читать дальше это совсем другое. Нам попался замечательный экскурсовод, Елена Александровна. Помимо новой информации о городе, мы получили возможность пообщаться с умным интеллигентным человеком, большим профессионалом. Вместе с Еленой Александровной мы посетили все важные места города и много узнали об окрестностях.

Экскурсия очень понравилась Интересно, познавательно! Мы не первый раз в Переславль-Залесском гуляли сами, читали в интернете, но, конечно, с экскурсией