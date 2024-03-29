Обзорные и познавательные экскурсии Ольхона

Найдено 3 экскурсии в категории «Обзорные» на Ольхоне, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
День на Ольхоне: джип-тур из Иркутска по живописному острову
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
13 часов
22 отзыва
День на Ольхоне: захватывающий джип-тур из Иркутска по острову Байкала
Погрузитесь в уникальный мир Ольхона: от древних наскальных рисунков до священных мест шаманизма и купания в Байкале
Начало: По договоренности
«Встреча с красотой сибирской природы, ощущение свободы и знакомство с культурой коренных жителей Прибайкалья навсегда изменят вас»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
33 340 за всё до 4 чел.
День на Ольхоне
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
18 отзывов
Экскурсия на Ольхон: магия Байкала и древние легенды
Погрузитесь в мир природной красоты и древних легенд на экскурсии по Ольхону, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: В поселке Хужир, о. Ольхон
«Мы посетим главные достопримечательности острова и поговорим об истории края, его жителях и духах»
10 июня в 17:00
11 июня в 10:00
24 000 за всё до 8 чел.
День на Ольхоне - обзорная экскурсия в мини-группе
Мини-группа
7 часов
43 отзыва
День на Ольхоне: Путешествие по легендарным местам в мини-группе
Погрузитесь в мир природной красоты и древних легенд, посетив самые знаковые места Ольхона в уютной компании
Начало: Хужир. От вашего отеля
«Мы с вами сможем посетить главные достопримечательности острова»
Расписание: с 10:00 до 17:00 ежедневно
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
3 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    29 марта 2024
    День на Ольхоне - обзорная экскурсия в мини-группе
    Экскурсия на север острова Ольхон очень понравилась! Байкал неимоверно красив😍 Александр отвечал на все интересующие вопросы. На каждой остановке предоставляли достаточно времени, чтобы насладиться красотами.
  • С
    Сергей
    4 марта 2024
    День на Ольхоне
    Мечты сбываются. Байкал, остров Ольхон. Без норм связи, в тишине, наедине с природой. Спасибо нашему проводнику Александру за экскурсию по этим
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    интересным, загадочным местам. Посмотрели главные красоты острова верхом на «буханке», покатались по льду озера на коньках, а еще славно пообедали. Все получилось классно!

  • П
    Павел
    14 февраля 2024
    День на Ольхоне - обзорная экскурсия в мини-группе
    Понравилось абсолютно всё! Эмоции, которые были получены на экскурсии, останутся в памяти на всю жизнь! Спасибо!
  • В
    Валентина
    15 сентября 2023
    День на Ольхоне: джип-тур из Иркутска по живописному острову
    День на Ольхоне был прекрасен! Не может оставлять равнодушным Байкал! Мощный, постоянно изменяющийся, не позволяющий оторвать взгляд! Даже за время
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    короткого пребывания на острове проникаешься этой красотой. Спасибо Наталье и нашему гиду Илье. Организовано все четко, машина была удобная. Обед тоже порадовал, согудай и уха из омуля, буузы… Вкусно! Еще раз спасибо! Хотелось бы вернуться еще!)))

  • В
    Вожик
    3 сентября 2023
    День на Ольхоне - обзорная экскурсия в мини-группе
    Отличная экскурсия! Все очень понравилось! Спасибо за впечатления!
  • А
    Александра
    21 июля 2023
    День на Ольхоне: джип-тур из Иркутска по живописному острову
    Нашу экскурсию по Ольхону провел Александр. Это отличная находка для вашей фирмы. Человек знающий, любящий место где живет, умеющий изложить
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    свои знания, показать самое красивое и влюбить в свой край. Я довольна, что нашла ваш сайт и буду рекомендовать его моим друзьям

  • И
    Ирина
    24 июня 2023
    День на Ольхоне: джип-тур из Иркутска по живописному острову
    Поездка была просто замечательная. С погодой повезло - был теплый, солнечный день, поэтому фотографии получились изумительно красивые. Природа просто завораживает,
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    а учитывая, что это место силы, то впечатления от увиденного ещё и усиливались их мистическим духом. . С паромом тоже повезло, уехали практически сразу, поэтому времени было достаточно для полноценного проведения экскурсии. Проехали весь остров до мыса Хобой. Виды завораживают. Сила и мощь Байкала!!! Обратно была большая очередь, но это уже было не важно, т. к. все остальное удалось. Дорога домой была уже по дождю и ночью. На место вернулись в 1 ночи. Всё супер! Спасибо за проведенную экскурсию и профессиональную езду гиду Владимиру.

  • М
    Мария
    3 апреля 2023
    День на Ольхоне
    Экскурсией довольны. Александр точно в назначенное время ждал нас у отеля. Кормил очень вкусной ухой, даже дети, до этого ее не любившие, съели свои порции. Все было вежливо и четко, с учетом наших пожеланий. Лед Байкала в рекламе не нуждается-это было незабываемо. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Ольхону в категории «Обзорные»

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Какие места ещё посмотреть на Ольхоне
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мыс Хобой
  2. Мыс Харанцы
  3. Мыс Саган-Хушун
  4. Мыс Любви
  5. Озеро Сердце
  6. Мыс Кобылья голова
Сколько стоит экскурсия по Ольхону в июне 2024
Сейчас на Ольхоне в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 3 000 до 33 340. Туристы уже оставили гидам 83 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.72 из 5
Изучение достопримечательностей города Ольхона нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет об Ольхоне много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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