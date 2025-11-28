В сердце Перми немало красивых уголков, где так приятно гулять и фотографироваться.
Мы прогуляемся у двух театров — здесь классическая архитектура соседствует с яркими современными деталями — и получаются атмосферные кадры. Вы познакомитесь с городом (или увидите его с новой стороны), а я сделаю для вас живые фотографии.
Описание фото-прогулки
Мы побываем у двух театров в сердце Старого города — вы насладитесь красотой архитектуры и прекрасными видами, а я поймаю лучшие моменты прогулки в объектив!
Театр юного зрителя — отличное место для живых и нестандартных кадров. Здесь — яркий фасад с необычными рисунками и множество интересных уголков во внутреннем дворике.
Театр оперы и балета — величественное здание в классическом стиле особенно эффектно смотрится на фотографиях. А рядом — небольшой уютный сквер с фонтаном.
А ещё — я поделюсь лайфхаками, как лучше фотографироваться в городе и на фоне достопримечательностей. Эти навыки пригодятся вам и в дальнейшем;)
Организационные детали
- Мы можем продлить время прогулки или скорректировать маршрут — детали уточняйте в переписке
- Возможно проведение фотопрогулки для большего числа участников (до 6) — 1500 ₽ за каждого дополнительного человека
Важно знать
- Я снимаю на Canon EOS 6D Mark II
- Через 10 дней после фотопрогулки вы получите 50 кадров в авторской обработке в двух форматах: высоком разрешении для печати и оптимизированные для соцсетей
- Для вас будет создана дизайнерская онлайн-фотогалерея, которую вы сможете показать друзьям и родным. Срок доступа к галерее — 90 дней, за это время вам надо будет скачать фото
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ТЮЗа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Перми
Приходите ко мне на фотосессии — покажу вам город с необычной стороны. Например, можем прогуляться по историческому центру и полюбоваться архитектурой прошлых веков. Съёмка проходит на фотоаппарат Canon EOS 6D Mark II.
