За день вы побываете в самых живописных уголках северного Ольхона. Сначала прокатитесь по озеру вдоль скалы Шаманка и островов Малого моря, отдохнёте и отведаете уху на мысе Узуры. А после исследуете остров на внедорожнике: будут остановки на смотровых, в местах силы и у культурных символов кочевников и шаманов.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

На теплоходе

Во время водной прогулки вы встретите:

скалу Шаманка

острова Малого Моря

острова Харанцы, Лев и Крокодильчик

мыс Хобой

После остановки в пади Узуры будет свободное время для прогулки и обеда. На обед подают уху или суп с тушёнкой, овощной салат, хлеб, чай и пряники.

На УАЗе

В программе:

мыс Хобой — северная часть острова и главная смотровая площадка Байкала

мыс Саган-Хушун (Три Брата) — скалы, с которыми связано много легенд

мыс Шунтэ-Левый (мыс Любви) — здесь загадывают желание о пополнении в семье

урочище Песчаное — необычный уголок Ольхона с богатой историей

мыс Харанцы — панорамные виды на Малое Море

скульптура «Хранитель Байкала» — современный символ острова

Примерный тайминг

09:20 – 09:40 — трансфер из вашего отеля

09:40 – 10:00 — посадка на теплоход

10:00 – 13:00 — водная прогулка

13:00 – 14:00 — обед в пади Узуры

14:00 – 17:00 — экскурсия на УАЗе

17:00 — возвращение в Хужир

Время и порядок посещения локаций могут меняться в зависимости от погоды.

Организационные детали