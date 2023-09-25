Шаг за шагом по НовосибирскуНа нашей пешеходной экскурсии вас ждёт множество интересных мест и открытий! Вы увидите в самом сердце города огромный сквер с настоящей арфой и роялем. Узнаете, как за всего 130 лет из небольшого поселка смог вырасти огромный мегаполис с миллионным населением. Полюбуетесь на кружевное зодчество, а также мы вам покажем где жил Мессинг — «чародей Страны Советов». Всё это и многое другое ждёт вас на незабываемой экскурсии с личными гидом!

Что вы увидите:• Театр оперы и балета. Символ города и знаковое место для жителей Новосибирска. Изначально проект планировался как конструктивистский, но к моменту строительства в моду вошёл сталинский ампир. Здание театра уникально по многим пунктам. Так, купол театра вообще не имеет аналогов в мире, при диаметре 55 метров его толщина всего 8 см. Возведение грандиозного здания началось в 1931 году, а окончательно открыт театр был только в мае 1945 года, через три дня после Победы. В наше же время новосибирский театр после плановой реставрации считается не только самым большим театром, но и одним из самых современных в плане технического оснащения.