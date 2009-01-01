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Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому

3.7
4 отзыва
Гиды В.
Гиды В. – Гид из Переславля-Залесского
Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому
Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому

Что вы увидите

  • Спасо-Преображенский собор
  • Церковь Александра Невского
  • Владимирский собор
  • Церковь Петра Митрополита
  • Пушкинский сад и фрагмент стены с хозяйственными постройками бывшего Богородице-Сретенского монастыря и др.
Вас ждет интересная прогулка 👣 по исторической части города, обрамленной старинными крепостными укреплениями – земляными валами, протяженностью 2, 5 километра.. Знакомство с Переславлем начинается с Красной площади, на которой находится самый древний городской храм – Спасо-Преображенский собор. Когда-то именно в этом месте объявляли указы, «сажали на стол» переславских князей и собирали полки. Внутри валового кольца расположены и другие древние храмы, а также объекты гражданской архитектуры города XIX – нач. XX вв. Так же Вы увидите Церковь ⛪ Александра Невского, Владимирский собор, Церковь Петра Митрополита, Пушкинский сад и фрагмент стены с хозяйственными постройками бывшего Богородице-Сретенского монастыря.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты в музеи и аренда автомобиля оплачиваются дополнительно.
Начало и место завершения
🚩 по согласованию с гидом
Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому
Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гиды В.
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