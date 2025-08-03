Мои заказы

Ночные прогулки и экскурсии Переславля-Залесского

Найдено 3 экскурсии в категории «Ночные» в Переславле-Залесском, цены от 1490 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Переславль-Залесский для всей семьи! (на вашем авто)
3 часа
62 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Переславль-Залесский: путешествие сквозь века для всей семьи
Погрузитесь в богатую историю Переславля-Залесского, открывая его тайны в компании близких. Идеальное приключение для любознательных
Начало: На Красной площади
1 окт в 10:00
2 окт в 10:00
5500 ₽ за всё до 4 чел.
Самостоятельная квест-экскурсия «Залесский город на перекрестке истории»
Пешая
2 часа
7 отзывов
Квест
до 10 чел.
Самостоятельная квест-экскурсия «Залесский город на перекрестке истории»
Начало: Красная площадь, 1А, Переславль-Залесский
Расписание: В любое время, в любой день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1490 ₽ за всё до 10 чел.
Знакомьтесь, Переславль
Пешая
3 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Переславль
Путешествие в сердце Переславля-Залесского: откройте для себя древние соборы, живописные слободы и легендарные места
7 сен в 09:00
8 сен в 16:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    3 августа 2025
    Переславль-Залесский для всей семьи! (на вашем авто)
    Это было очень интересно и познавательно. Узнали много нового и занимательного об истории города. Даже дети приняли живое участие в этом мероприятии. Однозначно рекомендую!
  • А
    Алексей
    11 июня 2025
    Переславль-Залесский для всей семьи! (на вашем авто)
    Супер!
  • А
    Александра
    23 мая 2025
    Переславль-Залесский для всей семьи! (на вашем авто)
    Добрый день, мы были с детьми, нам очень понравилось. Между насыщенными рассказами об истории этого места были игры для детей, в которых мы все участвовали. Вовлеченность была высокой. Осталось очень яркое воспоминание. Дядя Олег очень интересный человек. Большое спасибо.
  • А
    Анна
    6 мая 2025
    Переславль-Залесский для всей семьи! (на вашем авто)
    Мы остались очень довольны экскурсией и проведенным временем! Гид просто потрясающий, с ним вы точно прочувствуете колорит города. Всё прекрасно,
    читать дальше

    начиная от костюма гида и программы адаптированной для детей и для разрядки взрослых. В волшебной котомке Олега спрятаны много секретов и вкусностей для туристов. Забота о туристах поражает. Рассказ увлекательный, посоветовал где вкусную рыбку купить и что ещё посмотреть самостоятельно. В общем рекомендую всем, кто хочет провести время душевно и с пользой, вы точно получите огромное удовольствие:)

  • Н
    Николай
    2 мая 2025
    Переславль-Залесский для всей семьи! (на вашем авто)
    Не могу назвать то мероприятие, которое подготовил для нас Олег Викторович экскурсией. Это скорее - целая программа, с погружением в
    читать дальше

    водоворот исторических событий и фактов. Организатор предусмотрел все мелочи, которые могли-бы помешать нам насладиться впечатлениями. Даже холодная погода, снег и дождь не смогли помешать нам знакомиться с городом, узнать такие вещи, о которых мы даже не догадывались.
    Мы услышали очень интересный рассказ об истории города, исторических личностях, которые эту историю вершили, угостились вкусностями, которые для нас приготовил организатор, согрелись вкусным ягодным чаем!
    В общем - Олег Викторович сделал наш день!
    Всем рекомендую, без впечатлений вы не останетесь!

  • В
    Виктория
    8 апреля 2025
    Переславль-Залесский для всей семьи! (на вашем авто)
    Невероятный экскурсовод! Были в городе буквально один день, на улице апрельская метель, Олег Викторович пошел навстречу и провел нам экскурсию.
    читать дальше

    Были с 7-летним ребенком, та тоже в восторге. Иногда задавали вопросы, получали на всё ответы — знания и интерес к теме на высшем уровне. Отдельная радость — штурм вала и боевая подготовка дружины, подробнее узнаете на экскурсии)))

    Невероятный экскурсовод! Были в городе буквально один день, на улице апрельская метель, Олег Викторович пошел навстречу
  • М
    Марина
    21 февраля 2025
    Переславль-Залесский для всей семьи! (на вашем авто)
    Рекомендуем!
    Рекомендуем!
  • А
    Алена
    17 февраля 2025
    Переславль-Залесский для всей семьи! (на вашем авто)
    От экскурсии в восторге. Олег хорошо подстраивает свою программу под слушателей. Были на экскурсии с детьми 9 и 6 лет.
    читать дальше

    Дети изначально отнеслись весьма критично к такому времяпровождению, да еще и холодно на улице было. Но Олег шикарно все исправил. Смог заинтересовать детей, нашел подход. Под конец дети от него не отходили и заваливали кучей вопросов. А потом дома старший сказал - что все таки экскурсии это интересно. Время пролетело незаметно, ни холод, ни усталость, ни голод нам были не почем. Есть планы вернутся уже летом в этот замечательный интересный город.

  • О
    Олеся
    28 января 2025
    Переславль-Залесский для всей семьи! (на вашем авто)
    Мы путешествуем с ребенком, поэтому нам важно, чтоб гид был ориентирован и в подаче информации и в формате экскурсии на
    читать дальше

    наши пожелания, которые мы всегда формулируем на этапе бронирования. Мы много узнали, увидели, потренировали ловкость, меткость, играли, пили чай с медом и сотами и побывали в 12 веке. Спасибо большое, Олег Викторович! Именно в путешествиях мы находим себя и создаем самые ценные воспоминания.

