К Лермонтову в Тарханы - из Пензы на вашем авто

Узнать о противоречивой личности поэта в местах, где прошло его детство
Лермонтова почти никто не любил. В нём сочетались острый ум и житейское легкомыслие, глубокая проницательность и резкий характер. Чтобы приблизиться к разгадке этой тайны, мы отправимся в Тарханы. Здесь, в одном из красивейших мест пензенского края, прошло детство поэта. Мы поразмышляем, как зарождались духовное зрение и слух, глубинная память и дух созерцания поэта.
К Лермонтову в Тарханы - из Пензы на вашем авто© Ольга
К Лермонтову в Тарханы - из Пензы на вашем авто© Ольга
К Лермонтову в Тарханы - из Пензы на вашем авто© Ольга
Описание экскурсии

Хочешь узнать поэта — побывай на его родине. И. В. Гёте

Что вас ожидает

В барском доме

  • Прогуливаясь по усадьбе, вы прикоснётесь к подлинным вещам 19 века, которые хранят память о Михаиле Лермонтове
  • В людской избе и доме конторщика познакомитесь с жизнью крепостных крестьян, услышите песни того времени
  • Заглянете на восстановленную мельницу

В парке

  • Вы полюбуетесь сельской дворянской усадьбой
  • Увидите тайную беседку и знаменитый дуб, который, по преданию, посадил сам поэт
  • В центре села сохранилась церковь Михаила Архангела, где в семейном склепе-усыпальнице покоятся Лермонтов и его близкие

Вы узнаете:

  • Как пензенская земля связала Лермонтова и его убийцу Николая Мартынова
  • Кто из пензенцев был его другом
  • Кто написал самый достоверный портрет поэта
  • Почему Лермонтова называли русским Байроном и чем похожи их судьбы

По пути в Тарханы из Пензы

Мы будем проезжать места, связанные с судьбами современников поэта:

  • Михаила Загоскина, которого называли «русским Гомером»
  • бывшего крепостного художника Кирилла Горбунова, ставшего академиком живописи
  • литературного критика Виссариона Белинского — настоящего рыцаря литературы 19 века

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на вашем автомобиле (в нём должно быть место для гида)
  • Экскурсия начинается и заканчивается в Пензе
  • Протяжённость маршрута из Пензы в Тарханы — около 100 км
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в два комплекса музея-заповедника: 740 ₽ с чел. в будни и 790 ₽ с чел. — в выходные (есть льготы). Билет для гида покупать не нужно
  • Обед (по желанию) не входит в стоимость

Ольга
Ольга — ваш гид в Пензе
Провела экскурсии для 131 туриста
Здравствуйте! Меня зовут Ольга, я аккредитованный гид. Очень люблю свой город и готова поделиться своей любовью с вами. В 2023 году стала победительницей в региональном конкурсе «Лучший экскурсовод Пензенской области». Но лучшая моя награда — яркие эмоции и положительные впечатления моих гостей.
Раиса
Раиса
20 апр 2025
На своей машине из Пензы направились в Тарханы с экскурсоводом Ольгой. Время в пути до места назначения - 1 час 20 минут примерно, которое мы с мужем провели очень интересно.
Ольга поведала факты из жизни Лермонтова не из школьной программы, а также иную, отличную от традиционной экскурсии в Тарханах информацию, дабы не дублировать местного экскурсовода в
музее Александру. Также Ольга рассказала о бывших владельцах соседних сел и деревень, в каком родстве они были с Лермонтовыми, объяснила этимологию названий. На месте купили билет и экскурсию в музей (предварительно зайдите на сайт музея и проверьте время экскурсии, билет лучше купить на месте - нам пришлось вернуть купленный онлайн единый билет, поскольку доплатить за экскурсию нет возможности). Рекомендуем! Содержательно, нетрадиционно, с лирическими стихотворными отступлениями! Спасибо Ольге за профессиональную экскурсию!

