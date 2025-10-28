Мои заказы

По Перми с ветерком
На машине
3.5 часа
76 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
По Перми с ветерком
Познакомиться с городом и разобраться в пермских брендах на автопешей экскурсии
Начало: Экскурсии отель Урал
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
6800 ₽ за всё до 4 чел.
Небанально по Перми - от "Власти" до "Счастья"
Пешая
2.5 часа
47 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Небанально по Перми - от "Власти" до "Счастья"
Увидеть город глазами художников и понять, как история отражается в арт-объектах
Начало: На улице Ленина
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в Пермь
Пешая
2 часа
54 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Добро пожаловать в Пермь
Знакомство с историей и старинной архитектурой города на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: У ТЮЗа
Завтра в 14:00
11 дек в 11:00
3200 ₽ за всё до 3 чел.
Путешествие из купеческой Перми в страну Пера Маа и обратно
Пешая
1.5 часа
-
5%
8 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Перми в страну Пера Маа
Погрузитесь в атмосферу губернского города, узнайте о Перми Великой и временах Колчака. Истории купцов и каторжников ждут вас на улицах города
Начало: У отеля «Прикамье»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 8475 ₽8921 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Арина
    28 октября 2025
    Добро пожаловать в Пермь
    На экскурсию ходили мои гости. В Перми впервые. В восторге от города и экскурсии.
  • П
    Павел
    9 октября 2025
    Добро пожаловать в Пермь
    Анна спасибо "Вам" огромное за проведенную экскурсию…"ВЫ" с такой воодушевленностью делились историей, жалко, что времени было очень мало для погружения и восприятия исторических фактов. Мне очень понравилось! Спасибо!
  • А
    Анна
    4 октября 2025
    Добро пожаловать в Пермь
    Сегодняшний день подарил нам удивительное погружение в историю одного из красивейших городов Урала. Индивидуальная экскурсия с прекрасными гидами Анной и
    Софией стала настоящим путешествием во времени.
    Историческое наследие города раскрылось перед нами во всей красе. Мы прогулялись по старинным улочкам, где каждый дом хранит свою уникальную историю. Этот день оставил неизгладимый след в наших сердцах, подарив не только новые знания, но и незабываемые впечатления.

  • О
    Ольга
    19 февраля 2023
    Добро пожаловать в Пермь
    Восхищены экскурсией! Несмотря на холодную погоду, с жаром все рассказали и показали! Мы узнали много нового о Перми, девушки очень постарались. А вот в музеях нет ни экскурсовода, ни аудиогида.
  • О
    Ольга
    5 февраля 2023
    Добро пожаловать в Пермь
    Девушки с любовью и со стихами рассказывают о своем крае!
  • А
    Анна
    21 июня 2022
    Добро пожаловать в Пермь
    Девочки провели замечательную экскурсию. Много знают, интересно рассказывают. Я очень довольна осталась!
  • Р
    Роман
    20 июня 2022
    Добро пожаловать в Пермь
    Как же скучал именно по такому формату экскурсий: душевно, доступно, интересные детали, идеально разработанный маршрут и все это заправлено щепоткой
    юмора. Шарм экскурсии придает и тот факт, что гидов двое и то что они две сестры) По итогу, в моем личном рейтинге, это одна из топовых прогулок.

  • Н
    Наталия
    5 апреля 2022
    Добро пожаловать в Пермь
    Спасибо девочкам за экскурсию, очень бережное отношение к истории своего края, к своему городу. это ценно!!
  • Е
    Елена
    30 ноября 2021
    Добро пожаловать в Пермь
    Экскурсию проводили две очаровательные барышни, очень интеллигентные, эрудированные и заражающие своей любовью к прекрасному городу Пермь)
  • А
    Андрей
    12 сентября 2021
    Добро пожаловать в Пермь
    София и Анна знают свой город досконально и очень трепетно к нему относятся. Вы получите удовольствие не только от экскурсии, но и от общения с умными, интеллигентными людьми. Замечательный город и замечательные гиды!
  • О
    Ольга
    21 августа 2021
    Добро пожаловать в Пермь
    Спасибо за интересный взгляд на Пермь!! Успехов, девочки, и творческого вдохновения!!
  • Н
    Надежда
    21 июля 2021
    Добро пожаловать в Пермь
    Экскурсию хорошо брать в первый день, чтобы познакомиться с городом. Софья и Анна прекрасно владеют материалом и интересно рассказывают. Рекомендую!
  • Е
    Елена
    10 июля 2021
    Добро пожаловать в Пермь
    Отличная насыщенная экскурсия. Девушки-гиды очень образованные и дружелюбные. Несмотря на то,что я прожила 20 лет в Перми,многого не знала, эта экскурсия заполнила мои пробелы) благодарю Анну и Софью! Желаю Вам успехов и развития)
  • И
    Ирина
    23 июня 2021
    Добро пожаловать в Пермь
    Очень познавательно. Всё доступно и понятно. Девочки молодцы!
  • Д
    Дарья
    11 июня 2021
    Добро пожаловать в Пермь
    Очень насыщенная экскурсия, узнали много нового о Перми и ее жителях.
  • О
    Ольга
    6 июня 2021
    Добро пожаловать в Пермь
    Впервые была в Перми и попала на замечательную пешеходную экскурсию по исторической части города, которую провели гиды Анна и Софья.
    Девушки, огромное спасибо за ваш интереснейший рассказ! Много важных и необычных деталей и подробностей из истории города и края, из жизни выдающихся людей, благодаря деятельности которых Пермь росла и развивалась, мы с дочкой узнали от наших чудесных гидов. Надеюсь еще не раз побывать в этом современном городе и послушать новые рассказы Анны и Софьи.

  • С
    Скобелкин
    3 июня 2021
    Добро пожаловать в Пермь
    Хорошая содержательная экскурсия, эмоционально преподносится материал, сам ошибся с датой Экскурсии, гиды пошли навстречу, дату перенесли. Спасибо.
  • П
    Павел
    23 апреля 2021
    Добро пожаловать в Пермь
    Спасибо за экскурсию. Очень много знают и хорошо рассказывают.
  • М
    Максим
    18 апреля 2021
    Добро пожаловать в Пермь
    Анна и Софья знают о Перми и Пермском крае всё. Могу лишь пожелать, чтобы множество фактов дополняли историю, а не затмевали её. Для простых людей сложно разобраться с первого раза.
  • О
    Ольга
    11 апреля 2021
    Добро пожаловать в Пермь
    Большое спасибо сестрам за отличную экскурсию!!! Провели по всем значимым местам Перми, рассказали о каждом значимом доме, дополнили экскурсию местными легендами! Прогулка по городу была лёгкой и непринуждённой. Ещё раз СПАСИБО!!!

