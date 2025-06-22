Мои заказы

Халзаны – экскурсии на Ольхоне

Найдено 7 экскурсий в категории «Халзаны» на Ольхоне, цены от 3750 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Ольхон - жемчужина Байкала (из Иркутска в мини-группе)
На машине
13 часов
46 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Ольхон - жемчужина Байкала (из Иркутска в мини-группе)
Байкал раскрывает свою красоту на острове Ольхон. В мини-группе из Иркутска вы увидите скалы, бухты и столбы сэргэ, узнаете о шаманах и тибетском буддизме
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
12 500 ₽ за человека
На буханке - к северу Ольхона
На машине
7 часов
271 отзыв
Мини-группа
до 8 чел.
На буханке - к северу Ольхона
Погрузитесь в атмосферу Ольхона, отправившись на буханке к северу острова. Вас ждут легендарные места, захватывающие виды и интересные истории
Начало: В поселке Хужир
Расписание: ежедневно в 10:00
26 дек в 10:00
27 дек в 10:00
3750 ₽ за человека
Байкал: путешествие по острову Ольхон
На машине
6 часов
8 отзывов
Водная прогулка
Индивидуальная экскурсия по Ольхону: Байкальские красоты круглый год
Проедьте по северной части Ольхона на УАЗе «буханке». В сопровождении водителя и гида (по желанию) посетите шесть живописных мест острова
Начало: Отель проживания в Хужире
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
32 000 ₽ за всё до 8 чел.
День на Ольхоне: путешествие на джипе из Иркутска по живописному острову
На машине
Джиппинг
13 часов
35 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
День на Ольхоне: путешествие на джипе из Иркутска по живописному острову
Прочувствовать колорит аутентичный бурятской культуры, знакомясь с главными звездами Байкала
Начало: По договоренности
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:30
37 334 ₽ за всё до 4 чел.
Остров Ольхон из Иркутска: двухдневное путешествие
На машине
13 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Остров Ольхон: двухдневное путешествие на Байкал с экскурсией
Путешествие на Ольхон - это возможность увидеть Байкал во всей его красе, познакомиться с бурятской культурой и прикоснуться к древним традициям
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
74 000 ₽ за всё до 3 чел.
Путешествие по южной части острова Ольхон
На машине
6 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Южная часть Ольхона: Харгойский перевал, замок Хулы и озеро Ялга
Южная часть Ольхона за один день вдохновит исследователей и созерцателей. Харгойский перевал, замок Хулы, бухта Малый Харгой и уха из омуля ждут вас
Начало: У места вашего проживания в Хужире
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
30 000 ₽ за всё до 8 чел.
Зимний Ольхон вдоль и поперек
На машине
6 часов
-
15%
17 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Зимний Ольхон вдоль и поперек
Индивидуальная экскурсия на Ольхон: лед, буддийская ступа и скала Шаманка. Погружение в природу и культуру Байкала
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
27 200 ₽32 000 ₽ за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    22 июня 2025
    Зимний Ольхон вдоль и поперек
    Ольхон меня покорил😍 влюблена навеки❤️
  • Н
    Надежда
    25 марта 2025
    Зимний Ольхон вдоль и поперек
    Отличная экскурсия. Константин забрал нас от отеля, по дороге рассказывал интересные факты о месте куда мы едем. Ждал нас столько времени сколько нам нужно было, по пути тоже предлагал остановки, если видел, что нас что-то заинтересовало)
  • М
    Мария
    21 февраля 2025
    Зимний Ольхон вдоль и поперек
    Спасибо большое нашему водителю Константину. Он не просто провез по прекрасному маршруты, был внимателен и аккуратен, но и рассказал нам с детьми много интересного и накормил вкусным обедом!
    Спасибо большое нашему водителю Константину. Он не просто провез по прекрасному маршруты, был внимателен и аккуратенСпасибо большое нашему водителю Константину. Он не просто провез по прекрасному маршруты, был внимателен и аккуратенСпасибо большое нашему водителю Константину. Он не просто провез по прекрасному маршруты, был внимателен и аккуратенСпасибо большое нашему водителю Константину. Он не просто провез по прекрасному маршруты, был внимателен и аккуратенСпасибо большое нашему водителю Константину. Он не просто провез по прекрасному маршруты, был внимателен и аккуратенСпасибо большое нашему водителю Константину. Он не просто провез по прекрасному маршруты, был внимателен и аккуратенСпасибо большое нашему водителю Константину. Он не просто провез по прекрасному маршруты, был внимателен и аккуратен
  • Е
    Евгения
    22 февраля 2024
    Зимний Ольхон вдоль и поперек
    Всё понравилось. Спасибо экскурсоводу! И водителю за вкусный обед! Увидели много красивых локаций. Узнали историю Ольхона, его легенды. И современные реалии.
  • Т
    Татьяна
    20 февраля 2024
    Зимний Ольхон вдоль и поперек
    Добрый день!
    Экскурсия понравилась, Байкал прекрасен!
    Увидели много красивых мест, изучили ледяные гроты.
    Отдельное спасибо за катание на тюбингах, это было весело))

