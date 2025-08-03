Индивидуальная
до 4 чел.
Переславль-Залесский: путешествие сквозь века для всей семьи
Погрузитесь в богатую историю Переславля-Залесского, открывая его тайны в компании близких. Идеальное приключение для любознательных
Начало: На Красной площади
1 окт в 10:00
2 окт в 10:00
5500 ₽ за всё до 4 чел.
Квест
до 10 чел.
Самостоятельная квест-экскурсия «Залесский город на перекрестке истории»
Начало: Красная площадь, 1А, Переславль-Залесский
Расписание: В любое время, в любой день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1490 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Переславль
Путешествие в сердце Переславля-Залесского: откройте для себя древние соборы, живописные слободы и легендарные места
7 сен в 09:00
8 сен в 16:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия3 августа 2025Это было очень интересно и познавательно. Узнали много нового и занимательного об истории города. Даже дети приняли живое участие в этом мероприятии. Однозначно рекомендую!
- ААлексей11 июня 2025Супер!
- ААлександра23 мая 2025Добрый день, мы были с детьми, нам очень понравилось. Между насыщенными рассказами об истории этого места были игры для детей, в которых мы все участвовали. Вовлеченность была высокой. Осталось очень яркое воспоминание. Дядя Олег очень интересный человек. Большое спасибо.
- ААнна6 мая 2025Мы остались очень довольны экскурсией и проведенным временем! Гид просто потрясающий, с ним вы точно прочувствуете колорит города. Всё прекрасно,
- ННиколай2 мая 2025Не могу назвать то мероприятие, которое подготовил для нас Олег Викторович экскурсией. Это скорее - целая программа, с погружением в
- ВВиктория8 апреля 2025Невероятный экскурсовод! Были в городе буквально один день, на улице апрельская метель, Олег Викторович пошел навстречу и провел нам экскурсию.
- ММарина21 февраля 2025Рекомендуем!
- ААлена17 февраля 2025От экскурсии в восторге. Олег хорошо подстраивает свою программу под слушателей. Были на экскурсии с детьми 9 и 6 лет.
- ООлеся28 января 2025Мы путешествуем с ребенком, поэтому нам важно, чтоб гид был ориентирован и в подаче информации и в формате экскурсии на
- ААнна25 июня 2024Программа у Олега показалась интереснее всех! И в точку! Начиная с внешнего вида гида, его знания, умение заинтересовать всех, даже детей (5 и 9 лет), маршрут… интересно и красочно было абсолютно всё! Огромная благодарность Олегу. Однозначно будем всем рекомендовать!
- ТТатьяна19 июня 2024Посетили Переславль-Залесский в июне 2024. Гид Олег колоритный, совершенно замечательный рассказчик, сумел заинтересовать девочек-подростков. Проведённые с ним часы пролетели незаметно под впечатлением. Мы остались в восторге.
- ННадежда7 июня 2024Однозначно рекомендую! Понравилось и нам, двум взрослым, и ребенку 9 лет. очень увлекательно!
- ООльга5 июня 2024Сегодня с внуками были на удивительной экскурсии по древнему Переславлю- Залесскому с Олегом. Мы совершили путешествие на лодке по Трубежу,
- ЕЕлена20 марта 2024Была с детьми (9 и 13 лет) в осенние каникулы. С погодой не очень повезло (снег, мокрый снег, ветренно), но
- ААлёна11 марта 2024Огромная благодарность Олегу Викторовичу, за чудесную экскурсию. Очень рекомендую!!
- РРунова10 марта 2024Отзыв от Вики, 9 лет: Очень понравилась экскурсия, прогулка по городу, как мы на стенах собора искали кресты и читали
- ААнтон10 марта 2024Очень понравилось! Настоящее приключение с погружением в историю! Спасибо!
- ВВера8 марта 2024Замечательная экскурсия для всей семьи! Интересно и познавательно. С учетом сильных морозов, для детей была придумана игра, что собственно объединила и согрела. И вообще общение с Олегом было приятным и запоминающимся. Рекомендую)
- ЕЕкатерина4 февраля 2024Спасибо огромное Олегу за отличную экскурсию! Прекрасный ориентир на детей: весело, задорно, интересно! Мы были небольшой компанией 4 взрослых и 3 детей (5,6,9 лет). Обязательно вернемся в летнее время и только к Олегу! И будем рекомендовать своим друзьям!
- ЮЮлия4 января 2024С момента экскурсии прошло два дня. Необходимо было время уложить в голове информацию, полученную на экскурсии. Сейчас хочу выразить огромную
