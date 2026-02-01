читать дальше

любовь к Пермскому краю и желание делиться этим богатством с гостями. Надежда — историк по образованию, увлечённая краеведением и этнографией, имеет официальную аккредитацию гида от министерства туризма. Константин с юношества занимается активным отдыхом и автотуризмом. Прошёл, проплыл и проехал все горы, реки и пещеры края. Мы понимаем, что такое грамотная организация и безопасность в путешествии, потому что сами проходим все маршруты совместно с нашими маленькими детьми. Для нас самое важное в работе — эмоции и впечатления, которые получают путешественники в моменте. Видеть это — настоящее удовольствие. Обращайтесь, будем рады провести для вас познавательные экскурсии, восхождения в горы и сплавы — с учётом ваших пожеланий и физических возможностей.