часа промелькнули незаметно. Узнала много нового об архитектуре и истории города. Если вы хотите влюбиться в Новосибирск, то вам к Дмитрию. Дмитрий, огромное спасибо!

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