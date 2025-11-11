На этой индивидуальной экскурсии вы пройдете по центральным улицам Новосибирска, увидите крупнейший в России театр оперы и балета, Дом Ленина и многое другое. Узнайте, как небольшой поселок мостостроителей стал мегаполисом и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Завершите прогулку в уютном кафе, попробовав сибирские пельмени. Это путешествие позволит вам почувствовать атмосферу города и узнать его необычную историю
5 причин купить эту экскурсию
- 🎭 Увидеть крупнейший театр России
- 🏛️ Исследовать уникальную архитектуру
- 📚 Узнать историю города
- 🏆 Посетить места из Книги рекордов Гиннесса
- 🍽️ Попробовать сибирские пельмени
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Новосибирский театр оперы и балета
- Дом Ленина
- Городской Торговый корпус
- Сквер памяти павших
- Часовня во имя Николая Чудотворца
- Католический храм Преображения Господня
- Стоквартирный дом
- Здание Крайисполкома
- Дом-комбинат НКВД
- Храм во имя Александра Невского
Описание экскурсии
- Новосибирский театр оперы и балета — крупнейшее театральное здание России
- Дом Ленина — памятник архитектуры и камерный зал новосибирской филармонии
- Городской Торговый корпус — образец дореволюционной архитектуры в стиле модерн
- Сквер памяти павших и мемориальное панно — посвящены Гражданской войне
- Часовня во имя Николая Чудотворца — построена к 300-летию династии Романовых
- Католический храм Преображения Господня — возведён в 90-х годах 20 века
- Стоквартирный дом — удостоен гран-при и золотой медали на Всемирной выставке в Париже в 1937 году
- Здание Крайисполкома — входит в список 800 лучших авангардных строений мира
- Дом-комбинат НКВД — где была реализована концепция обобществлённого быта жителей
- Храм во имя Александра Невского — первый каменный храм города
Организационные детали
Еда и напитки не входят в стоимость экскурсии.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Новосибирске
Провели экскурсии для 497 туристов
Здравствуйте, меня зовут Ирина. По образованию я инженер-строитель, и вот уже много лет вместе со своей командой мы знакомим гостей нашего города с его достопримечательностями, памятниками истории и архитектуры, с его прошлым и настоящим. Сибирской столице есть что показать любознательному путешественнику!Задать вопрос
Входит в следующие категории Новосибирска
Похожие экскурсии из Новосибирска
Индивидуальная
до 5 чел.
Живые истории Академгородка: индивидуальная экскурсия
Узнайте историю новосибирского Академгородка, пообщайтесь с учёными и погрузитесь в атмосферу научных открытий. Экскурсия для всей семьи
Начало: У Дома учёных
Завтра в 09:00
12 ноя в 09:00
6500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Академгородок: из прошлого в будущее
Загляните в сердце российской науки с экскурсией в Академгородок Новосибирска, где история и будущее сливаются воедино
Завтра в 09:00
14 ноя в 09:00
14 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Невероятный Академгородок и Обское море: путешествие по сердцу Сибири
Погрузитесь в атмосферу науки и природы с экскурсией по Академгородку и Обскому морю. Уникальные локации и незабываемые впечатления ждут вас
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
17 000 ₽ за всё до 3 чел.