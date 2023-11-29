Переславль Ивана Грозного: исторический тур по городу

Индивидуальная экскурсия в Переславле-Залесском

Переславль Ивана Грозного

Эпоха грозного царя оставила заметный след в истории Переславля.

Вы увидите памятники архитектуры и российской истории 16 века, а также посетите три действующих монастыря: Даниловский, Феодоровский и Никитский. Каждый из них знаменует 3 разных этапа царствования Ивана Васильевича.
Переславль Ивана Грозного: исторический тур по городу
Переславль Ивана Грозного: исторический тур по городу
Переславль Ивана Грозного: исторический тур по городу
Переславль Ивана Грозного: исторический тур по городу
Переславль Ивана Грозного: исторический тур по городу
Переславль Ивана Грозного: исторический тур по городу
Переславль Ивана Грозного: исторический тур по городу
Ближайшие даты:
29
ноя
30
ноя
1
дек
2
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3
дек
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дек
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дек
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даты

Что вас ожидает:

  • Даниловский монастырь
  • Феодоровский монастырь
  • Никитский монастырь
  • Церковь Петра митрополита

Описание

Что вас ожидает: Мы начнем знакомство с Троицкого собора, построенного в год рождения Ивана в монастыре у его крестного отца — старца Даниила. Вы восхититесь необычными фресками 17 века, созданными известной артелью Гурия Никитина, иллюстрирующими сцены Апокалипсиса, столь популярного во времена Ивана Грозного. С рождением сына Федора у Ивана Грозного связан собор Федора Стратилата и часовня Крест Феодоровского монастыря. В преддверии опричнины Иван Грозный провел грандиозные строительные работы в Никитском монастыре. Завершим наше путешествие в древнем Кремле, посетив символ покаяния Ивана — шатровый храм Петра митрополита, заложенный в год смерти царя. И, конечно, мы осмотрим самый старый собор города — Спасо-Преображенский, с которого всегда начиналось посещение города Иваном Грозным. Я покажу вам самые яркие моменты росписи, для нас откроют Троицкий собор, даже если он будет закрыт. Мы порассуждаем о судьбе Ивана Грозного, его успехах и его злодействе.

Ежедневно по запросу

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспорт
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Московская, 105
Завершение: ул. Садовая, 4
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по запросу
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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