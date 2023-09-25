Индивидуальная пешеходная экскурсия по Новосибирску: путешествие в сердце Сибири
На нашей пешеходной экскурсии вас ждёт множество интересных мест и открытий! Вы увидите в самом сердце города огромный сквер с настоящей арфой и роялем.
Узнаете, как за всего 130 лет из небольшого поселка смог вырасти огромный мегаполис с миллионным населением.
Полюбуетесь на кружевное зодчество, а также мы вам покажем где жил Мессинг — «чародей Страны Советов». Всё это и многое другое ждёт вас на незабываемой экскурсии с личными гидом!
Узнаете, как за всего 130 лет из небольшого поселка смог вырасти огромный мегаполис с миллионным населением.
Полюбуетесь на кружевное зодчество, а также мы вам покажем где жил Мессинг — «чародей Страны Советов». Всё это и многое другое ждёт вас на незабываемой экскурсии с личными гидом!
Ближайшие даты:
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даты
Что вас ожидает:
- Театр оперы и балета
- Театр Глобус
- Красный проспект
- Собор во Имя Александра Невского
- Набережная Оби
- Метромост
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Шаг за шагом по НовосибирскуНа нашей пешеходной экскурсии вас ждёт множество интересных мест и открытий! Вы увидите в самом сердце города огромный сквер с настоящей арфой и роялем. Узнаете, как за всего 130 лет из небольшого поселка смог вырасти огромный мегаполис с миллионным населением. Полюбуетесь на кружевное зодчество, а также мы вам покажем где жил Мессинг — «чародей Страны Советов». Всё это и многое другое ждёт вас на незабываемой экскурсии с личными гидом!
Что вы увидите:• Театр оперы и балета. Символ города и знаковое место для жителей Новосибирска. Изначально проект планировался как конструктивистский, но к моменту строительства в моду вошёл сталинский ампир. Здание театра уникально по многим пунктам. Так, купол театра вообще не имеет аналогов в мире, при диаметре 55 метров его толщина всего 8 см. Возведение грандиозного здания началось в 1931 году, а окончательно открыт театр был только в мае 1945 года, через три дня после Победы. В наше же время новосибирский театр после плановой реставрации считается не только самым большим театром, но и одним из самых современных в плане технического оснащения.
- Театр Глобус — один из старейших театров Новосибирска. Основан он в 1930 году, сейчас располагается в оригинальном здании, стилизованном под парусное судно, построенном в 1984 году.
- Красный проспект. Это не только главная дорога, центральная транспортная магистраль, но и настоящий архитектурно-исторический музей под открытым небом. Здесь можно разом познакомиться с архитектурой Новосибирска в её разнообразии и развитии — от старинных купеческих особняков до невероятных в своём ужасающем величии небоскрёбов.
- Собор во Имя Александра Невского. Был построен в 1898 году — первый каменный храм Новосибирска и одно из первых каменных зданий города. Собор создавался как своеобразный памятник Александру III, по чьему указу был проложен Транссиб, в свою очередь давший жизнь будущему Новосибирску. Строили с размахом, в модном тогда псевдовизантийском стиле, немалые пожертвования внесла и царская семья. Полы вымостили голландской плиткой, кладку кирпича выполнили итальянцы, собор был богато расписан. Всё это великолепие, увы, не сохранилось. Хорошо, что в советское время чудом уцелел сам храм: строили на совесть, взорвать не удалось, вот и решили не трогать. Чего здесь только не было в годы Советов: проектный институт, студия кинохроники, даже планировали устроить концертный зал.
- Набережная Оби. Прогулка по Михайловской набережной, протянувшейся вдоль Оби — один из обязательных пешеходных маршрутов по Новосибирску. Название набережная получила в честь Константина Михайловского, руководителя строительства Западно-Сибирской железной дороги, по факту давшей начало современному Новосибирску. Набережная благоустроена, в наличии велодорожки, детские площадки и площадки для спорта, много зелени, клумбы с цветами, арт-объекты.
- Метромост. Это самый длинный крытый метромост, наследие ещё советской эпохи, его строительство было завершено в 1985 году. Речная часть моста долгое время была непрозрачной и выглядела мрачновато, но сделать её остеклённой не удалось из-за особенностей конструкции. Теперь же мост панорамный и с подсветкой.
в любой день
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Транспорт
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Театр оперы и балета, Красный проспект, 36Завершение: около Метромоста
- Когда и сколько длится?
- Когда: в любой деньЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Важная информация
- Экскурсия проходит по центру города. Возможно проведение и для большего количества экскурсантов.
- В стоимость экскурсии входят: услуги гида.
- Возможен трансфер до места начала экскурсии и обратно (цену уточняйте в переписке с гидом)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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