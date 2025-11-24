Мои заказы

Площадь имени Бухгольца – экскурсии в Омске

Найдено 4 экскурсии в категории «Площадь имени Бухгольца» в Омске, цены от 5000 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Фотопрогулка по Омску
Пешая
2 часа
18 отзывов
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотопрогулка по Омску
Прогуляйтесь по Омску и узнайте его историю, посетив главные достопримечательности. Профессиональные фото станут отличным воспоминанием
Начало: На площади Бухгольца
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Омск - «третья столица России»
На машине
2 часа
33 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Омск - «третья столица России»: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в многовековую историю Омска, оцените его знаковые площади и памятники, узнайте о связи Достоевского с городом и посетите руины древней крепости
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
8000 ₽ за всё до 2 чел.
«Назад в прошлое»: обзорная пешеходная экскурсия по Омску
Пешая
2 часа
31 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
«Назад в прошлое»: обзорная пешеходная экскурсия по Омску
Погрузитесь в историю Омска, прогуливаясь по его историческому центру. Узнайте о главных достопримечательностях и насладитесь архитектурными памятниками
Начало: На площади Бухгольца
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
На машине
2 часа
-
25%
106 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Лучший выбор
Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
Познакомиться с визитными карточками и историей столицы Белой России
Начало: Лермонтова 2
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6000 ₽8000 ₽ за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    24 ноября 2025
    Фотопрогулка по Омску
    Очень приятная теплая экскурсия от человека, который любит свой город
  • А
    Антонова
    26 октября 2025
    Фотопрогулка по Омску
    Экскурсия по Омску нам с подругой очень понравилась,хотя мы сами омички… Юлия познакомила нас не только с историей Омска, но
    читать дальше

    и с современными культурными мероприятиями,которые проходят в Омске, это было неожиданно), еще мы узнали, что означает красная полоса. Прогулка прошла в теплой,дружеской обстановке. После экскурсии осталось приятное впечатление и город уже не казался серым и скучным. Фото Юлия прислала уже на следующий день, фотографии нам с подругой очень понравились.

    Экскурсия по Омску нам с подругой очень понравилась,хотя мы сами омички… Юлия познакомила нас не толькоЭкскурсия по Омску нам с подругой очень понравилась,хотя мы сами омички… Юлия познакомила нас не толькоЭкскурсия по Омску нам с подругой очень понравилась,хотя мы сами омички… Юлия познакомила нас не только
  • С
    Светлана
    19 октября 2025
    Фотопрогулка по Омску
    Неспешно прошлись по всем ключевым точкам, делая остановки на фотографирование. Очень интересно было послушать про историю города, про Достоевского. Юлия не сбивается, рассказ очень стройный, структурный. Бонусом отвели к единственной станции метро. Очень приятная экскурсия вышла
  • В
    Владимир
    24 июля 2025
    Фотопрогулка по Омску
    Спасибо Юлии за прекрасную экскурсию по Омску. Было очень интересно узнать про старый Омск и про наше время что происходит
    читать дальше

    чем живёт современный город. Фото у значимых мест. Я приехал в Омск один, спасибо Юлии теперь есть память о прибывания в этом городе. Я советую Юлию всем кто приедет в в этот город. Вы прекрасно проведёте время.

  • Т
    Татьяна
    22 июля 2025
    Фотопрогулка по Омску
    Очень легкая, интересная и полезная фотопрогулка получилась! Спасибо нашему экскурсоводу Юлии за прекрасное времяпрепровождение и яркие фотографии!
  • Е
    Елена
    11 июля 2025
    Омск - «третья столица России»
    9 июля были на экскурсии с гидом Анжеликой. Много слышали о ее профессиональных качествах, как экскурсовода. И не ошиблись с
    читать дальше

    выбором.
    Великолепный профессионал и удивительный рассказчик. 2 часа пролетели незаметно. Чувствовалось, что Анжелика не просто отрабатывает время, но ей самой очень нравится эта сфера деятельности. Нравится показывать город с самых лучший сторон, любит и знает историю Омска и Сибири. Благодарны за экскурсию и надеемся на продолжение знакомства с Вашим прекрасным городом с Анжеликой!

