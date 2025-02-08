Индивидуальная
до 5 чел.
Селфи-экскурсия по высотам Переславля-Залесского: виды и история
Поднимитесь на высоты Переславля-Залесского и насладитесь видами города. Узнайте историю Горицкого монастыря, центра города и Александровой горы
Начало: Улица Московская, 113, Переяславль-Залесский
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3500 ₽ за всё до 5 чел.
Водная прогулка
Переславская Венеция. Пешая экскурсия и водная прогулка
Откройте для себя уникальный Переславль-Залесский с воды и суши! Прогулка по древним валам и водная экскурсия по реке Трубеж и Плещееву озеру
Начало: Садовая улица, 4, Переславль-Залесский
Расписание: По договоренности
10 мар в 09:00
11 мар в 09:00
4500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 25 чел.
Переславль-Залесский за один день
Откройте для себя Переславль-Залесский за один день! Путешествие из Сергиева Посада подарит вам уникальные исторические открытия и живописные виды
Начало: Сергиев Посад
Расписание: По договоренности
10 мар в 09:00
11 мар в 09:00
8400 ₽ за всё до 25 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария8 февраля 2025Чудесная экскурсия, остались довольны все, интересно, содержательно, спасибо огромное экскурсоводу Владимиру.
- ААльбина19 ноября 2024Вчера мы были на экскурсии Переславская Венеция. Гид наш Елена совершенно замечательный человек! Очень интересно рассказала об истории города, храмов
- ИИгорь20 сентября 2024Очень понравилось путешествие на лодке по реке Трубеж. Название экскурсии выбрано верно. Домики стоят словно на воде. Спокойная река, медленное
Ответы на вопросы от путешественников по Переславлю-Залесскому в категории «Горицкий монастырь»
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Сейчас в Переславле-Залесском в категории "Горицкий монастырь" можно забронировать 3 экскурсии от 3500 до 8400. Туристы уже оставили гидам 78 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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