  • А
    Анна
    25 июня 2024
    Переславль-Залесский для всей семьи! (на вашем авто)
    Программа у Олега показалась интереснее всех! И в точку! Начиная с внешнего вида гида, его знания, умение заинтересовать всех, даже детей (5 и 9 лет), маршрут… интересно и красочно было абсолютно всё! Огромная благодарность Олегу. Однозначно будем всем рекомендовать!
    Программа у Олега показалась интереснее всех! И в точку! Начиная с внешнего вида гида, его знания
  • Т
    Татьяна
    19 июня 2024
    Переславль-Залесский для всей семьи! (на вашем авто)
    Посетили Переславль-Залесский в июне 2024. Гид Олег колоритный, совершенно замечательный рассказчик, сумел заинтересовать девочек-подростков. Проведённые с ним часы пролетели незаметно под впечатлением. Мы остались в восторге.
  • Н
    Надежда
    7 июня 2024
    Переславль-Залесский для всей семьи! (на вашем авто)
    Однозначно рекомендую! Понравилось и нам, двум взрослым, и ребенку 9 лет. очень увлекательно!
  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Переславль-Залесский для всей семьи! (на вашем авто)
    Сегодня с внуками были на удивительной экскурсии по древнему Переславлю- Залесскому с Олегом. Мы совершили путешествие на лодке по Трубежу,
    читать дальше

    любовались древними храмами, штурмовали валы древней крепости, переносились на машине времени в 12 век, искали древние граффити на Спасо- Преображенском соборе, играли. Спасибо огромное Олегу за любовь к своему городу и умению увлечь и старых и малых!

    Сегодня с внуками были на удивительной экскурсии по древнему Переславлю- Залесскому с Олегом. Мы совершили путешествие
  • Е
    Елена
    20 марта 2024
    Переславль-Залесский для всей семьи! (на вашем авто)
    Была с детьми (9 и 13 лет) в осенние каникулы. С погодой не очень повезло (снег, мокрый снег, ветренно), но
    читать дальше

    несмотря на это экскурсией довольны. Мальчишки у меня те ещё слушатели, но воспоминания об экскурсии до сих пор сохранились, значит, удалось-таки заинтересовать!
    Олегу спасибо за интересный формат и терпение!!!))

  • А
    Алёна
    11 марта 2024
    Переславль-Залесский для всей семьи! (на вашем авто)
    Огромная благодарность Олегу Викторовичу, за чудесную экскурсию. Очень рекомендую!!
  • Р
    Рунова
    10 марта 2024
    Переславль-Залесский для всей семьи! (на вашем авто)
    Отзыв от Вики, 9 лет: Очень понравилась экскурсия, прогулка по городу, как мы на стенах собора искали кресты и читали
    читать дальше

    старинные надписи. Очень понравился наш подьем на Белую гору! Спасибо Вам Олег Викторович!
    Отзыв от Натальи: Очень рекомендую экскурсию с Олегом, интересно и познавательно! Понравилось всё, когда брали штурмом валы в городе, подьем и особенно спуск с Белой горы, залитое солцем Плещеево озеро! Но посещение Никитского монастыря впечатлило особенно, чтение Олегом псалтыри в келье Никиты Столпника - до мурашек… И пусть все, что там попросил Олег обязательно сбудется🙏

  • А
    Антон
    10 марта 2024
    Переславль-Залесский для всей семьи! (на вашем авто)
    Очень понравилось! Настоящее приключение с погружением в историю! Спасибо!
    Очень понравилось! Настоящее приключение с погружением в историю! Спасибо!
  • В
    Вера
    8 марта 2024
    Переславль-Залесский для всей семьи! (на вашем авто)
    Замечательная экскурсия для всей семьи! Интересно и познавательно. С учетом сильных морозов, для детей была придумана игра, что собственно объединила и согрела. И вообще общение с Олегом было приятным и запоминающимся. Рекомендую)
  • Е
    Екатерина
    4 февраля 2024
    Переславль-Залесский для всей семьи! (на вашем авто)
    Спасибо огромное Олегу за отличную экскурсию! Прекрасный ориентир на детей: весело, задорно, интересно! Мы были небольшой компанией 4 взрослых и 3 детей (5,6,9 лет). Обязательно вернемся в летнее время и только к Олегу! И будем рекомендовать своим друзьям!
  • Ю
    Юлия
    4 января 2024
    Переславль-Залесский для всей семьи! (на вашем авто)
    С момента экскурсии прошло два дня. Необходимо было время уложить в голове информацию, полученную на экскурсии. Сейчас хочу выразить огромную
    читать дальше

    благодарность Олегу за интересную подачу информации, за внимательность к своим экскурсантам, за вкусный домашний чай и хлеб, за ту любовь к своему городу, которую ему удалось передать нам.
    Были на экскурсии всей семьей, с мужем, которого трудно удивить и ребенком-подростком сложного возраста) (16 лет).
    На каждого из нас экскурсия произвела неизгладимое впечатление, Олегу удалось затронуть струнки души каждого члена нашей семьи, удалось показать Переславль с неожиданной для нас стороны, не могу сказать что очень интересуемся историей храмов и монастырей, НО…
    Олег, человек православный, глубоко верующий, со своей дорогой к Богу, смог настолько нас заинтересовать подачей информации, что каждый из нас впоследствии полез искать дополнительную информации по тронувшим нас темам.
    Переславль-Залесский далеко не первый город Золотого Кольца, который мы посетили, объездили, изучили, но могу с уверенностью сказать, что самый запоминающийся, благодаря Олегу.
    И теперь, уверена, каждый раз проезжая мимо мы будем с теплотой вспоминать в первую очередь Олега)))
    Экскурсию однозначно рекомендуем)))

    С момента экскурсии прошло два дня. Необходимо было время уложить в голове информацию, полученную на экскурсии

