М Мария

Очень понравилась квест- экскурсия с Анной. Интересно и познавательно. С удовольствием разгадывали загадки, при чем Анна подготовила разные для детей и взрослых. Еще по рекомендации Анны открыли для себя самое вкусное французское кафе в Переславле:)