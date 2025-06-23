В Виталий Экскурсия интересная. Экскурсовод доступно все рассказал, было много интересных моментов в рассказе, которые не найдешь в общедоступных источниках.

М Марина читать дальше живая, активная, любящая свой город, два часа длилась экскурсия, а время пролетело очень быстро. Спасибо огромное вам, Марина, здоровья вам и дальше нести людям тепло, историю о таком прекрасном месте в нашей России! В первый раз были в Переславле, хотелось не просто сухих фактов из Википедии, а чтоб рассказал человек, живущий в этом чудесном городе. Марина просто замечательный гид, сходу захватила наше внимание,

О Олеся Все понравилось, спасибо

Е Екатерина Нашим экскурсоводом была Наталья, это было феерично💯 она настолько влюблена в свой город, что передала всей группе уважение, восхищение и любовь к городу) не заученный текст, интересные факты, «загадки» взрослым и детям, адаптированы все исторические факты под восприятие туристов и при этом все запомнилось👍🏻

Ю Юлия Наталья провела для нас прекрасную экскурсию по Переславлю-Залесскому. Информация была очень полезной, преподносилась интересно, гида было прекрасно слышно, на все вопросы ответила. Огромное спасибо!

Юлия Нам всем очень понравилось!

Хотелось слушать и не уходит,даже не смотря на холод и ветер на улице

Ольга Очень хорошая экскурсия, с обзором всех ключевых мест центра Переславля. Рассказ экскурсовода был понятным и информативным. Спасибо за экскурсию!

Е Екатерина Очень понравилась прогулка по городу вместе с экскурсоводом Натальей. Не смотря на плохую погоду (снег в мае) экскурсия состоялась и нам удалось увидеть центр Переславля. Наталья - прекрасный рассказчик. Было очень интересно слушать, узнали много нового.

Юлия Отличный экскурсовод Марина -человек,влюбленный в свой город!

Экскурсия интересная,даже дети были увлечены,подача материала -отдельное удовольствие!

К Ксения С Натальей было интересно, все слышно и загадывательно: пришлось шевелить мозговыми извилинами))) Даже, если мы ошиблись в ответах на вопросы, то исторические факты запомнили теперь надолго

Е Елена С Натальей, прекрасным экспертом в истории своего родного города, почти на целых два часа перенеслись в другое измерение! Наталья всю жизнь профессионально занимается историей и архитектурой Переславля-Залесского, рассказывала очень интересно, ярко, эмоционально. Не хотелось, чтобы экскурсия заканчивалась. Экскурсия понравилась взрослым и подросткам.

А Алёна Замечательная экскурсия, приятный гид. Спасибо вам большое! Рекомендую

Анна Отличная обзорная экскурсия! Отличная гид Наталья! Спасибо!

В Василиса Отличная экскурсия, очень понравился рассказ и увлечённость гида!