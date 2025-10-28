А Арина Добро пожаловать в Пермь На экскурсию ходили мои гости. В Перми впервые. В восторге от города и экскурсии.

П Павел Добро пожаловать в Пермь Анна спасибо "Вам" огромное за проведенную экскурсию…"ВЫ" с такой воодушевленностью делились историей, жалко, что времени было очень мало для погружения и восприятия исторических фактов. Мне очень понравилось! Спасибо!

А Анна Добро пожаловать в Пермь читать дальше Софией стала настоящим путешествием во времени.

Историческое наследие города раскрылось перед нами во всей красе. Мы прогулялись по старинным улочкам, где каждый дом хранит свою уникальную историю. Этот день оставил неизгладимый след в наших сердцах, подарив не только новые знания, но и незабываемые впечатления. Сегодняшний день подарил нам удивительное погружение в историю одного из красивейших городов Урала. Индивидуальная экскурсия с прекрасными гидами Анной и

О Ольга Добро пожаловать в Пермь Восхищены экскурсией! Несмотря на холодную погоду, с жаром все рассказали и показали! Мы узнали много нового о Перми, девушки очень постарались. А вот в музеях нет ни экскурсовода, ни аудиогида.

О Ольга Добро пожаловать в Пермь Девушки с любовью и со стихами рассказывают о своем крае!

А Анна Добро пожаловать в Пермь Девочки провели замечательную экскурсию. Много знают, интересно рассказывают. Я очень довольна осталась!

Р Роман Добро пожаловать в Пермь читать дальше юмора. Шарм экскурсии придает и тот факт, что гидов двое и то что они две сестры) По итогу, в моем личном рейтинге, это одна из топовых прогулок. Как же скучал именно по такому формату экскурсий: душевно, доступно, интересные детали, идеально разработанный маршрут и все это заправлено щепоткой

Н Наталия Добро пожаловать в Пермь Спасибо девочкам за экскурсию, очень бережное отношение к истории своего края, к своему городу. это ценно!!

Е Елена Добро пожаловать в Пермь Экскурсию проводили две очаровательные барышни, очень интеллигентные, эрудированные и заражающие своей любовью к прекрасному городу Пермь)

А Андрей Добро пожаловать в Пермь София и Анна знают свой город досконально и очень трепетно к нему относятся. Вы получите удовольствие не только от экскурсии, но и от общения с умными, интеллигентными людьми. Замечательный город и замечательные гиды!

О Ольга Добро пожаловать в Пермь Спасибо за интересный взгляд на Пермь!! Успехов, девочки, и творческого вдохновения!!

Н Надежда Добро пожаловать в Пермь Экскурсию хорошо брать в первый день, чтобы познакомиться с городом. Софья и Анна прекрасно владеют материалом и интересно рассказывают. Рекомендую!

Е Елена Добро пожаловать в Пермь Отличная насыщенная экскурсия. Девушки-гиды очень образованные и дружелюбные. Несмотря на то,что я прожила 20 лет в Перми,многого не знала, эта экскурсия заполнила мои пробелы) благодарю Анну и Софью! Желаю Вам успехов и развития)

И Ирина Добро пожаловать в Пермь Очень познавательно. Всё доступно и понятно. Девочки молодцы!

Д Дарья Добро пожаловать в Пермь Очень насыщенная экскурсия, узнали много нового о Перми и ее жителях.

О Ольга Добро пожаловать в Пермь читать дальше Девушки, огромное спасибо за ваш интереснейший рассказ! Много важных и необычных деталей и подробностей из истории города и края, из жизни выдающихся людей, благодаря деятельности которых Пермь росла и развивалась, мы с дочкой узнали от наших чудесных гидов. Надеюсь еще не раз побывать в этом современном городе и послушать новые рассказы Анны и Софьи. Впервые была в Перми и попала на замечательную пешеходную экскурсию по исторической части города, которую провели гиды Анна и Софья.

С Скобелкин Добро пожаловать в Пермь Хорошая содержательная экскурсия, эмоционально преподносится материал, сам ошибся с датой Экскурсии, гиды пошли навстречу, дату перенесли. Спасибо.

П Павел Добро пожаловать в Пермь Спасибо за экскурсию. Очень много знают и хорошо рассказывают.

М Максим Добро пожаловать в Пермь Анна и Софья знают о Перми и Пермском крае всё. Могу лишь пожелать, чтобы множество фактов дополняли историю, а не затмевали её. Для простых людей сложно разобраться с первого раза.