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любит! В нем много огня и жизни, знаний и желания этими знаниями делиться с другими людьми. Дмитрий рассказал нам об острове, о Байкале, о жизни там намного больше, чем два предыдущих экскурсовода, с которыми мы ездили, вместе взятые. Мы уже порекомендовали Дмитрия и его экскурсию и сделаем это еще!