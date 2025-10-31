Мои заказы

Лютеранская церковь – экскурсии в Омске

Найдено 5 экскурсий в категории «Лютеранская церковь» в Омске, цены от 900 ₽, скидки до 25%.
Фотопрогулка по Омску
Пешая
2 часа
18 отзывов
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотопрогулка по Омску
Прогуляйтесь по Омску и узнайте его историю, посетив главные достопримечательности. Профессиональные фото станут отличным воспоминанием
Начало: На площади Бухгольца
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
«Назад в прошлое»: обзорная пешеходная экскурсия по Омску
Пешая
2 часа
31 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
«Назад в прошлое»: обзорная пешеходная экскурсия по Омску
Погрузитесь в историю Омска, прогуливаясь по его историческому центру. Узнайте о главных достопримечательностях и насладитесь архитектурными памятниками
Начало: На площади Бухгольца
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
«Привокзалка»: место встречи изменить нельзя
Пешая
На поезде
2 часа
2 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
«Привокзалка»: место встречи изменить нельзя
Погрузитесь в атмосферу Омска, исследуя его исторические уголки и архитектурные шедевры в Привокзальном районе
Начало: Возле ж/д вокзала
Расписание: в среду в 14:00
Завтра в 14:00
17 дек в 14:00
900 ₽ за человека
Знакомьтесь, Омск
Пешая
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие по истории Омска
Погрузитесь в историю Омска, посетив крепость, собор и кирху. Узнайте о жизни Достоевского и откройте для себя культурное наследие города
Начало: В районе омской крепости
11 дек в 17:00
12 дек в 11:30
6500 ₽ за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
На машине
2 часа
-
25%
106 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Лучший выбор
Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
Познакомиться с визитными карточками и историей столицы Белой России
Начало: Лермонтова 2
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6000 ₽8000 ₽ за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    31 октября 2025
    Знакомьтесь, Омск
    Сегодня мы провели экскурсию по историческому центру города с Еленой. Узнали много нового об основании крепости в начале 18 века,
    читать дальше

    о развитии купечества, о второй жене губернатора Любе. Интересны были факты о восстановлении храмов, начиная с 90-х годов; о подвиге Карбышева в ВОВ, о развитии области во времена Советского Союза. Конечно, много времени было посвящено пребыванию Достоевского в Омском остроге. Спасибо Елене - человеку, глубоко погруженному в историю города Омска и не равнодушному к ней.

  • Ю
    Юрьева
    29 сентября 2025
    Знакомьтесь, Омск
    Елена! После вашей экскурсии город стал ближе и понятнее. Спасибо за то, что делитесь своими знаниями с такой любовью и энтузиазмом. Обязательно порекомендую вас друзьям!
  • Е
    Елена
    18 сентября 2025
    Знакомьтесь, Омск
    Мы с Еленой прошли экскурсию" Знакомьтесь, Омск", хочу сказать Огромное спасибо за знания, профессионализм и терпение, Елене!! Не смотря на
    читать дальше

    ветренную погоду, мои гости получили огромное удовольствие от экскурсии!!! На следующий день, они совершили повторный марш бросок по Елененому маршруту! Им захотелось сново увидеть Успенский собор и зайти туда, походить по Любинскому проспекту!! Спасибо Елена огромное Вам!!!

  • А
    Александр
    3 октября 2024
    «Привокзалка»: место встречи изменить нельзя
    Экскурсия отличная, все понравилось, очень довольны, с организатором встречаемся не первый раз на разных экскурсиях и каждый раз узнаём что
    читать дальше

    то новое, но, на мой взгляд, есть и недостатки, паузы в подаче материала между переходами от локации к локации, их надо чем то заполнять, возможно нужно больше исторического погружения в жизнь региона, без этого получается что нужно сходить сразу на несколько разных экскурсий, от данного организатора, иначе, если вы плохо знаете историю, полной картины жизни Омска тех времён сразу не составить…

    Экскурсия отличная, все понравилось, очень довольны, с организатором встречаемся не первый раз на разных экскурсиях и
  • О
    Ольга
    19 сентября 2024
    «Привокзалка»: место встречи изменить нельзя
    Люблю экскурсии по не туристическим местам, такие уголки города не найдёшь на туристических сайтах, о них можно узнать только из
    читать дальше

    таких экскурсий. Благодарна Анастасии за интересную прогулку, содержательный рассказ и путешествие по истории строительства транссиба и не только. Однозначно рекомендую посетить! Анастасия удачи и процветания вам!

Ответы на вопросы от путешественников по Омску в категории «Лютеранская церковь»

Сколько стоит экскурсия по Омску в декабре 2025
Сейчас в Омске в категории "Лютеранская церковь" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 900 до 6500 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 160 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
5 экскурсий в Омске по теме «Лютеранская церковь», 160 отзывов, цены от 900₽.