    Единственное, хотелось бы более общительного и веселого гида))

    Спасибо за экскурсию, рекомендуем)
  • Н
    Надежда
    9 марта 2023
    Зимний Ольхон вдоль и поперек
    Спасибо Тамаре Матвеевне и Алексею! Алексей мастер в вождении и отличный кулинар! Уха на свежем воздухе божественна! Тамара Матвеевна очень не навязчиво и интересно дает информацию! И спасибо Любови за оперативность в поиске гида и за теплую встречу на Ольхоне!
    Спасибо Тамаре Матвеевне и Алексею! Алексей мастер в вождении и отличный кулинар! Уха на свежем воздухеСпасибо Тамаре Матвеевне и Алексею! Алексей мастер в вождении и отличный кулинар! Уха на свежем воздухеСпасибо Тамаре Матвеевне и Алексею! Алексей мастер в вождении и отличный кулинар! Уха на свежем воздухеСпасибо Тамаре Матвеевне и Алексею! Алексей мастер в вождении и отличный кулинар! Уха на свежем воздухе
  • О
    Олег
    2 марта 2023
    Зимний Ольхон вдоль и поперек
    Зимний Байкал - надо хоть раз жизни самим увидеть!!!! Экскурсия очень понравилась, но самое большое впечатление получили от свежезаваренной ухи из омуля прямо на Байкале!!!! очень вкусно, спасибо Алексею!!!
  • Т
    Татьяна
    28 марта 2022
    Зимний Ольхон вдоль и поперек
    Водитель экскурсовод был очень вежлив и информативен. Правда возил в основном по льду и на сервер острова мы не попали были только на юге. Уха была отменная из омуля - очень вкусно, правда было достаточно холодно 20 03 2022г
    Водитель экскурсовод был очень вежлив и информативен. Правда возил в основном по льду и на серверВодитель экскурсовод был очень вежлив и информативен. Правда возил в основном по льду и на сервер
  • Е
    Екатерина
    18 марта 2022
    Зимний Ольхон вдоль и поперек
    Экскурсия очень понравилась. Гид Сергей общительный и приятный человек, накормил вкусной ухой. На Байкал вернусь ещё 🙂
    Экскурсия очень понравилась. Гид Сергей общительный и приятный человек, накормил вкусной ухой. На Байкал вернусь ещё 🙂Экскурсия очень понравилась. Гид Сергей общительный и приятный человек, накормил вкусной ухой. На Байкал вернусь ещё 🙂Экскурсия очень понравилась. Гид Сергей общительный и приятный человек, накормил вкусной ухой. На Байкал вернусь ещё 🙂
  • С
    Светлана
    13 марта 2022
    Зимний Ольхон вдоль и поперек
    Нам понравилось, но назвать это экскурсией можно с натяжкой. Это скорее увлекательное путешествие с местным водителем. Нас провезли по отличному
    читать дальше

    маршруту, показали сказочные красоты и накормили вкусной ухой и с бутербродами и ароматным чаем. Если вам хочется окунуться в историю места и послушать местные легенды заказывайте дополнительного гида. Здесь речь скорее о прогулке на автомобиле с остановками в красивых местах. Об этом есть информация в описании тура, так что все честно.

  • Е
    Евгений
    24 марта 2021
    Зимний Ольхон вдоль и поперек
    Вы меня спрашиваете в опросе на счет экскурсовода - его не было. Он не входил в стоимость этой недешевой экскурсии.
    читать дальше

    Поездка прошла хорошо, был хороший водитель, отличный обед. Но с погодой не очень повезло и чуток опоздал по времени - лед уже побелел, а все пещеры оказались вытоптаны туристами. Я спрашиваю себя - Если бы был гид - было бы мне интереснее? Да! Но получил ли бы я большее удовольствие от увиденного в эти полдня - думаю, нет.

  • Н
    Наталья
    16 марта 2021
    Зимний Ольхон вдоль и поперек
    Огромное спасибо организатору экскурсии Любови, которая учла все пожелания и составила оптимальный маршрут с учетом индивидуальных пожеланий. Учли удобное время
    читать дальше

    трансфера, чтобы не устать, подгадали все так, чтобы встретить закат. Заранее забронировали коньки, чтобы покататься на самом большом катке страны - Байкале. Мы увидели синий лёд, который лучше всего смотреть именно в Узуре. Без Любы не удалось бы осуществить свою давнюю мечту!
    Гиды очень позитивные и заботливые. Потрясла вкуснейшая уха из омуля и травяной чай, которые приготовили прямо на озере. Мы получили много интересной информации и сотни потрясающих фотографий! Огромное спасибо за осуществление мечты!!!

