Наш круиз по Оби разрушает все старые речные мифы! Вопреки поверьям, женщины на корабле здесь — к удаче, ведь они становятся героинями аудиоспектакля. Любовные истории начнут звучать сами в тот момент, когда теплоход поравняется с местом события. А где слушать — на открытой верхней палубе или в тёплом салоне внизу — решать вам.
Описание экскурсии
Экскурсия в аудиозаписи
Никаких скучных лекций! Рассказ включается автоматически, когда вы приближаетесь к нужной точке на карте.
Самые романтичные локации
Одной из них будет мост, через который к мужу на фронт ехала сама Анастасия Вяльцева — королева русского романса, красавица, сводившая с ума миллионы.
Отличный обзор
На верхней палубе — ветер, закат и ощущение полной свободы. Внизу — тепло, мягкие сиденья и никакого сквозняка, даже если осень.
Организационные детали
- У нас есть все необходимые документы на перевозки, судно оборудовано спасательными жилетами
- Вас будет сопровождать капитан из нашей команды
Расписание рейсов
- Апрель — ежедневно в 20:00
- Май — пн—ср в 20:00; пн, вт, ср, чт, пт, вс в 21:00
- Июнь — август: ежедневно в 21:15
- Сентябрь — пн—ср в 20:00, пн, вт, ср, чт, пт, вс в 21:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|700 ₽
|Для двоих
|1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Добролюбова
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
РЕЧНЫЕ — Организатор в Новосибирске
Провёл экскурсии для 340 туристов
Экскурсии на любой вкус. Регулярные рейсы. Отличный сервис. Прекрасные виды на город и окрестности.
