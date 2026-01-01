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Туры по барам Новосибирска

Найдено 3 тура в категории «Бары и ночная жизнь» в Новосибирске, цены от 70 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Бархатный сезон с фотографом
7 дней
Бархатный сезон с фотографом
Краски осени в уединённых высокогорных долинах
6 сен в 10:00
от 70 000 ₽ за человека
Бархатный сезон с фотографом
9 дней
Бархатный сезон с фотографом
Краски осени в уединённых высокогорных долинах
«на Речном вокзале, Бердском шоссе, под Барнаулом у кафе Облепиха, в»
29 авг в 10:00
от 73 000 ₽ за человека
Бархатный сезон с фотографом
9 дней
Бархатный сезон с фотографом
Красочное путешествие в высокогорную осень
12 сен в 10:00
от 95 000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Бары и ночная жизнь»

Самые популярные туры этой рубрики в Новосибирске
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
  1. Бархатный сезон с фотографом;
  2. Бархатный сезон с фотографом;
  3. Бархатный сезон с фотографом.
Какие места ещё посмотреть в Новосибирске
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Гейзерное озеро;
  2. Чуйский тракт;
  3. Краеведческий музей.
Сколько стоит тур в Новосибирске в июле 2026
Сейчас в Новосибирске в категории "Бары и ночная жизнь" можно забронировать 3 тура от 70 000 до 95 000.
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