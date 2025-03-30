Музей-усадьба «Ботик Петра I» – экскурсии в Переславле-Залесском

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей-усадьба «Ботик Петра I»» в Переславле-Залесском, цены от 4150 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Путешествие в прошлое: обзорная экскурсия по Переславлю
3 часа
62 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Путешествие в прошлое: обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому
Переславль-Залесский: город Золотого кольца. Прогулка по старинным улочкам и знакомство с культурными памятниками
Начало: Садовая улица, 10, Переславль-Залесский
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
5650 ₽ за экскурсию
Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому
Пешая
2 часа
55 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому: история и архитектура
Переславль-Залесский приглашает вас на увлекательную обзорную экскурсию. Прогуляйтесь по историческому центру и насладитесь великолепными видами
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
4900 ₽ за экскурсию
Сказ о граде Переславле
Пешая
2 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Сказ о граде Переславле
Погрузитесь в атмосферу древнего Переславля-Залесского, исследуя его исторические и природные достопримечательности с профессиональным гидом
Начало: Садовая улица, 10, Переславль-Залесский
Расписание: Ежедневно, в светлое время суток, по договоренности
Завтра в 09:00
16 апр в 09:00
4150 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    30 марта 2025
    Путешествие в прошлое: обзорная экскурсия по Переславлю
    Мы с друзьями были на инд экскурсии с Еленой. Получили много интересной информации и приятное общение. Елена поразила своим профессионализмом (мы часто берем экс в городах). Во-первых, всегда есть ссылки на источники. Во-вторых, интересно выстроенный рассказ. Спасибо огромное!
  • С
    Сергей
    19 марта 2025
    Путешествие в прошлое: обзорная экскурсия по Переславлю
    Все понравилось Хороший экскурсовод
  • А
    Анна
    18 декабря 2024
    Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому
    Экскурсия очень понравилась Интересно, познавательно! Мы не первый раз в Переславль-Залесском гуляли сами, читали в интернете, но, конечно, с экскурсией
    читать дальше

    это совсем другое. Нам попался замечательный экскурсовод, Елена Александровна. Помимо новой информации о городе, мы получили возможность пообщаться с умным интеллигентным человеком, большим профессионалом. Вместе с Еленой Александровной мы посетили все важные места города и много узнали об окрестностях.

  • В
    Виктория
    4 ноября 2024
    Сказ о граде Переславле
    Спасибо большое Наталье за прекрасную экскурсию, за 2 часа мы познакомились с Переславль-Залесский, было оч интересно, рекомендуем!
  • Д
    Дарья
    23 сентября 2024
    Сказ о граде Переславле
    Впечатления об экскурсии просто великолепные! Гид Любовь настоящий профессионал! Как грамотно и красиво она рассказывает о своем родном городе, как информативно, ни секундочки перерыва. Мы столько всего увидели и узнали! Спасибо огромное за шикарную экскурсию! Очень рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Переславлю-Залесскому в категории «Музей-усадьба «Ботик Петра I»»

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  1. Спасо-Преображенский собор
  2. Самое главное
  3. Красная площадь
  4. Плещеево Озеро
  5. Река Трубеж
  6. Александрова гора
  7. Никитский мужской монастырь
  8. Церковь Петра митрополита
  9. Синь-камень
  10. Свято-Никольский женский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Переславлю-Залесскому в апреле 2025
Сейчас в Переславле-Залесском в категории "Музей-усадьба «Ботик Петра I»" можно забронировать 3 экскурсии от 4150 до 5650. Туристы уже оставили гидам 139 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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