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провести. При чем сопровождение, если можно так назвать, продолжалось и после экскурсии: советы, куда сходить, на что обратить внимание, где можно познакомится давались и после экскурсии. Было очень душевно, интересно и динамично. Также огромное Спасибо водителю, с которым мы чувствовали себя на дорогах в безопасности и уверенно.