Приготовьтесь открыть для себя многогранный мир Пермского края! Сначала мы прогуляемся по живописным улочкам Кунгура, где сохранились старинные купеческие дома, храмы и памятники архитектуры 18-19 веков, поговорим о богатой истории города и его роли в торговле. А затем отправимся в Кунгурскую пещеру, к завораживающим ледяным образованиям и гротам.
Описание экскурсии
- Увлекательное путешествие по историческому Сибирскому тракту — важнейшему торговому пути, который связывал европейскую часть России с Сибирью и способствовал развитию купеческих городов
- Город Кунгур, где гости познакомятся с уникальной атмосферой старинного купеческого города, прогуляются по его живописным улочкам и увидят архитектурные памятники 18-19 веков:
— церкви с традиционными купеческими росписями
— Гостиный двор
— дом воеводы
- Кунгурская ледяная пещера — одна из самых известных природных достопримечательностей Пермского края. Она поражает уникальными ледяными сталактитами и сталагмитами, подземными озёрами и залами с фантастическими ледяными образованиями. Вас ждут незабываемые впечатления от встречи с подземным миром!
Вы узнаете
- О значении Сибирского тракта как важного торгового пути
- Жизни и быте купцов Кунгура, их вкладе и влиянии на историю России
- Набегах Емельяна Пугачева на эти земли и самоотверженности защитников Кунгура
- Легендах и преданиях кунгурской земли
Организационные детали
Условия посещения пещеры
- Режим работы — ежедневно. Стоимость входного билета 1100-1700 ₽, в зависимости от дня недели и выбранной экскурсии, оплачивается отдельно
- В Кунгурскую ледяную пещеру нельзя купить билеты онлайн. Они продаются только на месте — в связи с этим фактическое начало экскурсии может сдвинуться на 30 мин — 2 часа. В процессе ожидания можно прогуляться по парку рядом со входом в пещеру, посетить музей горного дела или пообедать
- Внутри ледяной пещеры круглый год температура воздуха: −5/+5, для комфортного пребывания внутри понадобится тёплая одежда. Воздух очень влажный, поэтому ощущается ещё холоднее
Дополнительные расходы (по желанию)
- Средняя стоимость обеда 450 ₽
- Входные билеты в музей купечества 60-100 ₽
- Билеты в музей горного дела 150-300 ₽
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваша команда гидов в Перми
Провели экскурсии для 366 туристов
Мы — Надежда и Константин, семейная пара и профессиональные гиды по Пермскому краю. Хотим показать вам удивительную красоту и уникальность нашего региона через природу, культуру и живые истории. Нас объединяет
