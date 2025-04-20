Лермонтова почти никто не любил. В нём сочетались острый ум и житейское легкомыслие, глубокая проницательность и резкий характер. Чтобы приблизиться к разгадке этой тайны, мы отправимся в Тарханы. Здесь, в одном из красивейших мест пензенского края, прошло детство поэта. Мы поразмышляем, как зарождались духовное зрение и слух, глубинная память и дух созерцания поэта.
Описание экскурсии
Хочешь узнать поэта — побывай на его родине. И. В. Гёте
Что вас ожидает
В барском доме
- Прогуливаясь по усадьбе, вы прикоснётесь к подлинным вещам 19 века, которые хранят память о Михаиле Лермонтове
- В людской избе и доме конторщика познакомитесь с жизнью крепостных крестьян, услышите песни того времени
- Заглянете на восстановленную мельницу
В парке
- Вы полюбуетесь сельской дворянской усадьбой
- Увидите тайную беседку и знаменитый дуб, который, по преданию, посадил сам поэт
- В центре села сохранилась церковь Михаила Архангела, где в семейном склепе-усыпальнице покоятся Лермонтов и его близкие
Вы узнаете:
- Как пензенская земля связала Лермонтова и его убийцу Николая Мартынова
- Кто из пензенцев был его другом
- Кто написал самый достоверный портрет поэта
- Почему Лермонтова называли русским Байроном и чем похожи их судьбы
По пути в Тарханы из Пензы
Мы будем проезжать места, связанные с судьбами современников поэта:
- Михаила Загоскина, которого называли «русским Гомером»
- бывшего крепостного художника Кирилла Горбунова, ставшего академиком живописи
- литературного критика Виссариона Белинского — настоящего рыцаря литературы 19 века
Организационные детали
- Экскурсия проходит на вашем автомобиле (в нём должно быть место для гида)
- Экскурсия начинается и заканчивается в Пензе
- Протяжённость маршрута из Пензы в Тарханы — около 100 км
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в два комплекса музея-заповедника: 740 ₽ с чел. в будни и 790 ₽ с чел. — в выходные (есть льготы). Билет для гида покупать не нужно
- Обед (по желанию) не входит в стоимость
Ольга — ваш гид в Пензе
Провела экскурсии для 131 туриста
Здравствуйте! Меня зовут Ольга, я аккредитованный гид. Очень люблю свой город и готова поделиться своей любовью с вами. В 2023 году стала победительницей в региональном конкурсе «Лучший экскурсовод Пензенской области». Но лучшая моя награда — яркие эмоции и положительные впечатления моих гостей.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Раиса
20 апр 2025
На своей машине из Пензы направились в Тарханы с экскурсоводом Ольгой. Время в пути до места назначения - 1 час 20 минут примерно, которое мы с мужем провели очень интересно.
