Белогорский монастырь, известный как Уральский Афон, расположен на живописной Белой горе. Это место не раз переживало расцвет и упадок, что делает его особенно интересным для посещения.
Участники экскурсии смогут узнать о миссии монастыря, его историческом значении и насладиться великолепными видами Пермского края.
Белая гора, одна из лучших видовых площадок региона, подарит незабываемые впечатления в любое время года
5 причин купить эту экскурсию
- 🏞️ Уникальные виды с Белой горы
- 🏛️ История Белогорского монастыря
- 🗺️ Путешествие по Пермскому краю
- 📜 Узнать об Уральском Афоне
- 🚶♂️ Прогулка по монастырской территории
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
- Белогорский монастырь
- Белая гора
Описание экскурсии
По дороге в обитель
По пути следования мы поговорим не только об истории основания монастыря, но и о географическом положении обители. Я расскажу, почему это место, с даты его основания и по сей день, является одним из самых популярных экскурсионных маршрутов.
Уральские просторы
И вот перед нами Белая гора — одна из лучших видовых площадок Пермского края. Будем наслаждаться красотой окружающей природы. Она прекрасна в любое время года, но особенно зимой, когда всё вокруг одето в снежную шубу и украшено ледяными кристаллами, или куржевиной.
Поговорим о важном
Я раскрою миссию Белогорского монастыря и его хронологию от самой первой деревянной церкви. На прогулке по территории покажу макет храма, аналогов которому трудно найти. И проведу вас из нижнего храма в верхний по сказочной лестнице.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь — ваш гид в Перми
Провёл экскурсии для 226 туристов
Меня зовут Любовь. Я аттестованный гид по Перми и Пермскому краю. Владею грамотным русским языком и с большим удовольствием делюсь своими знаниями. Ставлю интересы гостей на первое место и всегда прилагаю максимум усилий, чтобы экскурсия понравилась каждому участнику.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Татьяна
11 июн 2025
Все очень понравилось, замечательно, рассказ очень интересный, подача материала доступна, в следующий раз обязательно ещё раз возьмём эту экскурсию! Благодарим от всей души!
Входит в следующие категории Перми