  • Т
    Татьяна
    10 июля 2025
    Фотопрогулка по Омску
    Юлия, благодарю за увлекательное путешествие по Омску. Город невероятной истории, силы и добра. Какой большой исторический фундамент заложен в нем.
    читать дальше

    И все это показала мне Юлия. В приятной дружеской атмосфере открывались все новые грани города. Остались приятные вспоминания и волшебные фотографии.
    Спасибо огромное за это невероятное путешествие ❤️

  • И
    Иван
    16 июня 2025
    Фотопрогулка по Омску
    Очень интересно и познавательно! Было здорово послушать про историю Омска. Большое Спасибо за экскурсию!
  • О
    Ольга
    15 мая 2025
    Фотопрогулка по Омску
    Спасибо большое Юле за интересную прогулку. Фотографии просто замечательные получились. Очень комфортное общение. Отдельное спасибо Юле, что пошла на встречу
    читать дальше

    и перенесла время экскурсии в связи с погодными условиями, а так же порекомендовала другие интересные места, которые можно было посетить самостоятельно. Юля всегда была на связи и оперативно отвечала на все вопросы. Нам все очень понравилось

  • В
    Валерия
    12 мая 2025
    Фотопрогулка по Омску
    Большое спасибо Юлии за душевную прогулку. Было очень интересно и комфортно. Фото получились чудесные. Рекомендую 👍
  • Е
    Елена
    10 мая 2025
    Фотопрогулка по Омску
    Во время проведения экскурсии нас застал дождь, но это никого не смутило и всё прошло отлично. На фото мы слегка
    читать дальше

    промокшие, но счастливые. Будет что вспомнить. Юлия подробно рассказала про историю города, про особенности, про новые парки и локации современные, в которых проводятся различные мероприятия городские. Было душевно, время пролетело незаметно и познавательно.

  • О
    Оксана
    26 апреля 2025
    Фотопрогулка по Омску
    Очень понравилось!!!! Рекомендую
  • И
    Ирина
    24 апреля 2025
    Фотопрогулка по Омску
    Отличная экскурсия!!! Юлия молодец, очень интересно рассказывает, знает много много исторических фактов! Мы остались довольны)спасибо огромное🌸
    Отличная экскурсия!!! Юлия молодец, очень интересно рассказывает, знает много много исторических фактов! Мы остались довольны)спасибо огромное🌸
  • Н
    Николай
    24 марта 2025
    Омск - «третья столица России»
    Замечательная экскурсия!
  • К
    Катерина
    18 марта 2025
    Фотопрогулка по Омску
    Пару дней назад совершила свое первое путешествие в Омск и в качестве проводника выбрала Юлию, о чем ни разу не
    читать дальше

    пожалела! Юлия показала интересные мне, как архитектору, исторические детали города, современные скульптуры, новые городские пространства, а также помогла с выбором стильных сувениров для коллег и друзей. На память о прогулке остались классные фотографии! Сама бы я за такое короткое время столько бы не увидела, не узнала, и постоянно просить прохожих сфотографировать - странная идея, поэтому я рада, что обратилась к профессионалу!

    Пару дней назад совершила свое первое путешествие в Омск и в качестве проводника выбрала Юлию, о чем ни разу не пожалела! Юлия показала интересные мне, как архитектору, исторические детали города, современные скульптуры, новые городские пространства, а также помогла с выбором стильных сувениров для коллег и друзей. На память о прогулке остались классные фотографии! Сама бы я за такое короткое время столько бы не увидела, не узнала, и постоянно просить прохожих сфотографировать - странная идея, поэтому я рада, что обратилась к профессионалу!
  • Р
    Роман
    19 февраля 2025
    Фотопрогулка по Омску
    В целом все было хорошо. Экскурсия была интересной.
  • И
    Илья
    17 января 2025
    Фотопрогулка по Омску
    Очень увлекательная и познавательная экскурсия. Много узнали про историю города, прогулялись по очень красивым и интересным местам время пролетело незаметно очень рекомендую!!! 🤩
  • М
    Максим
    4 января 2025
    Фотопрогулка по Омску
    Это была потрясающая экскурсия!
    Юлия провела меня по самым интересным местам города и сделала множество отличных фотографий!
    Было очень интересно слушать рассказы
    читать дальше

    Юлии об истории города и его жителях, если вам нужен интересный экскурсовод и плюс ещё и фотограф то рекомендую обратиться к ней)

    Это была потрясающая экскурсия!Это была потрясающая экскурсия!Это была потрясающая экскурсия!Это была потрясающая экскурсия!
  • Н
    Наталья
    22 декабря 2024
    Омск - «третья столица России»
    Все прошло отлично! Все четко, вовремя, под пожелания клиента подстраиваются. Анжелика очень интересный гид, знает и любит свой город. Рассказывает так увлекательно, что хочется приезжать в Омск снова и снова. Спасибо!
  • А
    Анна
    6 ноября 2024
    Фотопрогулка по Омску
    Очень душевно!
    Спасибо Юлие за мужество ходить под мокрым снегом 2,5 часа вместо заявленных двух!

