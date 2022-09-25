Переславль-Залесский для всей семьи

Нескучное знакомство со старинным городом для путешественников всех возрастов

Приглашаю вместе исследовать древний и прекрасный Переславль! Я много работаю с детьми — и с радостью адаптирую рассказ под маленьких путешественников. Если вы приехали взрослой компанией, проведу экскурсию с не меньшим удовольствием.

Вы увидите главные достопримечательности города, погрузитесь в его богатую историю и услышите о нем множество увлекательных фактов.
Переславль-Залесский для всей семьи
Переславль-Залесский для всей семьи
Переславль-Залесский для всей семьи
Переславль-Залесский для всей семьи
Переславль-Залесский для всей семьи
Переславль-Залесский для всей семьи
Переславль-Залесский для всей семьи
Переславль-Залесский для всей семьи
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Переславль с разных ракурсов

Мы окажемся у истоков зарождения великорусского этноса, попадем на древнее вече и возьмем штурмом крепостные валы. Поднимемся на самую высокую в городе Александрову гору и окинем взглядом наши необъятные просторы. Разгадаем тайны Синего камня и посетим Никитский монастырь-крепость, куда так любил приезжать Иван Грозный. А если пожелаете, пройдем на настоящей рыбацкой лодке по реке Трубеж и волнам Плещеева озера.

Необычный музей и занимательные истории

В легком нескучном формате вы узнаете, как княгиня Евдокия и переяславцы спаслись в 1382 году от войск хана Тохтамыша, при каких обстоятельствах город посетил Петр I и как великий князь Дмитрий Донской победил Орду. В завершение мы побываем в знаменитом музее «Что изобрели русские первыми в мире». В нем представлено несколько сотен выдающихся творений наших инженеров и конструкторов, изменивших жизнь человеческой цивилизации.

Организационные детали

  • Транспорт оплачивается дополнительно — 400 руб/час
  • Входные билеты не включены в стоимость (посещение по желанию): Синий камень — 200 руб, музей — 400 руб взрослые, 200 руб дети
  • Прогулка на лодке проходит по запросу. Цену и детали уточняйте в личном сообщении.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Красной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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