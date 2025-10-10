Приглашаем на увлекательное путешествие по Переславлю-Залесскому, где каждый уголок хранит свои тайны и истории.
Эта экскурсия подарит вам возможность окунуться в атмосферу древней Руси, узнать о зарождении великорусского этноса, встретиться с
Эта экскурсия подарит вам возможность окунуться в атмосферу древней Руси, узнать о зарождении великорусского этноса, встретиться с
5 причин купить эту экскурсию
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🏰 Исторические достопримечательности
- 🛶 Возможность прогулки на лодке
- 🏞 Великолепные виды с Александровой горы
- 🗝 Увлекательные рассказы и легенды
Что можно увидеть
- Александрова гора
- Синий камень
- Никитский монастырь-крепость
- Плещеево озеро
Описание экскурсии
Переславль с разных ракурсов
Мы окажемся у истоков зарождения великорусского этноса, попадем на древнее вече и возьмем штурмом крепостные валы. Поднимемся на самую высокую в городе Александрову гору и окинем взглядом наши необъятные просторы. Разгадаем тайны Синего камня и посетим Никитский монастырь-крепость, куда так любил приезжать Иван Грозный. А если пожелаете, пройдем на настоящей рыбацкой лодке по реке Трубеж и волнам Плещеева озера.
Необычный музей и занимательные истории
В легком нескучном формате вы узнаете, как княгиня Евдокия и переяславцы спаслись в 1382 году от войск хана Тохтамыша, при каких обстоятельствах город посетил Петр I и как великий князь Дмитрий Донской победил Орду.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на вашем транспорте. Важно оставить место для гида
- Входные билеты не включены в стоимость (посещение по желанию): Синий камень — 300 руб.
- Прогулка на лодке проходит по запросу. Цену и детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Красной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваш гид в Переславле-Залесском
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 416 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Олег, я переехал в Переславль более 20 лет назад. Являюсь профессиональным педагогом. Провожу семейные и детские экскурсии. Будем играть, бегать, отгадывать древние тайны и загадки. Нацелен на формирование у моих юных туристов чувства взаимопомощи и дружбы. Жду нашей встречи.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 63 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Было очень увлекательно и интересно! Подходит и взрослым и детям)
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Ю
С момента экскурсии прошло два дня. Необходимо было время уложить в голове информацию, полученную на экскурсии. Сейчас хочу выразить огромную благодарность Олегу за интересную подачу информации, за внимательность к своим
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Добрый день! Были в Переславле-Залесском на майских праздниках, заказывала экскурсию у Олега для всей семьи! Очень всё понравилось! И интересный рассказ и программа, которую подкорректировали под наши пожелания!!!
Прекрасно провели время и очень познавательно! Были в центре на Красной площади, потом посетили Ботик Петра 1 и Никитский монастырь.
Дочери Виктории очень запомнилось посещение Никитского монастыря!!! Всем рекомендую Олега, как интересного экскурсовода!
Прекрасно провели время и очень познавательно! Были в центре на Красной площади, потом посетили Ботик Петра 1 и Никитский монастырь.
Дочери Виктории очень запомнилось посещение Никитского монастыря!!! Всем рекомендую Олега, как интересного экскурсовода!
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А
Спасибо за наш чудесный день в Переяславле.
Даже ребёнку 6 лет и не любящему экскурсии мальчику 42 лет было интересно.
С удовольствием готовы рекомендовать Олега друзьям при посещении города.
Всё ж гулять по городу с местным гидом в персональной экскурсии гораздо интереснее и продуктивнее чем самостоятельно.
Даже ребёнку 6 лет и не любящему экскурсии мальчику 42 лет было интересно.
С удовольствием готовы рекомендовать Олега друзьям при посещении города.
Всё ж гулять по городу с местным гидом в персональной экскурсии гораздо интереснее и продуктивнее чем самостоятельно.
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Н
Сегодня были на экскурсии с удивительным Олегом Викторовичем! Экскурсия мне очень понравилась! Олег Викторович рассказывал все в интересном и веселом формате. Посетили невероятно красивые и интересные места! Экскурсия была замечательная!
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А
Все было здорово. 3 часа пролетели незаметно, несмотря на холод ❄️ на улице.
Очень приятный собеседник, интересный рассказ о незнакомом городе, очень вкусный мед и чай (которые Олег сам делает) с видом на озеро ✨
Очень приятный собеседник, интересный рассказ о незнакомом городе, очень вкусный мед и чай (которые Олег сам делает) с видом на озеро ✨
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