Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Пензе
Пенза - город с богатой историей и культурой. Узнайте о знаменитых личностях, прогуляйтесь по древним улицам и насладитесь видами с холма
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
6200 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
К Лермонтову в Тарханы - из Пензы на вашем авто
Узнать о противоречивой личности поэта в местах, где прошло его детство
17 авг в 09:00
18 авг в 09:00
7200 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Легенды и были старинного Наровчата (на вашем авто)
Отправиться в один из самых загадочных уголков Пензенского края
19 авг в 09:00
20 авг в 09:00
9000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила10 мая 2025Всё хорошо
- РРаиса20 апреля 2025На своей машине из Пензы направились в Тарханы с экскурсоводом Ольгой Храмовой. Время в пути до места назначения - 1
Ответы на вопросы от путешественников по Пензе в категории «На машине»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пензе
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Пензе
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Пензе в августе 2025
Сейчас в Пензе в категории "На машине" можно забронировать 3 экскурсии от 6200 до 9000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Пензе на 2025 год на машине, 2 ⭐ отзыва, цены от 6200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь