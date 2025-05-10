Мои заказы

Экскурсии по Пензе на машине с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «На машине» в Пензе, цены от 6200 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Обзорная экскурсия по Пензе (на вашем транспорте)
На машине
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Пензе
Пенза - город с богатой историей и культурой. Узнайте о знаменитых личностях, прогуляйтесь по древним улицам и насладитесь видами с холма
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
6200 ₽ за всё до 5 чел.
К Лермонтову в Тарханы - из Пензы на вашем авто
На машине
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
К Лермонтову в Тарханы - из Пензы на вашем авто
Узнать о противоречивой личности поэта в местах, где прошло его детство
17 авг в 09:00
18 авг в 09:00
7200 ₽ за всё до 4 чел.
Легенды и были старинного Наровчата (на вашем авто)
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Легенды и были старинного Наровчата (на вашем авто)
Отправиться в один из самых загадочных уголков Пензенского края
19 авг в 09:00
20 авг в 09:00
9000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    10 мая 2025
    Обзорная экскурсия по Пензе (на вашем транспорте)
    Всё хорошо
  • Р
    Раиса
    20 апреля 2025
    К Лермонтову в Тарханы - из Пензы на вашем авто
    На своей машине из Пензы направились в Тарханы с экскурсоводом Ольгой Храмовой. Время в пути до места назначения - 1
    читать дальше

    час 20 минут примерно, которое мы с мужем провели очень интересно. Ольга поведала факты из жизни Лермонтова не из школьной программы, а также иную, отличную от традиционной экскурсии в Тарханах информацию, дабы не дублировать местного экскурсовода в
    музее Александру. Также Ольга рассказала о бывших владельцах соседних сел и деревень, в каком родстве они были с Лермонтовыми, объяснила этимологию названий. На месте купили билет и экскурсию в музей (предварительно зайдите на сайт музея и проверьте время экскурсии, билет лучше купить на месте - нам пришлось вернуть купленный онлайн единый билет, поскольку доплатить за экскурсию нет возможности). Рекомендуем! Содержательно, нетрадиционно, с лирическими стихотворными отступлениями! Спасибо Ольге за профессиональную экскурсию!

    На своей машине из Пензы направились в Тарханы с экскурсоводом Ольгой Храмовой. Время в пути доНа своей машине из Пензы направились в Тарханы с экскурсоводом Ольгой Храмовой. Время в пути до

Ответы на вопросы от путешественников по Пензе в категории «На машине»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пензе
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Обзорная экскурсия по Пензе (на вашем транспорте)
  2. К Лермонтову в Тарханы - из Пензы на вашем авто
  3. Легенды и были старинного Наровчата (на вашем авто)
Какие места ещё посмотреть в Пензе
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Первопоселенец
  3. Московская улица
  4. Губернаторский дом
  5. Памятник Денису Давыдову
  6. Спасо-Преображенский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Пензе в августе 2025
Сейчас в Пензе в категории "На машине" можно забронировать 3 экскурсии от 6200 до 9000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Пензе на 2025 год на машине, 2 ⭐ отзыва, цены от 6200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь