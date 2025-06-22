читать дальше

это время, бояться, что вдруг уже всё будет разобранно- не для меня. А найти сайты компаний, организующих не туры, а именно экскурсии, на Ольхоне- настоящий квест.



- Далее мне понравилось, как Любовь отвечала: оперативно, полно, ещё огромный плюс для жителей западных регионов России, что в т. ч. вечером.



- Есть возможность оговорить особые условия. Я хотела поездки вечером/утром.



- У нас было 2 водителя(почему 2? См. предыдущий пункт).

Было приятно, что первый всегда открывал двери, подметал снег, поливал водой лёд, чтобы посмотреть пузыри, пытался встать в лучшее место, чтобы мы могли осмотреть пещеры без других людей. Сам отвёз коньки (кстати, коньки Любовь забронировала для нас заранее).

Второй называл места, куда приезжали, рассказывал про них, а так же рассказал немного про жизнь на самом острове. Очень интересно, жалею, что больше не расспросила.

Катание на ватрушках (их называют тюбами)- ещё один аттракцион. Рада, что добавила его!

Оба водителя готовили на костре еду: уха/суп из тушёнки, хлеб с нарезкой, сладости, чай из местных трав. Еда входит в стоимость экскурсии.

Ещё отдельным бонусом была пара пугливых, но ужасно милых, диких лис, пришедших во время привала.

Забирали и возвращали нас прямо к отелю. Всё было вовремя.



- Ещё раз спасибо за наши эмоции и удачи!