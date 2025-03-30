Индивидуальная
до 1 чел.
Путешествие в прошлое: обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому
Переславль-Залесский: город Золотого кольца. Прогулка по старинным улочкам и знакомство с культурными памятниками
Начало: Садовая улица, 10, Переславль-Залесский
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
5650 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому: история и архитектура
Переславль-Залесский приглашает вас на увлекательную обзорную экскурсию. Прогуляйтесь по историческому центру и насладитесь великолепными видами
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
4900 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Сказ о граде Переславле
Погрузитесь в атмосферу древнего Переславля-Залесского, исследуя его исторические и природные достопримечательности с профессиональным гидом
Начало: Садовая улица, 10, Переславль-Залесский
Расписание: Ежедневно, в светлое время суток, по договоренности
Завтра в 09:00
16 апр в 09:00
4150 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия30 марта 2025Мы с друзьями были на инд экскурсии с Еленой. Получили много интересной информации и приятное общение. Елена поразила своим профессионализмом (мы часто берем экс в городах). Во-первых, всегда есть ссылки на источники. Во-вторых, интересно выстроенный рассказ. Спасибо огромное!
- ССергей19 марта 2025Все понравилось Хороший экскурсовод
- ААнна18 декабря 2024Экскурсия очень понравилась Интересно, познавательно! Мы не первый раз в Переславль-Залесском гуляли сами, читали в интернете, но, конечно, с экскурсией
- ВВиктория4 ноября 2024Спасибо большое Наталье за прекрасную экскурсию, за 2 часа мы познакомились с Переславль-Залесский, было оч интересно, рекомендуем!
- ДДарья23 сентября 2024Впечатления об экскурсии просто великолепные! Гид Любовь настоящий профессионал! Как грамотно и красиво она рассказывает о своем родном городе, как информативно, ни секундочки перерыва. Мы столько всего увидели и узнали! Спасибо огромное за шикарную экскурсию! Очень рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Переславлю-Залесскому в категории «Музей-усадьба «Ботик Петра I»»
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