Водная прогулка
Каменные богатыри Полюд и Ветлан
Исследовать живописный север Пермского края и зарядиться энергией рек, гор и лесов
11 дек в 14:00
12 дек в 08:00
26 667 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
По следам Ермака и уральская Швейцария
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по следам Ермака, открывая живописные виды Чусовой и исторические тайны уральских заводов
18 дек в 06:30
19 дек в 06:30
19 800 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Река Чусовая и камни-бойцы: путешествие из Перми
Индивидуальная экскурсия по Чусовским камням-бойцам. Посетите старинную деревню Усть-Койва, узнайте тайны Царских ворот и полюбуйтесь Камнем Красный
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
24 000 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Познавательная прогулка по набережной Камы
Прогулка вдоль Камы в Перми - это возможность узнать о речном предпринимательстве и насладиться видами на современные теплоходы и исторические места
Начало: У железнодорожной станции Пермь 1
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Перми - в этнопарк истории реки Чусовой
Погрузитесь в историю реки Чусовой: русская изба, Успенский скит, святой источник и уникальные экспозиции ждут вас в этнопарке
11 дек в 14:00
12 дек в 08:00
14 000 ₽ за всё до 8 чел.
