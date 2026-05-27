Наш круиз по Оби разрушает все старые речные мифы! Вопреки поверьям, женщины на корабле здесь — к удаче, ведь они становятся героинями аудиоспектакля. Любовные истории начнут звучать сами в тот момент, когда теплоход поравняется с местом события. А где слушать — на открытой верхней палубе или в тёплом салоне внизу — решать вам.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Экскурсия в аудиозаписи

Никаких скучных лекций! Рассказ включается автоматически, когда вы приближаетесь к нужной точке на карте.

Самые романтичные локации

Одной из них будет мост, через который к мужу на фронт ехала сама Анастасия Вяльцева — королева русского романса, красавица, сводившая с ума миллионы.

Отличный обзор

На верхней палубе — ветер, закат и ощущение полной свободы. Внизу — тепло, мягкие сиденья и никакого сквозняка, даже если осень.

Организационные детали

У нас есть все необходимые документы на перевозки, судно оборудовано спасательными жилетами

Вас будет сопровождать капитан из нашей команды

Расписание рейсов