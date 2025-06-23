Прогулка по территории Переславского кремля - это уникальная возможность прикоснуться к истории древнего города. Маршрут проходит по старинной улице, сохранившей своё направление от северных до южных ворот. Вы узнаете о речке Трубеж, увидите старинные учебные заведения и атмосферные особняки. Посетите Красную площадь и древнейший храм Северо-Восточной Руси. Экскурсия подходит для взрослых и школьников, она пешеходная и неутомительная
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальная история Кремля
- 🌊 Живописная речка Трубеж
- 🏫 Величественные учебные заведения
- 🏡 Атмосферные старинные особняки
- ⛪ Древнейший храм Северо-Восточной Руси
Что можно увидеть
- Красная площадь Переславля
- Древнейший храм Северо-Восточной Руси
- Владимирский собор
- Памятник Александру Невскому
- Церкви Петра Митрополита, Александра Невского и Преподобного Сергия Радонежского
Описание экскурсии
- Вы полюбуетесь живописной речкой Трубеж — названной так ещё основателем Переславля Юрием Долгоруким
- Узнаете, где и когда родилась отечественная киноплёнка
- Подивитесь внушительным городским учебным заведениям времён царской России, на одном из которых недавно открыли чудом уцелевшую первоначальную вывеску
- Услышите истории старинных атмосферных особняков, которые встретятся на пути
- Увидите, как выглядит дом переславских фабрикантов и благотворителей Павловых, в котором прошли детство и юность одной из основателей первой в империи фабрики механической вышивки
- Побываете на Красной площади Переславля
- Отыщете древнейший храм Северо-Восточной Руси, на стенах которого учёные с помощью 3D моделирования недавно расшифровали древнерусские граффити
На пути возникнет ещё много интересных достопамятных уголков и городских достопримечательностей:
- Старейший парк города
- Церкви разных эпох — Петра Митрополита, Александра Невского и Преподобного Сергия Радонежского
- Владимирский собор
- Древние валы
- Летний сад
- Главный городской мост
- Памятник Александру Невскому
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
- Программа ориентирована на взрослых и школьников с 11 лет. Для детей дошкольного и младшего школьного возраста экскурсия не подходит
- Экскурсия полностью пешеходная, но неутомительная (мы пройдём около 1,2 км)
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Ростовской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Переславле-Залесском
Провели экскурсии для 17304 туристов
Коренная переславна, в туризме более 15 лет. Аккредитованный гид. Провожу экскурсии вместе с командой единомышленников. Чтобы представить доподлинно историю города Переславля-Залесского, изучала материалы в архивах, работала и с устными источниками.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
В
Виталий
23 июн 2025
Экскурсия интересная. Экскурсовод доступно все рассказал, было много интересных моментов в рассказе, которые не найдешь в общедоступных источниках.
М
Марина
15 июн 2025
В первый раз были в Переславле, хотелось не просто сухих фактов из Википедии, а чтоб рассказал человек, живущий в этом чудесном городе. Марина просто замечательный гид, сходу захватила наше внимание,
О
Олеся
15 июн 2025
Все понравилось, спасибо
Е
Екатерина
13 июн 2025
Нашим экскурсоводом была Наталья, это было феерично💯 она настолько влюблена в свой город, что передала всей группе уважение, восхищение и любовь к городу) не заученный текст, интересные факты, «загадки» взрослым и детям, адаптированы все исторические факты под восприятие туристов и при этом все запомнилось👍🏻
Ю
Юлия
12 мая 2025
Наталья провела для нас прекрасную экскурсию по Переславлю-Залесскому. Информация была очень полезной, преподносилась интересно, гида было прекрасно слышно, на все вопросы ответила. Огромное спасибо!
Юлия
11 мая 2025
Нам всем очень понравилось!
Хотелось слушать и не уходит,даже не смотря на холод и ветер на улице
Хотелось слушать и не уходит,даже не смотря на холод и ветер на улице
Ольга
9 мая 2025
Очень хорошая экскурсия, с обзором всех ключевых мест центра Переславля. Рассказ экскурсовода был понятным и информативным. Спасибо за экскурсию!
Е
Екатерина
7 мая 2025
Очень понравилась прогулка по городу вместе с экскурсоводом Натальей. Не смотря на плохую погоду (снег в мае) экскурсия состоялась и нам удалось увидеть центр Переславля. Наталья - прекрасный рассказчик. Было очень интересно слушать, узнали много нового.
Юлия
5 мая 2025
Отличный экскурсовод Марина -человек,влюбленный в свой город!
Экскурсия интересная,даже дети были увлечены,подача материала -отдельное удовольствие!
Экскурсия интересная,даже дети были увлечены,подача материала -отдельное удовольствие!
К
Ксения
4 мая 2025
С Натальей было интересно, все слышно и загадывательно: пришлось шевелить мозговыми извилинами))) Даже, если мы ошиблись в ответах на вопросы, то исторические факты запомнили теперь надолго
Е
Елена
23 фев 2025
С Натальей, прекрасным экспертом в истории своего родного города, почти на целых два часа перенеслись в другое измерение! Наталья всю жизнь профессионально занимается историей и архитектурой Переславля-Залесского, рассказывала очень интересно, ярко, эмоционально. Не хотелось, чтобы экскурсия заканчивалась. Экскурсия понравилась взрослым и подросткам.
А
Алёна
15 фев 2025
Замечательная экскурсия, приятный гид. Спасибо вам большое! Рекомендую
Анна
1 фев 2025
Отличная обзорная экскурсия! Отличная гид Наталья! Спасибо!
В
Василиса
19 янв 2025
Отличная экскурсия, очень понравился рассказ и увлечённость гида!
E
Evgenia
5 янв 2025
Мы впервые в Переславле-Залесском, экскурсия очень понравилась, с интересными погружениями в историю нашего государства, время промчалось быстро, несмотря на мороз, никто не потерялся. Все дошли до конца! Спасибо также за рекомендации по музеям и общепиту! Вернемся еще на другие экскурсии
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