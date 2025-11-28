В сердце Перми немало красивых уголков, где так приятно гулять и фотографироваться. Мы прогуляемся у двух театров — здесь классическая архитектура соседствует с яркими современными деталями — и получаются атмосферные кадры. Вы познакомитесь с городом (или увидите его с новой стороны), а я сделаю для вас живые фотографии.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание фото-прогулки

Мы побываем у двух театров в сердце Старого города — вы насладитесь красотой архитектуры и прекрасными видами, а я поймаю лучшие моменты прогулки в объектив!

Театр юного зрителя — отличное место для живых и нестандартных кадров. Здесь — яркий фасад с необычными рисунками и множество интересных уголков во внутреннем дворике.

Театр оперы и балета — величественное здание в классическом стиле особенно эффектно смотрится на фотографиях. А рядом — небольшой уютный сквер с фонтаном.

А ещё — я поделюсь лайфхаками, как лучше фотографироваться в городе и на фоне достопримечательностей. Эти навыки пригодятся вам и в дальнейшем;)

Организационные детали

Мы можем продлить время прогулки или скорректировать маршрут — детали уточняйте в переписке

Возможно проведение фотопрогулки для большего числа участников (до 6) — 1500 ₽ за каждого дополнительного человека

Важно знать