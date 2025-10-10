Мои заказы

Переславль-Залесский для всей семьи! (на вашем авто)

Погрузитесь в богатую историю Переславля-Залесского, открывая его тайны в компании близких. Идеальное приключение для любознательных
Приглашаем на увлекательное путешествие по Переславлю-Залесскому, где каждый уголок хранит свои тайны и истории.

Эта экскурсия подарит вам возможность окунуться в атмосферу древней Руси, узнать о зарождении великорусского этноса, встретиться с
читать дальшеуменьшить

историей в лицо к лицу на древнем вече и ощутить дух великих событий, происходивших на этих землях.

Вас ждет восхождение на Александрову гору, откуда открывается захватывающий вид на окрестности, посещение загадочного Синего камня и Никитский монастырь, который посещал Иван Грозный.

Для любителей морских прогулок предлагается уникальная возможность исследовать Плещеево озеро на рыбацкой лодке.

Интересные истории о княгине Евдокии, визите Петра I и победе Дмитрия Донского над Ордой оживят прошлое и сделают ваше путешествие незабываемым.

Организационные детали, такие как транспорт и входные билеты, рассчитаны для вашего удобства, чтобы вы могли насладиться экскурсией без лишних забот. Приключение в Переславль-Залесский станет ярким воспоминанием для всей семьи

5
63 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 🏰 Исторические достопримечательности
  • 🛶 Возможность прогулки на лодке
  • 🏞 Великолепные виды с Александровой горы
  • 🗝 Увлекательные рассказы и легенды
Переславль-Залесский для всей семьи! (на вашем авто)
Переславль-Залесский для всей семьи! (на вашем авто)
Переславль-Залесский для всей семьи! (на вашем авто)

Что можно увидеть

  • Александрова гора
  • Синий камень
  • Никитский монастырь-крепость
  • Плещеево озеро

Описание экскурсии

Переславль с разных ракурсов

Мы окажемся у истоков зарождения великорусского этноса, попадем на древнее вече и возьмем штурмом крепостные валы. Поднимемся на самую высокую в городе Александрову гору и окинем взглядом наши необъятные просторы. Разгадаем тайны Синего камня и посетим Никитский монастырь-крепость, куда так любил приезжать Иван Грозный. А если пожелаете, пройдем на настоящей рыбацкой лодке по реке Трубеж и волнам Плещеева озера.

Необычный музей и занимательные истории

В легком нескучном формате вы узнаете, как княгиня Евдокия и переяславцы спаслись в 1382 году от войск хана Тохтамыша, при каких обстоятельствах город посетил Петр I и как великий князь Дмитрий Донской победил Орду.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на вашем транспорте. Важно оставить место для гида
  • Входные билеты не включены в стоимость (посещение по желанию): Синий камень — 300 руб.
  • Прогулка на лодке проходит по запросу. Цену и детали уточняйте в личном сообщении.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Красной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег
Олег — ваш гид в Переславле-Залесском
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 416 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Олег, я переехал в Переславль более 20 лет назад. Являюсь профессиональным педагогом. Провожу семейные и детские экскурсии. Будем играть, бегать, отгадывать древние тайны и загадки. Нацелен на формирование у моих юных туристов чувства взаимопомощи и дружбы. Жду нашей встречи.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 63 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
62
4
3
2
1
1
М
Было очень увлекательно и интересно! Подходит и взрослым и детям)
Было очень увлекательно и интересно! Подходит и взрослым и детям)
Было очень увлекательно и интересно! Подходит и взрослым и детям)
Было очень увлекательно и интересно! Подходит и взрослым и детям)
Было очень увлекательно и интересно! Подходит и взрослым и детям)
Было очень увлекательно и интересно! Подходит и взрослым и детям)
Было очень увлекательно и интересно! Подходит и взрослым и детям)
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
С момента экскурсии прошло два дня. Необходимо было время уложить в голове информацию, полученную на экскурсии. Сейчас хочу выразить огромную благодарность Олегу за интересную подачу информации, за внимательность к своим
читать дальшеуменьшить

экскурсантам, за вкусный домашний чай и хлеб, за ту любовь к своему городу, которую ему удалось передать нам.
Были на экскурсии всей семьей, с мужем, которого трудно удивить и ребенком-подростком сложного возраста) (16 лет).
На каждого из нас экскурсия произвела неизгладимое впечатление, Олегу удалось затронуть струнки души каждого члена нашей семьи, удалось показать Переславль с неожиданной для нас стороны, не могу сказать что очень интересуемся историей храмов и монастырей, НО… Олег, человек православный, глубоко верующий, со своей дорогой к Богу, смог настолько нас заинтересовать подачей информации, что каждый из нас впоследствии полез искать дополнительную информации по тронувшим нас темам.
Переславль-Залесский далеко не первый город Золотого Кольца, который мы посетили, объездили, изучили, но могу с уверенностью сказать, что самый запоминающийся, благодаря Олегу.
И теперь, уверена, каждый раз проезжая мимо мы будем с теплотой вспоминать в первую очередь Олега)))
Экскурсию однозначно рекомендуем)))

