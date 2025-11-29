Музей «Хохловка» — настоящий живой учебник русской деревенской культуры и ремесел. Вы увидите уникальные образцы древней архитектуры, познакомитесь с историей края, насладитесь красотой природы. А я поймаю в объектив ваши искренние эмоции и сделаю прекрасные профессиональные снимки на память.

Описание фото-прогулки

Вы погуляете среди уникальных деревянных построек 17–19 веков. Здесь воссоздан целый мир прошлого: старинные храмы, сторожевые башни, сельские пожарные депо, солеваренные и хозяйственные комплексы. На их фоне получаются атмосферные и живые снимки!

Познакомитесь с бытом и культурой жителей Прикамья, откроете местные поверия о мелких духах-хранителях домов и лесов, узнаете о существовании суседков, банников, леших и других мистических существ.

А я поделюсь лайфхаками, как лучше фотографироваться в городе и на фоне достопримечательностей. Эти навыки пригодятся вам и в дальнейшем;)

Организационные детали

Я снимаю на Canon EOS 6D Mark II

Через 10 дней после фотопрогулки вы получите 50 кадров в авторской обработке в двух форматах: высоком разрешении для печати и оптимизированные для соцсетей

Для вас будет создана дизайнерская онлайн-фотогалерея, которую вы сможете показать друзьям и родным. Срок доступа к галерее — 90 дней, за это время вам надо будет скачать фото

Важно знать