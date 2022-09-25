Приглашаю вместе исследовать древний и прекрасный Переславль! Я много работаю с детьми — и с радостью адаптирую рассказ под маленьких путешественников. Если вы приехали взрослой компанией, проведу экскурсию с не меньшим удовольствием. Вы увидите главные достопримечательности города, погрузитесь в его богатую историю и услышите о нем множество увлекательных фактов.

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Описание

Что вас ожидает

Переславль с разных ракурсов

Мы окажемся у истоков зарождения великорусского этноса, попадем на древнее вече и возьмем штурмом крепостные валы. Поднимемся на самую высокую в городе Александрову гору и окинем взглядом наши необъятные просторы. Разгадаем тайны Синего камня и посетим Никитский монастырь-крепость, куда так любил приезжать Иван Грозный. А если пожелаете, пройдем на настоящей рыбацкой лодке по реке Трубеж и волнам Плещеева озера.

Необычный музей и занимательные истории

В легком нескучном формате вы узнаете, как княгиня Евдокия и переяславцы спаслись в 1382 году от войск хана Тохтамыша, при каких обстоятельствах город посетил Петр I и как великий князь Дмитрий Донской победил Орду. В завершение мы побываем в знаменитом музее «Что изобрели русские первыми в мире». В нем представлено несколько сотен выдающихся творений наших инженеров и конструкторов, изменивших жизнь человеческой цивилизации.

Организационные детали