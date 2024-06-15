Экскурсии со скидкой на Ольхоне до 10%

Найдено 3 экскурсии в категории «🔥 Скидки» на Ольхоне, цены от 10 800 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Рассвет на Ольхоне
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
6 часов
12 отзывов
Восхитительный рассвет на Ольхоне: путешествие к мысу Хобой
Встречайте первые лучи солнца на легендарном Ольхоне. Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и фото на память
Начало: В поселке Хужир
Завтра в 05:00
8 июля в 05:00
2990028 405 за всё до 6 чел.
Остров Ольхон из Иркутска: двухдневное путешествие
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
13 часов
9 отзывов
Остров Ольхон: двухдневное путешествие на Байкал с экскурсией
Путешествие на Ольхон - это возможность увидеть Байкал во всей его красе, познакомиться с бурятской культурой и прикоснуться к древним традициям
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
4500042 750 за всё до 3 чел.
Ольхон - жемчужина Байкала (из Иркутска в мини-группе)
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Ольхон - жемчужина Байкала (из Иркутска в мини-группе)
Байкал раскрывает свою красоту на острове Ольхон. В мини-группе из Иркутска вы увидите скалы, бухты и столбы сэргэ, узнаете о шаманах и тибетском буддизме
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: ежедневно в 08:00
8 июля в 08:00
9 июля в 08:00
1200010 800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кристина
    15 июня 2024
    Остров Ольхон из Иркутска: двухдневное путешествие
    Спасибо большое Ивану и Ольге, за классную организацию нашего отдыха и первого знакомства с островом Ольхон. Все прошло великолепно, два
    читать дальше

    дня на одном дыхании несмотря на то, что мы были сразу с самолёта. Иван показал таинственные уголки острова, накормил вкусным обедом и напоил чудесным кофе. Очень советую данную экскурсию.

    Спасибо большое Ивану и Ольге, за классную организацию нашего отдыха и первого знакомства с островом ОльхонСпасибо большое Ивану и Ольге, за классную организацию нашего отдыха и первого знакомства с островом ОльхонСпасибо большое Ивану и Ольге, за классную организацию нашего отдыха и первого знакомства с островом ОльхонСпасибо большое Ивану и Ольге, за классную организацию нашего отдыха и первого знакомства с островом ОльхонСпасибо большое Ивану и Ольге, за классную организацию нашего отдыха и первого знакомства с островом Ольхон
  • С
    Сергей
    20 сентября 2023
    Остров Ольхон из Иркутска: двухдневное путешествие
    Очень хочется отметить работу Ивана, как гид и как спутник справился на все 100% и даже больше, хорошо знает что нужно и что лучше посмотреть! Организатор Ольга тоже достойна положительной оценки, терпеливо отвечала на многочисленные вопросы при выборе экскурсии.
  • А
    Андрей
    10 сентября 2023
    Остров Ольхон из Иркутска: двухдневное путешествие
    Спасибо Ивану и Ольге за организацию такого замечательного путешествия на о. Ольхон. Время в пути пролетело незаметно за увлекательным рассказом
    читать дальше

    Ивана об истории и традициях этих мест. За окном комфортабельного автомобиля менялся пейзаж:от бесскрайних степей с пасущимися табунами коней, стадами коров, переходящий в леса и горный ландшафт. Ольхон встретил нас хорошей солнечной, тёплой погодой, что дало возможность любоваться Байкалом и завораживающими видами острова. Иван и Ольга подошли к организации тура очень креативно, по пути к красивым, живописным местам Иван устроил замечательный пикник с наивкуснейшими закусками. Мы вместе увлекательно пытались разгадать тайны этих мест. От души благодарим за прекрасную поездку. Мы в полном восторге. Очень рекомендуем!

  • Е
    Екатерина
    12 февраля 2023
    Рассвет на Ольхоне
    Экскурсия и ее ведущий - Дмитрий - полностью соответствует ранее написанным отзывам! Дмитрий занимается своим делом - и очень его
    читать дальше

    любит! В нем много огня и жизни, знаний и желания этими знаниями делиться с другими людьми. Дмитрий рассказал нам об острове, о Байкале, о жизни там намного больше, чем два предыдущих экскурсовода, с которыми мы ездили, вместе взятые. Мы уже порекомендовали Дмитрия и его экскурсию и сделаем это еще!

  • С
    Светлана
    7 февраля 2023
    Рассвет на Ольхоне
    Все просто супер! Спасибо огромное!)))
  • Ю
    Юлия
    19 июля 2022
    Рассвет на Ольхоне
    Благодарю Дмитрия и его коллег за организацию насыщенного и продуманного тура. Программа получилась очень динамичной, интересной и разнообразной. Следует отметить
    читать дальше

    профессионализм Дмитрия, энциклопедические знания истории, краеведения, географии и общую эрудированность, коммуникационные навыки, грамотную речь, интеллигентность. Отдельная благодарность всей команде за умение создать атмосферу погружения в культуру, гостеприимство и душевное отношение.

Ответы на вопросы от путешественников по Ольхону в категории «🔥 Скидки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Ольхоне
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Рассвет на Ольхоне
  2. Остров Ольхон из Иркутска: двухдневное путешествие
  3. Ольхон - жемчужина Байкала (из Иркутска в мини-группе)
Какие места ещё посмотреть на Ольхоне
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Мыс Хобой
  2. Мыс Харанцы
  3. Мыс Саган-Хушун
  4. Мыс Любви
  5. Озеро Сердце
  6. Мыс Кобылья голова
  7. Скала Шаманка
Сколько стоит экскурсия по Ольхону в июле 2024
Сейчас на Ольхоне в категории "🔥 Скидки" можно забронировать 3 экскурсии от 10 800 до 42 750 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.73 из 5
Скидки на Ольхоне на экскурсии — сразу и без всяких промокодов и купонов %🔥%. Успейте забронировать до конца акции по низкой стоимости со скидкой до 10%!. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2024
ХорошоТам