Музей «Хохловка» — настоящий живой учебник русской деревенской культуры и ремесел.
Вы увидите уникальные образцы древней архитектуры, познакомитесь с историей края, насладитесь красотой природы. А я поймаю в объектив ваши искренние эмоции и сделаю прекрасные профессиональные снимки на память.
Вы увидите уникальные образцы древней архитектуры, познакомитесь с историей края, насладитесь красотой природы. А я поймаю в объектив ваши искренние эмоции и сделаю прекрасные профессиональные снимки на память.
Описание фото-прогулки
Вы погуляете среди уникальных деревянных построек 17–19 веков. Здесь воссоздан целый мир прошлого: старинные храмы, сторожевые башни, сельские пожарные депо, солеваренные и хозяйственные комплексы. На их фоне получаются атмосферные и живые снимки!
Познакомитесь с бытом и культурой жителей Прикамья, откроете местные поверия о мелких духах-хранителях домов и лесов, узнаете о существовании суседков, банников, леших и других мистических существ.
А я поделюсь лайфхаками, как лучше фотографироваться в городе и на фоне достопримечательностей. Эти навыки пригодятся вам и в дальнейшем;)
Организационные детали
- Я снимаю на Canon EOS 6D Mark II
- Через 10 дней после фотопрогулки вы получите 50 кадров в авторской обработке в двух форматах: высоком разрешении для печати и оптимизированные для соцсетей
- Для вас будет создана дизайнерская онлайн-фотогалерея, которую вы сможете показать друзьям и родным. Срок доступа к галерее — 90 дней, за это время вам надо будет скачать фото
Важно знать
- До музея вы добираетесь самостоятельно: автобус — около 400 ₽ за чел. в одну сторону, такси — около 1500 ₽ за поездку в одну сторону. Время в пути — около часа
- По желанию за доплату я могу организовать трансфер — детали уточняйте в переписке
- Дополнительно оплачиваются входные билеты: взрослые — 350 ₽, дети до 14 лет бесплатно
- Мы будем передвигаться пешком по территории комплекса — около 3 км, есть небольшие подъёмы
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Перми
Приходите ко мне на фотосессии — покажу вам город с необычной стороны. Например, можем прогуляться по историческому центру и полюбоваться архитектурой прошлых веков. Съёмка проходит на фотоаппарат Canon EOS 6D Mark II.
Входит в следующие категории Перми
Похожие экскурсии из Перми
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборПо Перми с ветерком
Познакомиться с городом и разобраться в пермских брендах на автопешей экскурсии
Начало: Экскурсии отель Урал
29 ноя в 08:00
30 ноя в 08:00
6800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Музей «Хохловка»: избы, башни, купола
Музей «Хохловка» в Перми предлагает уникальную возможность увидеть старинные деревянные строения и насладиться красотой уральской природы
Начало: У гостиницы «Урал»
Завтра в 09:00
29 ноя в 09:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Перми в музей «Хохловка»
Добраться до музея, прикоснуться к богатому наследию Пермского края и познакомиться с его историей
29 ноя в 09:30
30 ноя в 09:00
5500 ₽ за всё до 4 чел.