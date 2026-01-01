Бархатный сезон с фотографом
Краски осени в уединённых высокогорных долинах
6 сен в 10:00
от 70 000 ₽ за человека
Бархатный сезон с фотографом
Краски осени в уединённых высокогорных долинах
«на Речном вокзале, Бердском шоссе, под Барнаулом у кафе Облепиха, в»
29 авг в 10:00
от 73 000 ₽ за человека
Бархатный сезон с фотографом
Красочное путешествие в высокогорную осень
12 сен в 10:00
от 95 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Бары и ночная жизнь»
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