Приглашаем на увлекательное путешествие по Переславлю-Залесскому, где каждый уголок хранит свои тайны и истории.Эта экскурсия подарит вам возможность окунуться в атмосферу древней Руси, узнать о зарождении великорусского этноса, встретиться с

историей в лицо к лицу на древнем вече и ощутить дух великих событий, происходивших на этих землях. Вас ждет восхождение на Александрову гору, откуда открывается захватывающий вид на окрестности, посещение загадочного Синего камня и Никитский монастырь, который посещал Иван Грозный. Для любителей морских прогулок предлагается уникальная возможность исследовать Плещеево озеро на рыбацкой лодке. Интересные истории о княгине Евдокии, визите Петра I и победе Дмитрия Донского над Ордой оживят прошлое и сделают ваше путешествие незабываемым. Организационные детали, такие как транспорт и входные билеты, рассчитаны для вашего удобства, чтобы вы могли насладиться экскурсией без лишних забот. Приключение в Переславль-Залесский станет ярким воспоминанием для всей семьи

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Переславль с разных ракурсов

Мы окажемся у истоков зарождения великорусского этноса, попадем на древнее вече и возьмем штурмом крепостные валы. Поднимемся на самую высокую в городе Александрову гору и окинем взглядом наши необъятные просторы. Разгадаем тайны Синего камня и посетим Никитский монастырь-крепость, куда так любил приезжать Иван Грозный. А если пожелаете, пройдем на настоящей рыбацкой лодке по реке Трубеж и волнам Плещеева озера.

Необычный музей и занимательные истории

В легком нескучном формате вы узнаете, как княгиня Евдокия и переяславцы спаслись в 1382 году от войск хана Тохтамыша, при каких обстоятельствах город посетил Петр I и как великий князь Дмитрий Донской победил Орду.

Организационные детали