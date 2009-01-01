Вас ждет интересная прогулка 👣 по исторической части города, обрамленной старинными крепостными укреплениями – земляными валами, протяженностью 2, 5 километра.. Знакомство с Переславлем начинается с Красной площади, на которой находится самый древний городской храм – Спасо-Преображенский собор. Когда-то именно в этом месте объявляли указы, «сажали на стол» переславских князей и собирали полки. Внутри валового кольца расположены и другие древние храмы, а также объекты гражданской архитектуры города XIX – нач. XX вв. Так же Вы увидите Церковь ⛪ Александра Невского, Владимирский собор, Церковь Петра Митрополита, Пушкинский сад и фрагмент стены с хозяйственными постройками бывшего Богородице-Сретенского монастыря.