Ольхон - жемчужина Байкала (из Иркутска в мини-группе)
Байкал раскрывает свою красоту на острове Ольхон. В мини-группе из Иркутска вы увидите скалы, бухты и столбы сэргэ, узнаете о шаманах и тибетском буддизме
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
12 500 ₽ за человека
На буханке - к северу Ольхона
Погрузитесь в атмосферу Ольхона, отправившись на буханке к северу острова. Вас ждут легендарные места, захватывающие виды и интересные истории
Начало: В поселке Хужир
Расписание: ежедневно в 10:00
26 дек в 10:00
27 дек в 10:00
3750 ₽ за человека
Индивидуальная экскурсия по Ольхону: Байкальские красоты круглый год
Проедьте по северной части Ольхона на УАЗе «буханке». В сопровождении водителя и гида (по желанию) посетите шесть живописных мест острова
Начало: Отель проживания в Хужире
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
32 000 ₽ за всё до 8 чел.
до 4 чел.
День на Ольхоне: путешествие на джипе из Иркутска по живописному острову
Прочувствовать колорит аутентичный бурятской культуры, знакомясь с главными звездами Байкала
Начало: По договоренности
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:30
37 334 ₽ за всё до 4 чел.
до 3 чел.
Остров Ольхон: двухдневное путешествие на Байкал с экскурсией
Путешествие на Ольхон - это возможность увидеть Байкал во всей его красе, познакомиться с бурятской культурой и прикоснуться к древним традициям
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
74 000 ₽ за всё до 3 чел.
до 8 чел.
Южная часть Ольхона: Харгойский перевал, замок Хулы и озеро Ялга
Южная часть Ольхона за один день вдохновит исследователей и созерцателей. Харгойский перевал, замок Хулы, бухта Малый Харгой и уха из омуля ждут вас
Начало: У места вашего проживания в Хужире
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
30 000 ₽ за всё до 8 чел.
до 8 чел.
Зимний Ольхон вдоль и поперек
Индивидуальная экскурсия на Ольхон: лед, буддийская ступа и скала Шаманка. Погружение в природу и культуру Байкала
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
27 200 ₽
32 000 ₽ за всё до 8 чел.
- ННаталья22 июня 2025Ольхон меня покорил😍 влюблена навеки❤️
- ННадежда25 марта 2025Отличная экскурсия. Константин забрал нас от отеля, по дороге рассказывал интересные факты о месте куда мы едем. Ждал нас столько времени сколько нам нужно было, по пути тоже предлагал остановки, если видел, что нас что-то заинтересовало)
- ММария21 февраля 2025Спасибо большое нашему водителю Константину. Он не просто провез по прекрасному маршруты, был внимателен и аккуратен, но и рассказал нам с детьми много интересного и накормил вкусным обедом!
- ЕЕвгения22 февраля 2024Всё понравилось. Спасибо экскурсоводу! И водителю за вкусный обед! Увидели много красивых локаций. Узнали историю Ольхона, его легенды. И современные реалии.
- ТТатьяна20 февраля 2024Добрый день!
Экскурсия понравилась, Байкал прекрасен!
Увидели много красивых мест, изучили ледяные гроты.
Отдельное спасибо за катание на тюбингах, это было весело))
Единственное, хотелось бы более общительного и веселого гида))
Спасибо за экскурсию, рекомендуем)
- ННадежда9 марта 2023Спасибо Тамаре Матвеевне и Алексею! Алексей мастер в вождении и отличный кулинар! Уха на свежем воздухе божественна! Тамара Матвеевна очень не навязчиво и интересно дает информацию! И спасибо Любови за оперативность в поиске гида и за теплую встречу на Ольхоне!
- ООлег2 марта 2023Зимний Байкал - надо хоть раз жизни самим увидеть!!!! Экскурсия очень понравилась, но самое большое впечатление получили от свежезаваренной ухи из омуля прямо на Байкале!!!! очень вкусно, спасибо Алексею!!!
- ТТатьяна28 марта 2022Водитель экскурсовод был очень вежлив и информативен. Правда возил в основном по льду и на сервер острова мы не попали были только на юге. Уха была отменная из омуля - очень вкусно, правда было достаточно холодно 20 03 2022г
- ЕЕкатерина18 марта 2022Экскурсия очень понравилась. Гид Сергей общительный и приятный человек, накормил вкусной ухой. На Байкал вернусь ещё 🙂
- ССветлана13 марта 2022Нам понравилось, но назвать это экскурсией можно с натяжкой. Это скорее увлекательное путешествие с местным водителем. Нас провезли по отличному
- ЕЕвгений24 марта 2021Вы меня спрашиваете в опросе на счет экскурсовода - его не было. Он не входил в стоимость этой недешевой экскурсии.
- ННаталья16 марта 2021Огромное спасибо организатору экскурсии Любови, которая учла все пожелания и составила оптимальный маршрут с учетом индивидуальных пожеланий. Учли удобное время
- ИИнгилаб10 марта 2021Замечательная экскурсия, водитель грамотно выстроил маршрут так, что было мало других туристов и успели все посмотреть. Уха из омуля и травяной чай на льду Байкала были прекрасны! Рекомендую
- ООльга9 марта 2021Водитель показал все самые интересные места, терпеливо ждал пока мы все нафотографируемся, хотя постоянно задерживались дольше чем он озвучивал. Малое море зимой имеет еще большее очарование чем летом
- ввиталия28 февраля 2021Нам очень понравилась экскурсия, особая благодарность гиду Кристине за интересный рассказ об Ольхоне и его истории. На острове можно просто
- ККсения27 февраля 2021- Один из самых важных моментов, что я смогла заказать экскурсию на сайте.
Потому что искать экскурсии по приезду, тратить на
- ААнна18 февраля 2021Спасибо большое команде, которая была с нами! Все очень понравилось. Хорошая программа, прекрасная информация, очень внимательные и заботливые Сергей и
