читать дальше

огромное количество информации. Я люблю задавать много вопросов и на все мои вопросы я получил исчерпывающие ответы. В какой-то момент мы уже говорили обо всем, как старые добрые знакомые. Также хочу отметить, что Владимир очень увлечен родным городом и сам проводит различные исследования, связанные с историческими фактами, раскопками, тайнами и загадками, кулинарией Омска и Сибири в целом. Владимир - человек разносторонне развитый и грамотный. Благодарность Владимиру за потрясающую атмосферу и знакомство с Омском. Омск прекрасный город с большой историей. Интеллигентный, культурный и спортивный. Процветания этому замечательному сибирскому городу. А Владимиру я желаю как можно больше благодарных и интересующихся туристов, особенно среди молодого поколения.