Cтолица и сердце Сибири

Мегаполис на Оби — рскинулся на два берега и неумолимыми темпами продолжает расти и в физическом, и в культурном масштабе. За 130 лет на месте деревянных бараков и земляных отвалов выросли здания в стиле сталинского ампира, неоклассицизма и конструктивизма, там, где раньше были непролазные грунтовые дороги с деревянными помостами, теперь магистрали и площади. Многие места хранят свою недолгую, но важную для города историю.

Почему серый

В определенный период в советское время была тенденция делать серыми дома: была совершенно дикая теория о каких-то ветрах с кулундинских степей, которые приносят пыль, и поэтому дома надо делать серыми, потому что колер всё равно не поможет. И в результате этого ряд зданий были оштукатурены в серый цвет, так это и осталось.

Главные достопримечательности

Начнем мы наше путешествие с точки, где зародился Новосибирск. Прогуляемся по набережной, увидим все городские мосты. После, перебравшись на левый берег, мы посетим несколько кварталов с уникальной застройкой послевоенных лет, в том числе я покажу вам самый красивый Сталинский дом в городе и по желанию отведаем настоящие питерские пышки. Через центральную площадь левобережья мы вернемся на правый берег, по дороге проехав через самый ультрасовременный район Новосибирска. Дальнейшее путешествие будет проходить по главной улице города — Красному проспекту. Вдоль него на протяжении 7 километров нас ждет история Новосибирска от первой городской торговой площади, через купеческие дома начала ХХ в., памятники конструктивизма, сталинского ампира, мини-Академгородок, театр Оперы и балета, к современным районам Новосибирска. Также во время всей экскурсии я буду рассказывать о тесной взаимосвязи Транссибирской железной дороги и Новосибирска.