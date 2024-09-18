Экскурсии со скидкой в Омске до 30%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Омске, цены от 4 900 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
На машине
скидка
30%
79 отзывов
2 часа
Индивидуальная
История Омска: крепость, каторга и современные символы города
Погрузитесь в историю Омска: от первых казачьих поселений до современных достопримечательностей. Узнайте о Достоевском, Колчаке и тайнах Омской области. 🏰
Сегодня в 13:00
Завтра в 07:00
70004 900 за человека
Загадка засыпанного Омска
На машине
скидка
30%
4 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
Загадка засыпанного Омска: индивидуальная экскурсия
Поговорим о неизведанной стороне Омска, исследуя скрытый уровень городской застройки и альтернативные версии событий 200-летней давности
Сегодня в 13:00
3 окт в 10:30
80005 600 за человека
Омск и символика Древнего Египта
На машине
скидка
30%
2 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Омск и символика Древнего Египта: автопешеходная экскурсия
Погрузитесь в мир древних египетских символов на улицах Омска. Узнайте, как они связаны с жизнью омичей, и найдите символ жизни на стенах старинных зданий
Сегодня в 13:00
3 окт в 10:00
70004 900 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    18 сентября 2024
    Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
    Очень интересная экскурсия получилась. Спасибо Владимиру за творческий и индивидуальный подход к проведению. За такой небольшой период времени я получил
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    огромное количество информации. Я люблю задавать много вопросов и на все мои вопросы я получил исчерпывающие ответы. В какой-то момент мы уже говорили обо всем, как старые добрые знакомые. Также хочу отметить, что Владимир очень увлечен родным городом и сам проводит различные исследования, связанные с историческими фактами, раскопками, тайнами и загадками, кулинарией Омска и Сибири в целом. Владимир - человек разносторонне развитый и грамотный. Благодарность Владимиру за потрясающую атмосферу и знакомство с Омском. Омск прекрасный город с большой историей. Интеллигентный, культурный и спортивный. Процветания этому замечательному сибирскому городу. А Владимиру я желаю как можно больше благодарных и интересующихся туристов, особенно среди молодого поколения.

    Очень интересная экскурсия получилась. Спасибо Владимиру за творческий и индивидуальный подход к проведению. За такой небольшойОчень интересная экскурсия получилась. Спасибо Владимиру за творческий и индивидуальный подход к проведению. За такой небольшойОчень интересная экскурсия получилась. Спасибо Владимиру за творческий и индивидуальный подход к проведению. За такой небольшойОчень интересная экскурсия получилась. Спасибо Владимиру за творческий и индивидуальный подход к проведению. За такой небольшойОчень интересная экскурсия получилась. Спасибо Владимиру за творческий и индивидуальный подход к проведению. За такой небольшойОчень интересная экскурсия получилась. Спасибо Владимиру за творческий и индивидуальный подход к проведению. За такой небольшойОчень интересная экскурсия получилась. Спасибо Владимиру за творческий и индивидуальный подход к проведению. За такой небольшойОчень интересная экскурсия получилась. Спасибо Владимиру за творческий и индивидуальный подход к проведению. За такой небольшойОчень интересная экскурсия получилась. Спасибо Владимиру за творческий и индивидуальный подход к проведению. За такой небольшойОчень интересная экскурсия получилась. Спасибо Владимиру за творческий и индивидуальный подход к проведению. За такой небольшой
  • В
    Виталий
    22 июля 2024
    Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
    Замечательно, все было очень интересно и содержательно Владимиру большое спасибо
  • Ю
    Юлия
    19 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
    Экскурсия с Владимиром сплошное удовольствие. Много интересной информации, но при этом все структурировано, не в кучу. Экскурсия на машине, поэтому не обременительно и много всего успеваешь посмотреть за 2 часа.

Ответы на вопросы от путешественников по Омску в категории «Скидки»

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  2. Самое главное
  3. Любинский проспект
  4. Площадь имени Бухгольца
  5. Памятник Достоевскому
  6. Успенский Собор
  7. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Омску в октябре 2024
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