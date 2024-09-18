скидка
30%
2 часа
Индивидуальная
История Омска: крепость, каторга и современные символы города
Погрузитесь в историю Омска: от первых казачьих поселений до современных достопримечательностей. Узнайте о Достоевском, Колчаке и тайнах Омской области. 🏰
Сегодня в 13:00
Завтра в 07:00
70004 900₽ за человека
скидка
30%
1.5 часа
Индивидуальная
Загадка засыпанного Омска: индивидуальная экскурсия
Поговорим о неизведанной стороне Омска, исследуя скрытый уровень городской застройки и альтернативные версии событий 200-летней давности
Сегодня в 13:00
3 окт в 10:30
80005 600₽ за человека
скидка
30%
2 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Омск и символика Древнего Египта: автопешеходная экскурсия
Погрузитесь в мир древних египетских символов на улицах Омска. Узнайте, как они связаны с жизнью омичей, и найдите символ жизни на стенах старинных зданий
Сегодня в 13:00
3 окт в 10:00
70004 900₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий18 сентября 2024Очень интересная экскурсия получилась. Спасибо Владимиру за творческий и индивидуальный подход к проведению. За такой небольшой период времени я получил
- ВВиталий22 июля 2024Замечательно, все было очень интересно и содержательно Владимиру большое спасибо
- ЮЮлия19 июня 2024Экскурсия с Владимиром сплошное удовольствие. Много интересной информации, но при этом все структурировано, не в кучу. Экскурсия на машине, поэтому не обременительно и много всего успеваешь посмотреть за 2 часа.
Ответы на вопросы от путешественников по Омску в категории «Скидки»
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