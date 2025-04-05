Мини-группа
до 12 чел.
Переславский кремль: от северных до южных ворот
Исследуйте древнюю улицу Переславля, погрузитесь в истории и факты, прогуливаясь от северных до южных ворот Кремля. Откройте сердце города
Начало: На Ростовской улице
«Мы с вами прогуляемся по территории Кремля, а именно по его древнейшей улице, которая за многовековую историю сохранила своё первоначальное направление — от северных до южных ворот крепостной земляной стены»
9 мая в 12:15
7 июн в 12:15
600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Переславлю-Залесскому
Погрузитесь в историю Переславля-Залесского, разгадывая загадки и выполняя задания. Откройте тайны древнего города, посетив его ключевые достопримечательности
Начало: У Спасо-Преображенского собора
«Узнаете, что такое Переславский кремль и почему в древности писали на стенах соборов»
6 мая в 09:00
7 мая в 09:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Квест
до 10 чел.
Квест-экскурсия «Тайны Переславского кремля»
Погрузиться в историю Древней Руси и выяснить, какое важное событие произошло в Переславле
Начало: На Красной площади города
«Какие важные исторические события происходили на территории Переславского кремля»
6 мая в 09:00
7 мая в 09:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария5 апреля 2025Очень понравилась квест- экскурсия с Анной. Интересно и познавательно. С удовольствием разгадывали загадки, при чем Анна подготовила разные для детей и взрослых. Еще по рекомендации Анны открыли для себя самое вкусное французское кафе в Переславле:)
- ККсения17 марта 2025Анна замечательный экскурсовод! И формат самой экскурсии мы попробовали впервые, и я теперь искренне его рекомендую. Было интересно и взрослым и ребенку. Анна спасибо большое!
- ААлексндра10 марта 2025Прекрасная экскурсия!
- ЕЕлена23 февраля 2025С Натальей, прекрасным экспертом в истории своего родного города, почти на целых два часа перенеслись в другое измерение! Наталья всю
- ААлёна15 февраля 2025Замечательная экскурсия, приятный гид. Спасибо вам большое! Рекомендую
- ААнна1 февраля 2025Отличная обзорная экскурсия! Отличная гид Наталья! Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Переславлю-Залесскому в категории «Кремль»
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