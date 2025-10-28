Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборПо Перми с ветерком
Познакомиться с городом и разобраться в пермских брендах на автопешей экскурсии
Начало: Экскурсии отель Урал
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
6800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Небанально по Перми - от "Власти" до "Счастья"
Увидеть город глазами художников и понять, как история отражается в арт-объектах
Начало: На улице Ленина
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Добро пожаловать в Пермь
Знакомство с историей и старинной архитектурой города на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: У ТЮЗа
Завтра в 14:00
11 дек в 11:00
3200 ₽ за всё до 3 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Перми в страну Пера Маа
Погрузитесь в атмосферу губернского города, узнайте о Перми Великой и временах Колчака. Истории купцов и каторжников ждут вас на улицах города
Начало: У отеля «Прикамье»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 8475 ₽
8921 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААрина28 октября 2025На экскурсию ходили мои гости. В Перми впервые. В восторге от города и экскурсии.
- ППавел9 октября 2025Анна спасибо "Вам" огромное за проведенную экскурсию…"ВЫ" с такой воодушевленностью делились историей, жалко, что времени было очень мало для погружения и восприятия исторических фактов. Мне очень понравилось! Спасибо!
- ААнна4 октября 2025Сегодняшний день подарил нам удивительное погружение в историю одного из красивейших городов Урала. Индивидуальная экскурсия с прекрасными гидами Анной и
- ООльга19 февраля 2023Восхищены экскурсией! Несмотря на холодную погоду, с жаром все рассказали и показали! Мы узнали много нового о Перми, девушки очень постарались. А вот в музеях нет ни экскурсовода, ни аудиогида.
- ООльга5 февраля 2023Девушки с любовью и со стихами рассказывают о своем крае!
- ААнна21 июня 2022Девочки провели замечательную экскурсию. Много знают, интересно рассказывают. Я очень довольна осталась!
- РРоман20 июня 2022Как же скучал именно по такому формату экскурсий: душевно, доступно, интересные детали, идеально разработанный маршрут и все это заправлено щепоткой
- ННаталия5 апреля 2022Спасибо девочкам за экскурсию, очень бережное отношение к истории своего края, к своему городу. это ценно!!
- ЕЕлена30 ноября 2021Экскурсию проводили две очаровательные барышни, очень интеллигентные, эрудированные и заражающие своей любовью к прекрасному городу Пермь)
- ААндрей12 сентября 2021София и Анна знают свой город досконально и очень трепетно к нему относятся. Вы получите удовольствие не только от экскурсии, но и от общения с умными, интеллигентными людьми. Замечательный город и замечательные гиды!
- ООльга21 августа 2021Спасибо за интересный взгляд на Пермь!! Успехов, девочки, и творческого вдохновения!!
- ННадежда21 июля 2021Экскурсию хорошо брать в первый день, чтобы познакомиться с городом. Софья и Анна прекрасно владеют материалом и интересно рассказывают. Рекомендую!
- ЕЕлена10 июля 2021Отличная насыщенная экскурсия. Девушки-гиды очень образованные и дружелюбные. Несмотря на то,что я прожила 20 лет в Перми,многого не знала, эта экскурсия заполнила мои пробелы) благодарю Анну и Софью! Желаю Вам успехов и развития)
- ИИрина23 июня 2021Очень познавательно. Всё доступно и понятно. Девочки молодцы!
- ДДарья11 июня 2021Очень насыщенная экскурсия, узнали много нового о Перми и ее жителях.
- ООльга6 июня 2021Впервые была в Перми и попала на замечательную пешеходную экскурсию по исторической части города, которую провели гиды Анна и Софья.
- ССкобелкин3 июня 2021Хорошая содержательная экскурсия, эмоционально преподносится материал, сам ошибся с датой Экскурсии, гиды пошли навстречу, дату перенесли. Спасибо.
- ППавел23 апреля 2021Спасибо за экскурсию. Очень много знают и хорошо рассказывают.
- ММаксим18 апреля 2021Анна и Софья знают о Перми и Пермском крае всё. Могу лишь пожелать, чтобы множество фактов дополняли историю, а не затмевали её. Для простых людей сложно разобраться с первого раза.
- ООльга11 апреля 2021Большое спасибо сестрам за отличную экскурсию!!! Провели по всем значимым местам Перми, рассказали о каждом значимом доме, дополнили экскурсию местными легендами! Прогулка по городу была лёгкой и непринуждённой. Ещё раз СПАСИБО!!!
