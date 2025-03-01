Индивидуальная
до 10 чел.
Переславль-Залесский: уникальное путешествие по древнему центру
Погрузитесь в атмосферу древнего Переславля-Залесского, где каждый камень хранит истории великих событий и знаменитых людей
Начало: У ресторана Тройка
Завтра в 08:00
10 мар в 08:30
2000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Перекрёсток времён: путешествие в Переславле
Пройти по главному мосту, увидеть исторические памятники и старинные храмы
Начало: На улице Ростовской
2934 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Славный град Переславль-Залесский
Обзорная экскурсия в Переславле-Залесском на вашем авто. Легенды, древние храмы и Плещеево озеро. Идеально для первого визита и повторного открытия
Начало: :Садовая 10. Возле отеля Тройка
Завтра в 11:00
10 мар в 10:30
5700 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна1 марта 2025Замечательная экскурсия и чудесный гид, Ольга Евгеньевна! Чувствуется, что человек знает, глубоко чувствует то, о чем рассказывает, и с удовольствием делится этим с туристами. Однозначно рекомендую!
- ННаталья22 февраля 2025Кратко, самое основное узнали о замечательном городе. Экскурсовод вела рассказ так,чтобы и ребенку и взрослым было интересно.
- ААнна14 февраля 2025Замечательная прогулка! Спасибо Наталье за воодушевление и любовь к городу!
Ответы на вопросы от путешественников по Переславлю-Залесскому в категории «Владимирский собор»
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