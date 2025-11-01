Экскурсия по древнему Переславлю-Залесскому с осмотром Спасо-Преображенского собора XII века, земляных валов кремля и исторического центра города, входящего в Золотое кольцо России.
Описание экскурсии
Переславль-Залесский:
- древний город Золотого кольца.
- Откройте для себя Переславль-Залесский — один из древнейших городов Золотого кольца России, основанный князем Юрием Долгоруким в 1152 году. На экскурсии вы погрузитесь в атмосферу старинного русского города, сохранившего уникальные памятники архитектуры XII-XIX веков и особую историческую ауру.
- Архитектурное наследие древнего города.
- Вы увидите знаменитый Спасо-Преображенский собор XII века — один из древнейших белокаменных храмов России, а также уникальные земляные валы Переславского кремля, сохранившиеся с XII столетия. Познакомитесь с храмовым ансамблем Красной площади и старинными монастырями.
- Исторический центр и древние укрепления.
- Прогуляетесь по уютным улицам исторического центра, где каждый дом и храм рассказывает свою историю. Увидите место древних городских ворот, фрагменты старинных монастырских стен и живописную набережную реки Трубеж.
- Память об Александре Невском.
Узнаете о связи города с великим князем Александром Невским, родившимся в Переславле-Залесском. Посетите памятник полководцу и храмы, посвященные его памяти. Важная информация:
- Одевайтесь по погоде: зимой — тепло, всегда — удобно.
- Экскурсия подходит для всех взрослых и школьников от 7 лет (для дошкольников — бесплатно, при сопровождении родителей).
- Проводится только по выходным по расписанию.
По субботам в 14:30, в праздничные дни – каждый день
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Спасо-Преображенский собор XII века
- Красная площадь
- Земляные валы Переславского кремля XII века
- Никольский монастырь
- Церковь Петра Митрополита
- Церковь Александра Невского
- Владимирский собор
- Знаменская церковь
- Памятник Александру Невскому
- Пушкинский сад
- Река Трубеж и набережная
- Исторический центр города
- Место западных ворот Переславского кремля
- Фрагменты стен бывшего Богородице-Сретенского монастыря
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 14:30, в праздничные дни – каждый день
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Одевайтесь по погоде: зимой - тепло, всегда - удобно
- Экскурсия подходит для всех взрослых и школьников от 7 лет (для дошкольников - бесплатно, при сопровождении родителей)
- Проводится только по выходным по расписанию
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 95 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Олеся
1 ноя 2025
Спасибо Спутнику и Людмиле Варсонофьевне за содержательную и интересную экскурсию по Переславлю-Залесскому! Погода немного подкачала, но дети-подростки были в восторге! Много нового узнали об этом прекрасном городе!
Т
Татьяна
1 окт 2025
Экскурсовод Наталья рассказала много интересного и отвечала на все вопросы. Пришла вовремя, с собой имела фотографии достопримечательностей, какие они были ранее и те, которых уже нет. Прогулка удалась. Советую посетить эту экскурсию.
А
Алина
21 сен 2025
Получили огромное удовольствие! Легко, доступно, информативно, нескучно! Обаятельная Наталия!
Всем очень рекомендуем эту прогулку!
Л
Любовь
24 авг 2025
Экскурсия была замечательная! Гид увлеченный, знающий, очень интересно рассказывала. Два часа пролетели на одном дыхании и влюбили в город Переславль. Большое спасибо!
А
Андрей
19 авг 2025
Всё прошло хорошо, экскурсия отличная.
рекомендую
О
Островская
18 авг 2025
Прекрасная экскурсия и прекрасный экскурсовод Наталья. Столько интересного и нового я узнала о городе. Как приятно смотреть и слушать человека, у которого так горят глаза от рассказа о любимом городе. Рекомендую эту экскурсию и экскурсовода Наталью!!!!
Т
Татьяна
11 авг 2025
Все достопримечательности этого старинного города. Очень интересно и познавательно.
Бошое спасибо.
А
Аревик
21 июл 2025
Спасибо Елене Александровне за увлекательное и познавательное путешествие по городу! А также за десяток красивых фотографий, внимание к деталям, доброту и позитивный настрой!)
Н
Наталия
20 июл 2025
Хочу поблагодарить экскурсовода Марину за знакомство с городом. Рассказывала воодушевлено, с любовью. Время пролетело легко. Было очень познавательно. Рекомендую. 👍🏻
А
Андрей
16 июл 2025
Прошли по всем достопримечательностям вокруг Красной площади и сьездили на набережную Плещеева озера. Узнали много интересного из истории Переславля.
А
Андрей
16 июн 2025
Спасибо большое экскурсоводу Людмиле за интересную экскурсию по Переславлю. Два часа пролетели просто незаметно.
К
Катерина
15 июн 2025
Очень интересная экскурсия. Наш экскурсовод очень необычно подавала материал. Спасибо огромное Елене за потрясающую экскурсию!
Д
Дмитрий
27 мая 2025
Спасибо большое за экскурсию. всё прошло хорошо. По времени встретились в назначенном месте, прошлись по городу узнали много нового для себя.
С нами были дети 10 и 13 лет, тоже понравилось. Задавали вопросы и получали на них ответы.)
Благодарю за хорошую экскурсию.
С нами были дети 10 и 13 лет, тоже понравилось. Задавали вопросы и получали на них ответы.)
Н
Надежда
25 мая 2025
Понравилась наша гид - Галина Ивановна. Было очень интересно слушать, Галина Ивановна отличный рассказчик. С удовольствием познакомились с Переславлем, его древней историей, прикоснулись сквозь века, что называется.
Спасибо большое. Очень рекомендую всем.
С
Светлана
17 мая 2025
12 мая были на экскурсии по Переславлю- Залесскому проводила Елена; Содержание среднее; подача материала скучная и неинтересная; Не рекомендую, поищите что нибудь еще!
