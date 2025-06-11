Белогорский монастырь, известный как Уральский Афон, расположен на живописной Белой горе. Это место не раз переживало расцвет и упадок, что делает его особенно интересным для посещения. Участники экскурсии смогут узнать о миссии монастыря, его историческом значении и насладиться великолепными видами Пермского края. Белая гора, одна из лучших видовых площадок региона, подарит незабываемые впечатления в любое время года

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

По дороге в обитель

По пути следования мы поговорим не только об истории основания монастыря, но и о географическом положении обители. Я расскажу, почему это место, с даты его основания и по сей день, является одним из самых популярных экскурсионных маршрутов.

Уральские просторы

И вот перед нами Белая гора — одна из лучших видовых площадок Пермского края. Будем наслаждаться красотой окружающей природы. Она прекрасна в любое время года, но особенно зимой, когда всё вокруг одето в снежную шубу и украшено ледяными кристаллами, или куржевиной.

Поговорим о важном

Я раскрою миссию Белогорского монастыря и его хронологию от самой первой деревянной церкви. На прогулке по территории покажу макет храма, аналогов которому трудно найти. И проведу вас из нижнего храма в верхний по сказочной лестнице.