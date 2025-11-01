О Олеся Спасибо Спутнику и Людмиле Варсонофьевне за содержательную и интересную экскурсию по Переславлю-Залесскому! Погода немного подкачала, но дети-подростки были в восторге! Много нового узнали об этом прекрасном городе!

Т Татьяна Экскурсовод Наталья рассказала много интересного и отвечала на все вопросы. Пришла вовремя, с собой имела фотографии достопримечательностей, какие они были ранее и те, которых уже нет. Прогулка удалась. Советую посетить эту экскурсию.

А Алина Получили огромное удовольствие! Легко, доступно, информативно, нескучно! Обаятельная Наталия!

Всем очень рекомендуем эту прогулку!

Л Любовь Экскурсия была замечательная! Гид увлеченный, знающий, очень интересно рассказывала. Два часа пролетели на одном дыхании и влюбили в город Переславль. Большое спасибо!

А Андрей Всё прошло хорошо, экскурсия отличная.

рекомендую

О Островская Прекрасная экскурсия и прекрасный экскурсовод Наталья. Столько интересного и нового я узнала о городе. Как приятно смотреть и слушать человека, у которого так горят глаза от рассказа о любимом городе. Рекомендую эту экскурсию и экскурсовода Наталью!!!!

Т Татьяна Все достопримечательности этого старинного города. Очень интересно и познавательно.

Бошое спасибо.

А Аревик Спасибо Елене Александровне за увлекательное и познавательное путешествие по городу! А также за десяток красивых фотографий, внимание к деталям, доброту и позитивный настрой!)

Н Наталия Хочу поблагодарить экскурсовода Марину за знакомство с городом. Рассказывала воодушевлено, с любовью. Время пролетело легко. Было очень познавательно. Рекомендую. 👍🏻

А Андрей Прошли по всем достопримечательностям вокруг Красной площади и сьездили на набережную Плещеева озера. Узнали много интересного из истории Переславля.

А Андрей Спасибо большое экскурсоводу Людмиле за интересную экскурсию по Переславлю. Два часа пролетели просто незаметно.

К Катерина Очень интересная экскурсия. Наш экскурсовод очень необычно подавала материал. Спасибо огромное Елене за потрясающую экскурсию!

Д Дмитрий Спасибо большое за экскурсию. всё прошло хорошо. По времени встретились в назначенном месте, прошлись по городу узнали много нового для себя.

С нами были дети 10 и 13 лет, тоже понравилось. Задавали вопросы и получали на них ответы.)

Благодарю за хорошую экскурсию.

Н Надежда Понравилась наша гид - Галина Ивановна. Было очень интересно слушать, Галина Ивановна отличный рассказчик. С удовольствием познакомились с Переславлем, его древней историей, прикоснулись сквозь века, что называется.

Спасибо большое. Очень рекомендую всем.