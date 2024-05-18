Экскурсии на микроавтобусе в Новосибирске с гидом по низким ценам

Найдено 4 экскурсии в категории «На микроавтобусе» в Новосибирске, цены от 3 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная автоэкскурсия по Новосибирску с чаепитием
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Обзорная автоэкскурсия по Новосибирску: от истории до современности
Погрузитесь в атмосферу Новосибирска: от площади Ленина до уникальных уголков города с завершением за чашечкой ароматного чая
«Поездка для группы до 6 человек проходит на минивене, до 20 человек — на микроавтобусе»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
14 000 за всё до 3 чел.
Академгородок + ГЭС в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
4 часа
1 отзыв
Академгородок + ГЭС в мини-группе
Путешествие по Академгородку и Новосибирской ГЭС в мини-группе. Уникальные памятники, панорама Обского моря и красота Сибири ждут вас
Начало: На улице Дмитрия Шамшурина
«Экскурсия проходит на микроавтобусе или минивэне»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
4 500 за человека
Главное о Новосибирске: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Главное о Новосибирске: трансфер и обзорная экскурсия из аэропорта
Прилетая в Новосибирск, не упустите шанс увидеть его красоты. Вас ждет незабываемая экскурсия на комфортабельном минивэне
Начало: В аэропорте «Толмачёво»
«Гид встретит вас в аэропорту, проведёт экскурсию на комфортабельном минивэне Honda Stepwgn и привезёт обратно в аэропорт»
Завтра в 10:00
10 июня в 00:30
9 900 за всё до 5 чел.
По Новосибирску - в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
2 часа
По Новосибирску - в мини-группе
Автопешеходная экскурсия с обзором главных достопримечательностей сибирской столицы
Начало: На автостанции «Железнодорожная»
«Экскурсия проходит на минивэне ⁠Honda Stepwgn или легковом автомобиле Toyota Camry V70, Hyundai Solaris»
Расписание: в субботу в 10:00
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
3 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    18 мая 2024
    Главное о Новосибирске: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
    Огромное спасибо за экскурсию! Познакомились с Новосибирском в свободное время в ожидании рейса на самолет! Марина и Галина прекрасно владеют
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    информацией о городе, провезли и провели по интересным местам! Всем обязательно рекомендуем! Особенно всем, вынужденным ждать свой рейс в аэропорту! И особенно, если не были еще в этом городе, и особенно, если не знаете чем занять время. Более 4-х часов пролетели как один миг!

  • А
    Анастасия
    16 мая 2024
    Обзорная автоэкскурсия по Новосибирску с чаепитием
    Хочу сказать огромное спасибо Гиду Наталье! Экскурсия была очень насыщенная. Кроме того, учитывалось, куда мы пойдем сами и куда необходимо
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    провести. При чем сопровождение, если можно так назвать, продолжалось и после экскурсии: советы, куда сходить, на что обратить внимание, где можно познакомится давались и после экскурсии. Было очень душевно, интересно и динамично. Также огромное Спасибо водителю, с которым мы чувствовали себя на дорогах в безопасности и уверенно.

  • О
    Оксана
    11 мая 2024
    Академгородок + ГЭС в мини-группе
    Добрый день, Экскурсию проводила Маргарита Модина. Очень познавательная и красочная поездка получилась, особенно интересно узнавать разные моменты жизни в городе именно
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    от коренного жителя. Маргарита очень много рассказывала не только об исторических фактах, но и разбавляла своё повествование жизненными историями, что лично мне очень нравится. Большое спасибо за то, что сделали Новосибирск немного ближе и роднее:)

  • С
    Светлана
    4 апреля 2024
    Обзорная автоэкскурсия по Новосибирску с чаепитием
    Знакомились с Новосибирском с Натальей. Очень интересно и познавательно. Очень оперативно отреагировали на наш заказ. Большое спасибо! Рекомендую.
  • И
    Ирина
    28 марта 2024
    Главное о Новосибирске: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
    Отличная экскурсия! Спасибо Галине за организацию, многое увидели за один день) были учтены все моменты, ребята выложились по максимуму) будем рекомендовать знакомым и друзьям!
  • с
    софья
    27 февраля 2024
    Обзорная автоэкскурсия по Новосибирску с чаепитием
    В целом нормальная экскурсия, дает представление о городе в целом, основные достопримечательности показаны, может быть можно еще давать обзор музеев,
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    которые есть в городе, куда вообще можно сходить, но нам это было не надо, мы и так знали) у самого города не такая уж долгая история, поэтому все укладывается логично в отведенное время. Машина хорошая была. Водитель приятный и экскурсовод тоже. Рекомендуем.

  • А
    Александр
    26 февраля 2024
    Главное о Новосибирске: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
    Что хорошо, то хорошо! Даже отлично! У нас было около четырёх часов при пересадке в Новосибирске и мы провели их в
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    компании Галины и Михаила, людей искренне увлечённых своим делом, знающих историю и современность Новосибирска, готовых щедро делиться своими знаниями, создавая непринуждённую, дружескую атмосферу. Искренне рекомендую! Лучшего короткого свидания с Новосибирском трудно себе представить! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «На микроавтобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Новосибирске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Обзорная автоэкскурсия по Новосибирску с чаепитием
  2. Академгородок + ГЭС в мини-группе
  3. Главное о Новосибирске: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
  4. По Новосибирску - в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Новосибирске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Театр оперы и балета
  3. Собор Александра Невского
  4. Площадь Ленина
  5. Красный Проспект
  6. Академгородок
  7. Стоквартирный дом
  8. Набережная
  9. Вокзал Главный
  10. ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Новосибирску в июне 2024
Сейчас в Новосибирске в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 4 экскурсии от 3 200 до 14 000. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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