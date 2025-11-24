Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотопрогулка по Омску
Прогуляйтесь по Омску и узнайте его историю, посетив главные достопримечательности. Профессиональные фото станут отличным воспоминанием
Начало: На площади Бухгольца
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Омск - «третья столица России»: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в многовековую историю Омска, оцените его знаковые площади и памятники, узнайте о связи Достоевского с городом и посетите руины древней крепости
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
8000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
«Назад в прошлое»: обзорная пешеходная экскурсия по Омску
Погрузитесь в историю Омска, прогуливаясь по его историческому центру. Узнайте о главных достопримечательностях и насладитесь архитектурными памятниками
Начало: На площади Бухгольца
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
-
25%
Индивидуальная
до 2 чел.
Лучший выборОбзорная экскурсия по Омску на автомобиле
Познакомиться с визитными карточками и историей столицы Белой России
Начало: Лермонтова 2
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6000 ₽
8000 ₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр24 ноября 2025Очень приятная теплая экскурсия от человека, который любит свой город
- ААнтонова26 октября 2025Экскурсия по Омску нам с подругой очень понравилась,хотя мы сами омички… Юлия познакомила нас не только с историей Омска, но
- ССветлана19 октября 2025Неспешно прошлись по всем ключевым точкам, делая остановки на фотографирование. Очень интересно было послушать про историю города, про Достоевского. Юлия не сбивается, рассказ очень стройный, структурный. Бонусом отвели к единственной станции метро. Очень приятная экскурсия вышла
- ВВладимир24 июля 2025Спасибо Юлии за прекрасную экскурсию по Омску. Было очень интересно узнать про старый Омск и про наше время что происходит
- ТТатьяна22 июля 2025Очень легкая, интересная и полезная фотопрогулка получилась! Спасибо нашему экскурсоводу Юлии за прекрасное времяпрепровождение и яркие фотографии!
- ЕЕлена11 июля 20259 июля были на экскурсии с гидом Анжеликой. Много слышали о ее профессиональных качествах, как экскурсовода. И не ошиблись с
- ТТатьяна10 июля 2025Юлия, благодарю за увлекательное путешествие по Омску. Город невероятной истории, силы и добра. Какой большой исторический фундамент заложен в нем.
- ИИван16 июня 2025Очень интересно и познавательно! Было здорово послушать про историю Омска. Большое Спасибо за экскурсию!
- ООльга15 мая 2025Спасибо большое Юле за интересную прогулку. Фотографии просто замечательные получились. Очень комфортное общение. Отдельное спасибо Юле, что пошла на встречу
- ВВалерия12 мая 2025Большое спасибо Юлии за душевную прогулку. Было очень интересно и комфортно. Фото получились чудесные. Рекомендую 👍
- ЕЕлена10 мая 2025Во время проведения экскурсии нас застал дождь, но это никого не смутило и всё прошло отлично. На фото мы слегка
- ООксана26 апреля 2025Очень понравилось!!!! Рекомендую
- ИИрина24 апреля 2025Отличная экскурсия!!! Юлия молодец, очень интересно рассказывает, знает много много исторических фактов! Мы остались довольны)спасибо огромное🌸
- ННиколай24 марта 2025Замечательная экскурсия!
- ККатерина18 марта 2025Пару дней назад совершила свое первое путешествие в Омск и в качестве проводника выбрала Юлию, о чем ни разу не
- РРоман19 февраля 2025В целом все было хорошо. Экскурсия была интересной.
- ИИлья17 января 2025Очень увлекательная и познавательная экскурсия. Много узнали про историю города, прогулялись по очень красивым и интересным местам время пролетело незаметно очень рекомендую!!! 🤩
- ММаксим4 января 2025Это была потрясающая экскурсия!
Юлия провела меня по самым интересным местам города и сделала множество отличных фотографий!
Было очень интересно слушать рассказы
- ННаталья22 декабря 2024Все прошло отлично! Все четко, вовремя, под пожелания клиента подстраиваются. Анжелика очень интересный гид, знает и любит свой город. Рассказывает так увлекательно, что хочется приезжать в Омск снова и снова. Спасибо!
- ААнна6 ноября 2024Очень душевно!
Спасибо Юлие за мужество ходить под мокрым снегом 2,5 часа вместо заявленных двух!
