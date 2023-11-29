Описание

Что вас ожидает: Мы начнем знакомство с Троицкого собора, построенного в год рождения Ивана в монастыре у его крестного отца — старца Даниила. Вы восхититесь необычными фресками 17 века, созданными известной артелью Гурия Никитина, иллюстрирующими сцены Апокалипсиса, столь популярного во времена Ивана Грозного. С рождением сына Федора у Ивана Грозного связан собор Федора Стратилата и часовня Крест Феодоровского монастыря. В преддверии опричнины Иван Грозный провел грандиозные строительные работы в Никитском монастыре. Завершим наше путешествие в древнем Кремле, посетив символ покаяния Ивана — шатровый храм Петра митрополита, заложенный в год смерти царя. И, конечно, мы осмотрим самый старый собор города — Спасо-Преображенский, с которого всегда начиналось посещение города Иваном Грозным. Я покажу вам самые яркие моменты росписи, для нас откроют Троицкий собор, даже если он будет закрыт. Мы порассуждаем о судьбе Ивана Грозного, его успехах и его злодействе.