1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Обзорная автоэкскурсия по Новосибирску: от истории до современности
Погрузитесь в атмосферу Новосибирска: от площади Ленина до уникальных уголков города с завершением за чашечкой ароматного чая
«Поездка для группы до 6 человек проходит на минивене, до 20 человек — на микроавтобусе»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
14 000₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
4 часа
Академгородок + ГЭС в мини-группе
Путешествие по Академгородку и Новосибирской ГЭС в мини-группе. Уникальные памятники, панорама Обского моря и красота Сибири ждут вас
Начало: На улице Дмитрия Шамшурина
«Экскурсия проходит на микроавтобусе или минивэне»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
4 500₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Главное о Новосибирске: трансфер и обзорная экскурсия из аэропорта
Прилетая в Новосибирск, не упустите шанс увидеть его красоты. Вас ждет незабываемая экскурсия на комфортабельном минивэне
Начало: В аэропорте «Толмачёво»
«Гид встретит вас в аэропорту, проведёт экскурсию на комфортабельном минивэне Honda Stepwgn и привезёт обратно в аэропорт»
Завтра в 10:00
10 июня в 00:30
9 900₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
2 часа
По Новосибирску - в мини-группе
Автопешеходная экскурсия с обзором главных достопримечательностей сибирской столицы
Начало: На автостанции «Железнодорожная»
«Экскурсия проходит на минивэне Honda Stepwgn или легковом автомобиле Toyota Camry V70, Hyundai Solaris»
Расписание: в субботу в 10:00
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
3 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга18 мая 2024Огромное спасибо за экскурсию! Познакомились с Новосибирском в свободное время в ожидании рейса на самолет! Марина и Галина прекрасно владеют
- ААнастасия16 мая 2024Хочу сказать огромное спасибо Гиду Наталье! Экскурсия была очень насыщенная. Кроме того, учитывалось, куда мы пойдем сами и куда необходимо
- ООксана11 мая 2024Добрый день, Экскурсию проводила Маргарита Модина. Очень познавательная и красочная поездка получилась, особенно интересно узнавать разные моменты жизни в городе именно
- ССветлана4 апреля 2024Знакомились с Новосибирском с Натальей. Очень интересно и познавательно. Очень оперативно отреагировали на наш заказ. Большое спасибо! Рекомендую.
- ИИрина28 марта 2024Отличная экскурсия! Спасибо Галине за организацию, многое увидели за один день) были учтены все моменты, ребята выложились по максимуму) будем рекомендовать знакомым и друзьям!
- ссофья27 февраля 2024В целом нормальная экскурсия, дает представление о городе в целом, основные достопримечательности показаны, может быть можно еще давать обзор музеев,
- ААлександр26 февраля 2024Что хорошо, то хорошо! Даже отлично! У нас было около четырёх часов при пересадке в Новосибирске и мы провели их в
Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «На микроавтобусе»
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Сколько стоит экскурсия по Новосибирску в июне 2024
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