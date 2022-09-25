Мы окажемся у истоков зарождения великорусского этноса, попадем на древнее вече и возьмем штурмом крепостные валы. Поднимемся на самую высокую в городе Александрову гору и окинем взглядом наши необъятные просторы. Разгадаем тайны Синего камня и посетим Никитский монастырь-крепость, куда так любил приезжать Иван Грозный. А если пожелаете, пройдем на настоящей рыбацкой лодке по реке Трубеж и волнам Плещеева озера.
В легком нескучном формате вы узнаете, как княгиня Евдокия и переяславцы спаслись в 1382 году от войск хана Тохтамыша, при каких обстоятельствах город посетил Петр I и как великий князь Дмитрий Донской победил Орду. В завершение мы побываем в знаменитом музее «Что изобрели русские первыми в мире». В нем представлено несколько сотен выдающихся творений наших инженеров и конструкторов, изменивших жизнь человеческой цивилизации.