  • И
    Ингилаб
    10 марта 2021
    Зимний Ольхон вдоль и поперек
    Замечательная экскурсия, водитель грамотно выстроил маршрут так, что было мало других туристов и успели все посмотреть. Уха из омуля и травяной чай на льду Байкала были прекрасны! Рекомендую
  • О
    Ольга
    9 марта 2021
    Зимний Ольхон вдоль и поперек
    Водитель показал все самые интересные места, терпеливо ждал пока мы все нафотографируемся, хотя постоянно задерживались дольше чем он озвучивал. Малое море зимой имеет еще большее очарование чем летом
  • в
    виталия
    28 февраля 2021
    Зимний Ольхон вдоль и поперек
    Нам очень понравилась экскурсия, особая благодарность гиду Кристине за интересный рассказ об Ольхоне и его истории. На острове можно просто
    читать дальше

    поехать на уазике в любую часть, но без экскурсовода эта поездка, как мне кажется, не будет полной. Так помимо красот, которые действительно поражают, мы погрузились в историю и очень многое для себя подчерпнули. Также нас накормили отличной ухой!

  • К
    Ксения
    27 февраля 2021
    Зимний Ольхон вдоль и поперек
    - Один из самых важных моментов, что я смогла заказать экскурсию на сайте.
    Потому что искать экскурсии по приезду, тратить на
    читать дальше

    это время, бояться, что вдруг уже всё будет разобранно- не для меня. А найти сайты компаний, организующих не туры, а именно экскурсии, на Ольхоне- настоящий квест.

    - Далее мне понравилось, как Любовь отвечала: оперативно, полно, ещё огромный плюс для жителей западных регионов России, что в т. ч. вечером.

    - Есть возможность оговорить особые условия. Я хотела поездки вечером/утром.

    - У нас было 2 водителя(почему 2? См. предыдущий пункт).
    Было приятно, что первый всегда открывал двери, подметал снег, поливал водой лёд, чтобы посмотреть пузыри, пытался встать в лучшее место, чтобы мы могли осмотреть пещеры без других людей. Сам отвёз коньки (кстати, коньки Любовь забронировала для нас заранее).
    Второй называл места, куда приезжали, рассказывал про них, а так же рассказал немного про жизнь на самом острове. Очень интересно, жалею, что больше не расспросила.
    Катание на ватрушках (их называют тюбами)- ещё один аттракцион. Рада, что добавила его!
    Оба водителя готовили на костре еду: уха/суп из тушёнки, хлеб с нарезкой, сладости, чай из местных трав. Еда входит в стоимость экскурсии.
    Ещё отдельным бонусом была пара пугливых, но ужасно милых, диких лис, пришедших во время привала.
    Забирали и возвращали нас прямо к отелю. Всё было вовремя.

    - Ещё раз спасибо за наши эмоции и удачи!

  • А
    Анна
    18 февраля 2021
    Зимний Ольхон вдоль и поперек
    Спасибо большое команде, которая была с нами! Все очень понравилось. Хорошая программа, прекрасная информация, очень внимательные и заботливые Сергей и
    читать дальше

    Тамара. Посмотрели красоты Малого моря, могли неспешно передвигаться от одной остановки к другой в удобном для нас темпе.

    Покатались на коньках, пообедали очень вкусно! Организаторы вошли в положение и для человека, который не мог отведать ухи, предложили прекрасную замену.

    Тамара отвечала на все наши вопросы. Мы многое узнали о былях, истории и настоящем этого места. Сергей приготовил прекрасный обед и провез нас по всем местам очень аккуратно, мягко и внимательно.

    Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Ольхону в категории «Халзаны»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Ольхоне
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Ольхон - жемчужина Байкала (из Иркутска в мини-группе)
  2. На буханке - к северу Ольхона
  3. Байкал: путешествие по острову Ольхон
  4. День на Ольхоне: путешествие на джипе из Иркутска по живописному острову
  5. Остров Ольхон из Иркутска: двухдневное путешествие
Какие места ещё посмотреть на Ольхоне
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Мыс Хобой
  2. Самое главное
  3. Мыс Любви
  4. Мыс Саган-Хушун
  5. Мыс Харанцы
  6. Скала Шаманка
  7. Халзаны
  8. Озеро Сердце
  9. Мыс Кобылья голова
Сколько стоит экскурсия по Ольхону в декабре 2025
Сейчас на Ольхоне в категории "Халзаны" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 3750 до 74 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 408 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самую интересную из 7 экскурсий на Ольхоне на 2025 год по теме «Халзаны», 408 ⭐ отзывов, цены от 3750₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль