читать дальше

благодарность Олегу за интересную подачу информации, за внимательность к своим экскурсантам, за вкусный домашний чай и хлеб, за ту любовь к своему городу, которую ему удалось передать нам.

Были на экскурсии всей семьей, с мужем, которого трудно удивить и ребенком-подростком сложного возраста) (16 лет).

На каждого из нас экскурсия произвела неизгладимое впечатление, Олегу удалось затронуть струнки души каждого члена нашей семьи, удалось показать Переславль с неожиданной для нас стороны, не могу сказать что очень интересуемся историей храмов и монастырей, НО…

Олег, человек православный, глубоко верующий, со своей дорогой к Богу, смог настолько нас заинтересовать подачей информации, что каждый из нас впоследствии полез искать дополнительную информации по тронувшим нас темам.

Переславль-Залесский далеко не первый город Золотого Кольца, который мы посетили, объездили, изучили, но могу с уверенностью сказать, что самый запоминающийся, благодаря Олегу.

И теперь, уверена, каждый раз проезжая мимо мы будем с теплотой вспоминать в первую очередь Олега)))

Экскурсию однозначно рекомендуем)))