С момента экскурсии прошло два дня. Необходимо было время уложить в голове информацию, полученную на экскурсии.
С момента экскурсии прошло два дня. Необходимо было время уложить в голове информацию, полученную на экскурсии.
С момента экскурсии прошло два дня. Необходимо было время уложить в голове информацию, полученную на экскурсии.
С момента экскурсии прошло два дня. Необходимо было время уложить в голове информацию, полученную на экскурсии.
С момента экскурсии прошло два дня. Необходимо было время уложить в голове информацию, полученную на экскурсии.
С момента экскурсии прошло два дня. Необходимо было время уложить в голове информацию, полученную на экскурсии.
Вам был полезен этот отзыв?
Надежда
Добрый день! Были в Переславле-Залесском на майских праздниках, заказывала экскурсию у Олега для всей семьи! Очень всё понравилось! И интересный рассказ и программа, которую подкорректировали под наши пожелания!!!
Прекрасно провели время и очень познавательно! Были в центре на Красной площади, потом посетили Ботик Петра 1 и Никитский монастырь.
Дочери Виктории очень запомнилось посещение Никитского монастыря!!! Всем рекомендую Олега, как интересного экскурсовода!
Добрый день! Были в Переславле-Залесском на майских праздниках, заказывала экскурсию у Олега для всей семьи! Очень
Добрый день! Были в Переславле-Залесском на майских праздниках, заказывала экскурсию у Олега для всей семьи! Очень
Добрый день! Были в Переславле-Залесском на майских праздниках, заказывала экскурсию у Олега для всей семьи! Очень
Добрый день! Были в Переславле-Залесском на майских праздниках, заказывала экскурсию у Олега для всей семьи! Очень
Добрый день! Были в Переславле-Залесском на майских праздниках, заказывала экскурсию у Олега для всей семьи! Очень
Добрый день! Были в Переславле-Залесском на майских праздниках, заказывала экскурсию у Олега для всей семьи! Очень
Вам был полезен этот отзыв?
А
Спасибо за наш чудесный день в Переяславле.
Даже ребёнку 6 лет и не любящему экскурсии мальчику 42 лет было интересно.
С удовольствием готовы рекомендовать Олега друзьям при посещении города.
Всё ж гулять по городу с местным гидом в персональной экскурсии гораздо интереснее и продуктивнее чем самостоятельно.
Спасибо за наш чудесный день в Переяславле.
Спасибо за наш чудесный день в Переяславле.
Спасибо за наш чудесный день в Переяславле.
Спасибо за наш чудесный день в Переяславле.
Спасибо за наш чудесный день в Переяславле.
Спасибо за наш чудесный день в Переяславле.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Сегодня были на экскурсии с удивительным Олегом Викторовичем! Экскурсия мне очень понравилась! Олег Викторович рассказывал все в интересном и веселом формате. Посетили невероятно красивые и интересные места! Экскурсия была замечательная!
читать дальшеуменьшить

Прогулка увлекательная, на удивление незаметно пролетело время, потому что было очень-очень интересно!
Полина ❤️

Ребенок сам подготовил отзыв об экскурсии. Не могу не добавить! Потрясающе, восхитительно, превосходно, интересно, доброжелательно, непринужденно, легко! Ребенок категорически не любит экскурсии, плюс ко всему, шел дождь и сомнения были. Но Олег Викторович подарил нам, без преувеличения, незабываемый вечер. Олег Викторович, спасибо Вам большое! Вы расположили к себе с первой минуты, смогли увлечь ребенка, который, повторюсь, совсем не любит экскурсии! Вы волшебник, Олег Викторович! Спасибо!

Сегодня были на экскурсии с удивительным Олегом Викторовичем! Экскурсия мне очень понравилась! Олег Викторович рассказывал все
Вам был полезен этот отзыв?
А
Все было здорово. 3 часа пролетели незаметно, несмотря на холод ❄️ на улице.
Очень приятный собеседник, интересный рассказ о незнакомом городе, очень вкусный мед и чай (которые Олег сам делает) с видом на озеро ✨
Все было здорово. 3 часа пролетели незаметно, несмотря на холод ❄️ на улице.
Все было здорово. 3 часа пролетели незаметно, несмотря на холод ❄️ на улице.
Все было здорово. 3 часа пролетели незаметно, несмотря на холод ❄️ на улице.
Все было здорово. 3 часа пролетели незаметно, несмотря на холод ❄️ на улице.
Все было здорово. 3 часа пролетели незаметно, несмотря на холод ❄️ на улице.
Все было здорово. 3 часа пролетели незаметно, несмотря на холод ❄️ на улице.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Переславля-Залесского

Похожие экскурсии на «Переславль-Залесский для всей семьи! (на вашем авто)»

Переславль-Залесский: от основания до наших дней
Пешая
2 часа
47 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Переславль-Залесский: от основания до наших дней
Пройти по центру с горожанкой 19 века и узнать об истории и культуре древнего города
Начало: На Народной площади
17 авг в 08:00
19 авг в 08:00
от 4200 ₽ за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому
Пешая
2 часа
54 отзыва
Групповая
до 25 чел.
Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому
Узнайте больше о Переславле-Залесском, прогуливаясь по его историческим местам. Погрузитесь в атмосферу старины и откройте для себя культурное наследие
Начало: На Красной площади
22 авг в 11:15
29 авг в 14:15
800 ₽ за человека
Переславль-Залесский и его живописные окрестности на авто
На машине
3 часа
431 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Переславль-Залесский и его живописные окрестности на авто
Погрузитесь в атмосферу древнего русского города, его легенды и реальность в увлекательной экскурсии по Переславлю-Залесскому
Начало: Садовая 6
18 авг в 10:00
20 авг в 10:00
от 6800 ₽ за всё до 4 чел.
Переславль-Залесский за 2 часа (на вашем авто)
2 часа
25 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Переславль-Залесский за 2 часа (на вашем авто)
Погрузитесь в атмосферу Переславля-Залесского, исследуя его живописные уголки и исторические памятники. Увлекательное путешествие на вашем авто
Начало: На Садовой улице
Завтра в 09:30
13 авг в 09:30
от 5550 ₽ за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Переславле-Залесском. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Переславле-Залесском
от 6000 ₽ за экскурсию