Мы проедем по главной артерии города — Красному проспекту — и обсудим, как скромный посёлок превратился в динамичный мегаполис. Это идеальный формат для первого знакомства или деловой поездки. Мы будем перемещаться на авто, делая остановки в знаковых местах. Вы узнаете, почему Новосибирск называют сибирским Чикаго и в чём секрет его взрывного роста.
Описание экскурсии
Символы столицы Сибири
- Площадь Ленина и Оперный театр. Увидите крупнейшее театральное здание России. Мы расскажем, как его строили в годы войны и почему он стал хранителем сокровищ Эрмитажа.
- Вокзал «Новосибирск-Главный». Мы осмотрим монументальное здание, которое символизирует ворота в Сибирь и связь Европы с Азией.
- Старейший храм города. Посетим собор Александра Невского и поговорим об инженере-путейце, стоявшем у истоков города.
Рождение города у великой реки
- Парк «Городское начало». Вы увидите фрагмент первого ж/д моста и памятник Александру III. Здесь мы обсудим, как Транссиб определил судьбу региона.
- Панорамы Оби. Оценим масштаб сибирской реки и мостов, связавших два берега в единый организм.
Архитектурный код и легенды
- От купечества до конструктивизма. Вы увидите деревянное кружево старинных усадеб и строгие линии советского авангарда.
- Городские байки. Мы поделимся забавными случаями, романтическими легендами и современными историями об IT-стартапах и науке.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне.
- При желании сделаем паузу на чай или сбитень из сибирских трав в уютном кафе.
- С вами будет один из наших гидов. Мы с удовольствием сделаем для вас памятные фотографии у главных достопримечательностей.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ленина или в другом месте по согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваша команда гидов в Новосибирске
Провели экскурсии для 1222 туристов
Мы специализируемся на приёме гостей, организации индивидуальных и корпоративных экскурсий и трансферов по Новосибирску. Организуем экскурсии и приём групп, в том числе детских. На высоком уровне встречаем и знакомим с городом первых лиц, делегации и иностранных гостей. Нас хорошо знают жители, гости города и многие любители путешествий!
от 7500 ₽ за экскурсию
Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.