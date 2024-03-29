1 чел.
По популярности
Индивидуальная
13 часов
День на Ольхоне: захватывающий джип-тур из Иркутска по острову Байкала
Погрузитесь в уникальный мир Ольхона: от древних наскальных рисунков до священных мест шаманизма и купания в Байкале
Начало: По договоренности
«Встреча с красотой сибирской природы, ощущение свободы и знакомство с культурой коренных жителей Прибайкалья навсегда изменят вас»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
33 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия на Ольхон: магия Байкала и древние легенды
Погрузитесь в мир природной красоты и древних легенд на экскурсии по Ольхону, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: В поселке Хужир, о. Ольхон
«Мы посетим главные достопримечательности острова и поговорим об истории края, его жителях и духах»
10 июня в 17:00
11 июня в 10:00
24 000₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
7 часов
День на Ольхоне: Путешествие по легендарным местам в мини-группе
Погрузитесь в мир природной красоты и древних легенд, посетив самые знаковые места Ольхона в уютной компании
Начало: Хужир. От вашего отеля
«Мы с вами сможем посетить главные достопримечательности острова»
Расписание: с 10:00 до 17:00 ежедневно
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
3 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия29 марта 2024Экскурсия на север острова Ольхон очень понравилась! Байкал неимоверно красив😍 Александр отвечал на все интересующие вопросы. На каждой остановке предоставляли достаточно времени, чтобы насладиться красотами.
- ССергей4 марта 2024Мечты сбываются. Байкал, остров Ольхон. Без норм связи, в тишине, наедине с природой. Спасибо нашему проводнику Александру за экскурсию по этим
- ППавел14 февраля 2024Понравилось абсолютно всё! Эмоции, которые были получены на экскурсии, останутся в памяти на всю жизнь! Спасибо!
- ВВалентина15 сентября 2023День на Ольхоне был прекрасен! Не может оставлять равнодушным Байкал! Мощный, постоянно изменяющийся, не позволяющий оторвать взгляд! Даже за время
- ВВожик3 сентября 2023Отличная экскурсия! Все очень понравилось! Спасибо за впечатления!
- ААлександра21 июля 2023Нашу экскурсию по Ольхону провел Александр. Это отличная находка для вашей фирмы. Человек знающий, любящий место где живет, умеющий изложить
- ИИрина24 июня 2023Поездка была просто замечательная. С погодой повезло - был теплый, солнечный день, поэтому фотографии получились изумительно красивые. Природа просто завораживает,
- ММария3 апреля 2023Экскурсией довольны. Александр точно в назначенное время ждал нас у отеля. Кормил очень вкусной ухой, даже дети, до этого ее не любившие, съели свои порции. Все было вежливо и четко, с учетом наших пожеланий. Лед Байкала в рекламе не нуждается-это было незабываемо. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Ольхону в категории «Обзорные»
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