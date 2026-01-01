Мини-группа
до 9 чел.
Групповая экскурсия на внедорожнике по южной части острова Ольхон
Начало: П. Хужир, у вашего отеля
Расписание: в 10:00
4900 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
День на Ольхоне - обзорная экскурсия в мини-группе
Откройте для себя уникальные места Ольхона: скалы, дюны и легенды. Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и заряд энергии
Начало: Хужир. От вашего отеля
Расписание: с 10:00 до 17:00 ежедневно
4350 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Ольхон на закате: вечерняя прогулка по Хужиру
Начало: Хужир. Гастроном, ул. Байкальская, 38
Расписание: Каждый день, 17:30 для групп от 3х человек и более
1000 ₽ за человека
Сколько стоит экскурсия по Ольхону в январе 2026
Сейчас на Ольхоне в категории "Музей Байкала" можно забронировать 3 экскурсии от 1000 до 4900. Туристы уже оставили гидам 242 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
