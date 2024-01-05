Добро пожаловать в Новосибирск! Вы впервые в столице Сибири и хотите получить максимум информации о ней, находясь при этом в комфортных условиях? Предлагаю это сделать на уникальной обзорной экскурсии, во время которой я открою вам особенности жизни на двух берегах города.
Не покидая Новосибирск мы побываем во «Флоренции», увидим «Амстердам», перенесемся в Санкт-Петербург и в Москву.
Не покидая Новосибирск мы побываем во «Флоренции», увидим «Амстердам», перенесемся в Санкт-Петербург и в Москву.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Билет
|от 2 500 ₽
|Детский билет
|2 000 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Что вас ожидает:
- Набережная
- 7 мостов Новосибирска
- Панорамный вид на город
- Монумент Славы
- Новосибирск-Сити
- Собор А. Невского
- Здания А. Д. Крячкова
- «Высотка «Бэтмен»
- Купеческие дома начала ХХ в.
- Театр Оперы и балета
- Дом Ленина
- ЖД вокзал
- Красный проспект
Описание
Cтолица и сердце Сибири
Мегаполис на Оби — рскинулся на два берега и неумолимыми темпами продолжает расти и в физическом, и в культурном масштабе. За 130 лет на месте деревянных бараков и земляных отвалов выросли здания в стиле сталинского ампира, неоклассицизма и конструктивизма, там, где раньше были непролазные грунтовые дороги с деревянными помостами, теперь магистрали и площади. Многие места хранят свою недолгую, но важную для города историю.
Почему серый
В определенный период в советское время была тенденция делать серыми дома: была совершенно дикая теория о каких-то ветрах с кулундинских степей, которые приносят пыль, и поэтому дома надо делать серыми, потому что колер всё равно не поможет. И в результате этого ряд зданий были оштукатурены в серый цвет, так это и осталось.
Главные достопримечательности
Начнем мы наше путешествие с точки, где зародился Новосибирск. Прогуляемся по набережной, увидим все городские мосты. После, перебравшись на левый берег, мы посетим несколько кварталов с уникальной застройкой послевоенных лет, в том числе я покажу вам самый красивый Сталинский дом в городе и по желанию отведаем настоящие питерские пышки. Через центральную площадь левобережья мы вернемся на правый берег, по дороге проехав через самый ультрасовременный район Новосибирска. Дальнейшее путешествие будет проходить по главной улице города — Красному проспекту. Вдоль него на протяжении 7 километров нас ждет история Новосибирска от первой городской торговой площади, через купеческие дома начала ХХ в., памятники конструктивизма, сталинского ампира, мини-Академгородок, театр Оперы и балета, к современным районам Новосибирска. Также во время всей экскурсии я буду рассказывать о тесной взаимосвязи Транссибирской железной дороги и Новосибирска.
Любой день недели с 9-00 до 18-00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Комфортабельный автомобиль
- Что не входит
- Сувениры
- Питание
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: площадь ЛенинаЗавершение: ЖД вокзал Новосибирск главный
- Когда и сколько длится?
- Когда: Любой день недели с 9-00 до 18-00Экскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
M
Mariya
5 янв 2024
Экскурсия насыщенная и очень интересная. Четыре часа промелькнули незаметно. Узнала много нового об архитектуре и истории города. Если вы хотите влюбиться в Новосибирск, то вам к Дмитрию. Дмитрий, огромное спасибо!
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