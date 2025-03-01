Владимирский собор – экскурсии в Переславле-Залесском

Найдено 3 экскурсии в категории «Владимирский собор» в Переславле-Залесском, цены от 2000 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Переславль-Залесский: прогулка по древнему центру
Пешая
1 час
344 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Переславль-Залесский: уникальное путешествие по древнему центру
Погрузитесь в атмосферу древнего Переславля-Залесского, где каждый камень хранит истории великих событий и знаменитых людей
Начало: У ресторана Тройка
Завтра в 08:00
10 мар в 08:30
2000 ₽ за всё до 10 чел.
Перекрёсток времён: путешествие в Переславле
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Перекрёсток времён: путешествие в Переславле
Пройти по главному мосту, увидеть исторические памятники и старинные храмы
Начало: На улице Ростовской
2934 ₽ за всё до 6 чел.
Славный град Переславль-Залесский (на вашем автомобиле)
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Славный град Переславль-Залесский
Обзорная экскурсия в Переславле-Залесском на вашем авто. Легенды, древние храмы и Плещеево озеро. Идеально для первого визита и повторного открытия
Начало: :Садовая 10. Возле отеля Тройка
Завтра в 11:00
10 мар в 10:30
5700 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Переславлю-Залесскому в категории «Владимирский собор»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Переславле-Залесском
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Переславль-Залесский: прогулка по древнему центру
  2. Перекрёсток времён: путешествие в Переславле
  3. Славный град Переславль-Залесский (на вашем автомобиле)
Какие места ещё посмотреть в Переславле-Залесском
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Спасо-Преображенский собор
  2. Самое главное
  3. Плещеево Озеро
  4. Красная площадь
  5. Александрова гора
  6. Река Трубеж
  7. Никитский мужской монастырь
  8. Синь-камень
  9. Свято-Никольский женский монастырь
  10. Церковь Петра митрополита
Сколько стоит экскурсия по Переславлю-Залесскому в марте 2025
Сейчас в Переславле-Залесском в категории "Владимирский собор" можно забронировать 3 экскурсии от 2000 до 5700. Туристы уже оставили гидам 344 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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