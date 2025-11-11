Ирина — ваша команда гидов в Новосибирске

Провели экскурсии для 497 туристов

Здравствуйте, меня зовут Ирина. По образованию я инженер-строитель, и вот уже много лет вместе со своей командой мы знакомим гостей нашего города с его достопримечательностями, памятниками истории и архитектуры, с его прошлым и настоящим. Сибирской столице есть что показать любознательному путешественнику!