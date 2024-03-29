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а учитывая, что это место силы, то впечатления от увиденного ещё и усиливались их мистическим духом. . С паромом тоже повезло, уехали практически сразу, поэтому времени было достаточно для полноценного проведения экскурсии. Проехали весь остров до мыса Хобой. Виды завораживают. Сила и мощь Байкала!!! Обратно была большая очередь, но это уже было не важно, т. к. все остальное удалось. Дорога домой была уже по дождю и ночью. На место вернулись в 1 ночи. Всё супер! Спасибо за проведенную экскурсию и профессиональную езду гиду Владимиру.