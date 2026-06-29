За день вы побываете в самых живописных уголках северного Ольхона.
Сначала прокатитесь по озеру вдоль скалы Шаманка и островов Малого моря, отдохнёте и отведаете уху на мысе Узуры.
А после исследуете остров на внедорожнике: будут остановки на смотровых, в местах силы и у культурных символов кочевников и шаманов.
Сначала прокатитесь по озеру вдоль скалы Шаманка и островов Малого моря, отдохнёте и отведаете уху на мысе Узуры.
А после исследуете остров на внедорожнике: будут остановки на смотровых, в местах силы и у культурных символов кочевников и шаманов.
Описание экскурсии
На теплоходе
Во время водной прогулки вы встретите:
- скалу Шаманка
- острова Малого Моря
- острова Харанцы, Лев и Крокодильчик
- мыс Хобой
После остановки в пади Узуры будет свободное время для прогулки и обеда. На обед подают уху или суп с тушёнкой, овощной салат, хлеб, чай и пряники.
На УАЗе
В программе:
- мыс Хобой — северная часть острова и главная смотровая площадка Байкала
- мыс Саган-Хушун (Три Брата) — скалы, с которыми связано много легенд
- мыс Шунтэ-Левый (мыс Любви) — здесь загадывают желание о пополнении в семье
- урочище Песчаное — необычный уголок Ольхона с богатой историей
- мыс Харанцы — панорамные виды на Малое Море
- скульптура «Хранитель Байкала» — современный символ острова
Примерный тайминг
09:20 – 09:40 — трансфер из вашего отеля
09:40 – 10:00 — посадка на теплоход
10:00 – 13:00 — водная прогулка
13:00 – 14:00 — обед в пади Узуры
14:00 – 17:00 — экскурсия на УАЗе
17:00 — возвращение в Хужир
Время и порядок посещения локаций могут меняться в зависимости от погоды.
Организационные детали
- В стоимость входят:
— прогулка на теплоходе
— трансфер и поездка на УАЗе
— разрешение на посещение национального парка
— обед
- Перед отправлением проводится инструктаж по технике безопасности, на борту есть спасательные жилеты
- Детские кресла и бустеры в УАЗе не предусмотрены
- К участию не допускаются путешественники в состоянии алкогольного опьянения
- С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 09:30
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 7 лет
|6800 ₽
|Стандартный
|8500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
п. Хужир
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — Организатор на Ольхоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 17 туристов
Наша команда проводит экскурсии по Ольхону с 2012 года. Мы собственники катеров, уазов и хивусов. Ежедневно предлагаем путешественникам осваивать живописные места на Байкале. На экскурсиях вы сможете почувствовать полный релакс
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